2017-10-07 20:30

Cádiz - Osasuna



Joaquin Arzura ersätter förmodligen avstängde Lucas Torró, här i närkamp med David Barral.

Inför: Revansch mot Cadiz?

Osasuna reser till Andalusien och Cadiz för att spela omgång åtta av La liga 123 under lördagen. Man har revansch att utkräva efter förlusten och sortin från Copa del Rey för 16 dagar sedan. Två lag med lite olika formkurvor möts och det kan vara läge för Osasunas andra bortaseger denna säsong.





Den fina laginsatsen mot Sporting gav inte bara tre poäng utan även fyra spelare i ”omgångens ideal elva” som produceras av tidningen Marca varje vecka. Osasuna representerades i respektive lagdel och de fyra som kom med var anfallaren Quique mittfältarna Torres och Mérida samt högerbacken Lillo. Noterbart var även att











CA Osasuna



Under måndagen kom så äntligen ett glädjande besked då Tano Bonnin var tillbaka och kunde träna med truppen. I februari bröt han i matchen mot



Det enda egentliga avbrottet i truppen till denna match är mittfältaren Lucas Torró som är avstängd efter att ha dragit på sig fem gula kort. Och det har han gjort på sex matcher! Inte direkt någon bra statistik men den defensiva mittfältaren spelar på en utsatt position och måste helt klart bättra sig. Till morgondagens match ersätts han troligtvis av Argentinaren Joaquin Arzura som har gjort bra insatser när han fått speltid. För första gången denna säsong är den tredje defensiva mittfältaren, Fausto Tienza, uttagen i truppen men lär få börja på bänken då Mérida lär starta med Arzura.



Nedan den trupp som tränare Martinez valde att kalla efter fredagens stängda träning på El Sadar.



Målvakter: S. Herrera, Manu H.

Försvarare: Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane

Mittfältare: Mérida, Torres, Tienza, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris,

Anfallare: David, Quique, Xisco





Cadiz CF



Sedan Cadiz slog ut Osasuna ur cupspelet för 16 dagar sedan har laget spelat två matcher och inte vunnit någon. Först spelade man oavgjort 0-0 mot Numancia som hittills denna säsong har överraskat och som för tillfället leder ligan. I den senaste omgången mötte man nykmlingen Lorca FC och förlorade med 3-0. Ett tidigt mål för hemmalaget i den fjärde minuten stods sig i 80 mnuter innan hemmalaget kunde öka på till både 2 och 3-0. Senast man vann i ligan var för knappt en månad sedan då man i omgång fyra besegrade Nastic hemma, med 2-0, Nastic som verkar få en tuff säsong i år.



Delvis kan den lite sämre formen bero på att anfallaren David Barall inte var med senast mot Lorca då han var avstängd. Det var just Barall som låg bakom mycket och gjorde det enda målet mot Osasuna i José Mari och Álvaro García som är två viktiga mittfältskuggar i det andalusiska laget. Båda är stora frågetecken till lördagens match på grund av skador och det återstår och se ifall de hinner bli spelbara.



Nedan den trupp som tränare Àlvaro Cervera presenterade under fredagen. Noterbart är att det är en 20-mannatrupp vilken alltså måste kortas ned med två man.



Målvakter: Cifuentes, Yáñez

Försvarare: Carpio, Servando, Kecojevic, Mauro, Brian

Mittfältare: Garrido, Perea, Abdullah, Salvi, Hidalgo, Aitor, Álvaro García, Fernández

Anfallare: Romera, Cruz, Carrillo, Barral, Moha



Två lag som det bara skiljer en poäng emellan möts under lördagen och det är ganska tydligt att det ena av dem är i en mindre svacka medans de andra verkar ha hittat formen. Osasuna har inte förlorat i ligan sedan den andra omgången då Cultural Leonesa kunde vinna efter ett mål i 93:e minuten. Sedan dess har man spelat fem matcher och krigat sig till 11 poäng och har en målskillnad på 8-2 vilket får anses som klart godkänt.



Om man kan upprätthålla samma kvalité som man hade mot Sporting senast tror jag man kan ha en bra chans att få med sig en trepoängare från Andalusien. Men som alltid är det mycket som spelar in och dagsformen lär avgöra, förhoppningsvis till Osasunas fördel.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 8

Var: Estadio Ramón de Carranza, Cadiz, Andalusien

När: lördag 7:e oktober

Tid: 20.30

Domare: Guillermo Cuadra Fernández

Stream: Uppdateras under lördagen.



¡AUPA OSASUNA!



2017-10-06 19:30:00

