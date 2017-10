Osasunas trupp har kul på träning.

Osasuna mitt i veckan 18/10

Osasuna mitt i veckan är tillbaka efter ett litet uppehåll och denna vecka tittar vi till det kommande presidentvalet, hur de första tio omgångarna har gått för Osasuna och nyheter om spelare.





Osasuna har tagit sina 19 poäng genom totalt fem segrar, varav två på bortaplan. Fyra oavgjorda varav två hemma och två borta och en förlust som kom i den andra omgången borta mot nykomlingen Cultural Leonesa. Man är med de det enda laget i ligan som bara förlorat en enda match såhär långt och kan man fortsätta hålla borta förlusterna är de ju en klar fördel. Målskillnaden ligger för tillfället på 14-6 och man har hållit nollan i fem av de tio omgångarna. Tio målskyttar finns i laget och bäst av dem är för tillfället Xisco med tre mål men han skuggas av David Rodriguez och Roberto Torres som båda gjort två.







President Luis Sabalza lägger en röst vid en tidigare omräöstning.



Osasuna är en av de få klubbar som fortfarande är en medlemsklubb. De är medlemmarna som bestämmer vilken president som skall leda klubben vilket avgörs genom val. I Spanien är det bara Barcelona,



Undertecknad är inte speciellt insatt i ämnet men jag får för mig att det till detta val finns fler kandidater än vanligt. Man röstar på olika presidentkandidater som i sin tur redan presenterat vilka som skall ingå i deras eventuella styrelser. Kandidaterna måste kunna uppvisa 5 % av röster från godkända medlemmar, som har rätt att rösta, för att kunna delta i valet. I november sker sedan valet och eventuellt tillsätts en ny styrelse eller så sitter den befintliga med president Luis Sabalza (tillträdde 2014) i spetsen kvar.







Mikel Merino efter ett av sina mål för Osasuna.



Mikel Merino som lämnade Osasuna för Borussia Dortmund inför säsongen 16/17 blev till denna säsong utlånad till Newcastle United på grund av lite speltid. Det blev totalt bara åtta matcher i bundesligalaget och hittills denna säsong har det blivit sju för Newcastle. Den engelska



***



Iván Márquez som under förra säsongen tillhörde Osasuna B men även spelade fyra matcher i A-laget och La liga har hittat en ny klubb. Den centrala försvararen fick inte förlängt med Pamplonaklubben inför denna säsong och har sedan dess varit klubblös. Glädjen var därför stor när VCF Mestalla hörde av sig och efterfrågade 23-åringens tjänster.



***



En av Osasunas framtidslöften, 17-åriga Javi Martinez, har blivit kallad till det spanska U-19 landslagets samling i Madrid den 23-25 oktober. Martinez tillhör Osasuna B men tränar även sporadiskt med A-truppen. För en månad sedan förlängde 17-åringen sitt kontrakt med Osasuna till juni 2022 och utköpsklausulen skrevs till 10 miljoner €.





¡AUPA OSASUNA!



2017-10-18 22:30:00

