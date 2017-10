2017-10-29 20:30

Lördag förmiddag tränade truppen i Madrid innan de reste vidare till Teneriffa.

Inför: Tenerife – Osasuna

Osasuna har rest till Teneriffa för match mot ö-laget och efter ett pit-stop i Madrid ankommer man under lördagskvällen. Avstängningar och skador rör till det lite i truppen och nu gäller det att ersättarna kan leverera.

Skadeläget och framförallt avstängda spelare är ett problem för tränare Martinez inför mötet mot Tenerife. De båda startspelarna Roberto Torres och Fran Mérida är båda avstängda för gula kort, Torres för att ha samlat på sig fem under säsongen och Mérida för de två han fick senast mot Barcelona B. Två viktiga kuggar på mittfältet är alltså borta och dessutom är Lucas Torró skadad vilket ju inte gör det hela bättre. Torró har tränat med truppen i veckan men är fortsatt ett frågetecken och det finns nog stor chans att det är han som kommer att få lämna den 19-mannatrupp som presenterades redan under fredagen.



CA Osasuna



Efter fredagens möte mot Barcelona B tog man träningsledig under söndagen och måndagen. Träningar tisdag, onsdag och torsdag där bland annat Fausto Tienza och Joaquin Arzura setts träna tillsammans i de defensiva mittfältsrollerna. Efter fredagens stängda träning på El Sadar meddelade tränare Martinez den trupp han valt att ta ut och under eftermiddagen tog man bussen till Madrid. Där inkvarterade man sig på förbundets träningsanläggning Las Rozas och genomförde även en träning på lördagsförmiddagen. Senare på lördagen tog man flyget till Teneriffa.



Inte de allra bästa förutsättningar alltså med två viktiga spelare borta och eventuellt en tredje. Det är ju framförallt på mittfältet det saknas spelare och Martinez kan ju egentligen inte göra annat än sätta in det han har. Backlinjen borde däremot vara okej och båda bröderna Flaño kom med i truppen. Dock ser nog försvarslinjen ut som tidigare med Lillo, Oier, Unai Garcia/Aridane och Clerc. På mittfältet lär det bli nämnda Tienza och Arzura som tar hand om de defensiva rollerna och vilka av Díaz, Mateo, De las Cuevas och Coris som får starta återstår att se.



Målvakter: S. Herrera, Manu H

Försvarare: J. Flaño, M. Flaño, Oier, Clerc, Unai García, Lillo, Aridane.

Mittfältare: Tienza, Díaz, Mateo, De las Cuevas, Arzura, Coris, Torró.

Anfallare: David, Quique, Xisco



CD Tenerife



Tenerife slutade på en finfin fjärdeplats förra säsongen efter att ha hamnat fyra poäng från den andra direktplatsen till La liga. Det blev playoffspel och i semifinalen slog man ut Cadiz efter totalt 1-1. (bäst placerad i tabellen) I finalen mot Getafe blev det dock för svårt och man föll med totalt 3-2. Det är det närmaste man varit att ta sig tillbaka till La liga där man senast spelade säsongen 09/10, samma säsong som man hade en lagsida här på Svenska Fans, faktiskt. Med andra ord är det ett lag man måste ta på allvar även om man blandat och gett en del efter de första 11 omgångarna av ligaspelet.



För tillfället innehar man en niondeplats i tabellen och är bara fyra poäng från förstaplatsen. Tre av sina fyra vinster har man tagit på hemmaplan och är, som Osasuna plus några fler lag, fortsatt obesegrade där. I veckan spelade man 0-0 i Copa del Rey mot 13:e placerade La ligalaget Espanyol, som för övrigt fyller 117 år idag. Matchen blev försenad då man hade problem med ljuset på arenan och avsparken sköts upp med 30 minuter. Till söndagens match har man alltså en match i benen till skillnad mot Osasuna. Troligtvis ställs samma lag på benen som mot Espanyol i torsdags.





Senast de båda lagen möttes på Teneriffa var nästan på dagen två år sedan. Då slutade matchen 2-2 efter att Osasuna tagit ledningen i matchen två gånger men hemmalaget gav inte upp och kunde kvittera i slutminuterna på respektive halvlek. Returen i Pamplona fem månader senare slutade även den oavgjort, 0-0. 0-0 hemma mot Espanyol i cupen i veckan visar att Tenerife inte är ett dåligt lag och Osasuna lär inte få en speciellt lätt uppgift under söndagskvällen. Tenerife är hemmastarka och med tanke på gästernas situation med tre mittfältare borta kan det i värsta fall sluta riktigt illa, men varför inte ännu ett kryss, så man behåller sin fina rad med fortsatt bara en förlust i.



Vad: La liga 1|2|3, omgång 12

Var: Estadio Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, Kanarieöarna

När: söndag 29:e oktober

Tid: 20.30

Domare: Jorge Figueroa Vázquez



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, clubdeportivotenerife.es



2017-10-28 17:00:00

