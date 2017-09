2017-09-20 21:00

En pressad Pepe Mel måste börja vinna med Deportivo

Inför: Deportivo – Alavés

Två lag i stort poängbehov möts i en fight under nedflyttningsplats. Inför matchen har Alavés inte gjort ett endaste mål hittills medan Deportivo har ligans svagaste defensiv hittills. Alavés har dessutom sparkat sin tränare medan Depors Pepe Mel redan hänger löst.





Deportivo och Alavés har mötts på Riazor totalt åtta gånger i ligaspelet sedan säsongen 1998/99. Av dessa har Depor vunnit fyra, förlorat tre och kryssat en. Förra säsongen, när lagen möttes i Galicien, vann gästande Alavés med 0-1 i februari efter mål av Manu García på straff. Mötet i Baskien slutade 0-0. Alavés slog även ut Deportivo i Copa del Rey ifjol med totalt 2-1 efter två matcher. Senast Deportivo vann över Alavés var i Segunda División i december 2013. Då gjorde Juan Carlos och Borja Bastón Depors mål. Sedan dess har lagen mötts fem gånger där fyra av matcherna har slutat oavgjort.



Hemmalaget Deportivo de la Coruña kommer in till den här matchen med sitt sämsta poängfacit efter fyra matcher på 50 år i



Fjolårssuccén Deportivo Alavés har inte alls startat den här säsongen som man hade hoppats på. Senast föll laget mot



Skadeläget

Jobbiga nyheter mötte Deportivo-lägret under tisdagen när Adrián López tydligen är skadad. Anfallaren har varit nyttig i början av säsongen men finns alltså inte med i truppen mot Alavés. Zakaria Bakkali skadade sig mot Real Betis och missar även han matchen. Sedan tidigare finns även Rubén Martínez, Pedro Mosquera och Carles Gil på skadelistan.



Hos gästerna återfinns tre spelare på skadelistan. Mittbacken Víctor Laguardia saknas på grund av en knäskada. Vänsterbacken Héctor Hernández saknas också på grund av knäproblem och förväntas likt Laguardia bli borta ett tag. Nyförvärvet Bojan Krkic skadade sig lätt mot Villarreal. Han förväntas inte vara borta särskilt länge men tillräckligt länge för att missa mötet med Deportivo.



Förväntade startelvor

Pepe Mel byter laguppställning lika ofta som



Deportivo de la Coruña (4-3-3):

Pantilimon

Juanfran – Schär – Arribas – Luisinho

Borges – Valverde – Guilherme

Cartaba – Andone – Lucas Pérez



Deportivo Alavés (4-2-3-1):

Pacheco

Vigaray – Ely – Maripán – Pedraza

Pina – Medrán

Ibai Gómez – Romero – Burgui

Munir



Matchfakta

Var: Estadio de Riazor

När: Onsdag 20/9

Tid: 21.00 Säsongens första veckomatch står för dörren när Deportivo tar emot Deportivo. Efter helgens uddamålsförlust mot Real Betis ligger Depor under strecket efter fyra matcher och bara en poäng. Onsdagens gäster, Deportivo Alavés, har dock haft det ännu tyngre med noll poäng på fyra matcher. Hemmalaget Deportivo har ligans sämsta försvar med elva insläppta mål medan gästande Alavés inte gjort ett endaste mål framåt på sina fyra inledande omgångar.Deportivo och Alavés har mötts på Riazor totalt åtta gånger i ligaspelet sedan säsongen 1998/99. Av dessa har Depor vunnit fyra, förlorat tre och kryssat en. Förra säsongen, när lagen möttes i Galicien, vann gästande Alavés med 0-1 i februari efter mål av Manu García på straff. Mötet i Baskien slutade 0-0. Alavés slog även ut Deportivo i Copa del Rey ifjol med totalt 2-1 efter två matcher. Senast Deportivo vann över Alavés var i Segunda División i december 2013. Då gjorde Juan Carlos och Borja Bastón Depors mål. Sedan dess har lagen mötts fem gånger där fyra av matcherna har slutat oavgjort.Hemmalaget Deportivo de la Coruña kommer in till den här matchen med sitt sämsta poängfacit efter fyra matcher på 50 år i La Liga . Senast galicierna börjat så här dåligt var säsongen 1968/69 – då torskade man samtliga fyra matcher i inledningen. Pressen ligger med andra ord redan på Pepe Mel att förändra läget. Mel själv har experimenterat väldigt mycket i sina laguppställningar och vi har hittills inte skådat samma elva, eller formation, i någon match. I den här matchen kräver fansen tre poäng – annars är läget riktigt dåligt. Den stora frågan är bara hur Pepe Mel kommer att formera sitt lag.Fjolårssuccén Deportivo Alavés har inte alls startat den här säsongen som man hade hoppats på. Senast föll laget mot Villarreal hemma på Estadio de Mendizorroza med 0-3. Totalt har man 0-7 i målfacit efter fyra omgångar. Managern Luis Zubeldía fick lämna sitt uppdrag redan efter helgens förlust mot Villarreal och den nye managern Javier Cabello får inget lätt jobb framför sig. Det kan tyckas som ganska orimligt att låta en manager gå redan efter fyra matcher dock med tanke på att Zubeldía haft en hel försäsong med Alavés som nu känns ganska bortkastad. Baskerna kommer med andra ord in till den här matchen i en kris som är större än den i Deportivo. Deras säsong känns redan minst sagt rörig.Jobbiga nyheter mötte Deportivo-lägret under tisdagen närtydligen är skadad. Anfallaren har varit nyttig i början av säsongen men finns alltså inte med i truppen mot Alavés.skadade sig mot Real Betis och missar även han matchen. Sedan tidigare finns ävenochpå skadelistan. Bruno Gama , Saúl García, Gerard Valentín och Sidnei har lämnats utanför truppen av taktiska anledningar. Mycket märkligt beslut att vila Sidnei igen.Hos gästerna återfinns tre spelare på skadelistan. Mittbackensaknas på grund av en knäskada. Vänsterbackensaknas också på grund av knäproblem och förväntas likt Laguardia bli borta ett tag. Nyförvärvetskadade sig lätt mot Villarreal. Han förväntas inte vara borta särskilt länge men tillräckligt länge för att missa mötet med Deportivo.Pepe Mel byter laguppställning lika ofta som Lionel Messi gör mål. Inför varje match har Depor ställt upp annorlunda och matchen mot Alavés skiljer sig inte heller åt. Enligt de senaste rapporterna kommer han att ställa upp med en 4-3-3-uppställning (likt den mot Real Madrid i premiären) med både Florin Andone och Lucas Pérez på topp. Tillskillnad från då så är inte Pedro Mosquera med som pivote utan Fede Valverde tar hans plats centralt på mittfältet i en något mer offensiv roll. Eftersom Sidnei fortsatt är petad ur truppen lär Alejandro Arribas starta bredvid Fabian Schär likt helgens möte med Real Betis.PantilimonJuanfran – Schär – Arribas – LuisinhoBorges – Valverde – GuilhermeCartaba – Andone – Lucas PérezPachecoVigaray – Ely – Maripán – PedrazaPina – MedránIbai Gómez – Romero – BurguiMunirEstadio de RiazorOnsdag 20/921.00

