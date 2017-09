Nattsvart på Riazor – trots Lucas Pérez comeback

Deportivo tog ikapp ett tidigt 0-2-underläge men föll ändå med 2-4 hemma mot Real Sociedad.

Det var sannerligen ”en sådan match”. Den typ av matcher vi Deportivosupportrar de senaste säsongerna har vant oss vid. När domaren José Luis Munuera Montero blåste igång matchen klockan 12.00 gick undertecknad och förberedde lite mackor och snacks till matchen. När jag kom tillbaka fem minuter senare var ställningen 0-2 till Real Sociedad. Juanmi och Asier Illarramendi hade hunnit bjuda på två drömmål inom loppet av två minuter.



Det var med andra ord en rejäl uppförsbacke direkt. Depor spelade dock in sig i matchen successivt. Adrián López slog rättvist in 1-2 innan halvtid och bara någon minut efter paus gjorde Florin Andone 2-2. Där och då kändes allting rätt och intressant. Lucas Pérez hade byts in tre minuter efter paus, Adrián hade gjort ett mål och en assist och ställningen var 2-2 på tavlan trots det tidiga underläget.



Men. Detta förbannade men. Efter kvitteringen och efter en bra period där Depor, under Lucas Pérez inflytande, borde ha gjort 3-2 så tappar galicierna matchen helt. När klockan tickar upp mot 80 minuter är det helt plötsligt Real Sociedad som har tagit kommandot igen. Precis som i matchens inledning krävdes bara några få minuter för att göra två mål. I den 83:e minuten petade Diego Llorente in 2-3 och ii den 86:e minuten fastställde Illarramendi slutresultatet med sitt andra mål efter ett fruktansvärt taffligt försvarsarbete av hemmalaget. Matchen var över och Depor står återigen som förlorare.



Kommentar:

Det här var en match lik många andra. Deportivo har länge fina perioder där spelet ser bländande ut. Som supporter böljas man fram och tillbaka kring laget, spelarna och managern. Ena sekunden ser Pepe Mels val av 4-4-2 ut som ett genidrag och strax därpå faller hela korthuset genom en liten vindpust.



Försvarsspelet måste styras upp. På två matcher, hemma på Riazor, har laget släppt in sju mål. Det är under all jäkla kritik. Dessutom släppte man in två mål borta mot Levante. Fabian Schär är en duktig mittback stundtals men tyvärr verkar han inte kunna spela bredvid Sidnei. Båda vill sköta uppspelen och ingen av dem täcker ytan bakom. Det öppnar allt för ofta upp ytor som inte går att reparera.



Resultatet smärtar på många sätt, även om Real Sociedad är ett bra lag. På förhand var det upplagt för fest. De obesegrade baskerna skulle gästa ett fridfullt Riazor med en Lucas Pérez som skulle göra comeback. Det slutade istället nattsvart. Igen.



Matchfakta



Mål:

Deportivo de la Coruña: Adrián López (27’), Florin Andone (50’)

Real Sociedad: Juanmi (3’), Asier Illarramendi (4’), Diego Llorente (83’), Asier Illarramendi (86’)



Varningar:

Deportivo de la Coruña: Guilherme (47’)

Real Sociedad: Juanmi (44’), Kévin Rodrigues (54’), Àlvaro Odriozola (80’)



Arena: Estadio de Riazor

Publiksiffra: 21,942

Domare: José Luis Munuera Montero



Slutresultat: Deportivo de la Coruña – Real Sociedad 2-4

