Inför: Girona - Real Madrid

Real Madrid kommer till matchen mot Girona med en resultatmässigt fin ligaform som inneburit fyra raka segrar. Spelet har dock varit långt ifrån lysande och förhoppningsvis får vi se en rejäl urladdning mot katalanerna.

Efter oroligheterna i Katalonien blir det oerhört intressant att se hur denna match artar sig, vi kan definitivt anta att publiken kommer vara extra taggad med tanke på att det är ett huvudstadslag som kommer på besök. Det finns förstås mycket att tycka om vad som händer i Spanien och ett tag så var det väldigt osäkert kring huruvida matchen överhuvudtaget skulle spelas - nu verkar det bli så och även om undertecknad tycker att förhållandet mellan idrott och politik inte nödvändigtvis behöver vara obefintligt så vore det nog skönt om det inte blev en alltför laddad tillställning.TruppenMålvakter: Casilla och MohaFörsvarare: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo och AchrafMittfältare: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco och CeballosAnfallare: Cristiano Ronaldo, Benzema och Lucas VázquezSkadade: Bale, Navas, Kovacic och Carvajal (inte i form efter sjukdom).Potentiell startelva:Casilla;Achraf - Varane - Ramos - MarceloModric - Casemiro - Kroos;Isco;Benzema - RonaldoFör Real Madrid blir det som vanligt viktigt att vara vakna från start och inte slarva, något som vi tyvärr gjort alldeles för mycket på sistone. I princip alla startspelare vilades i den väldigt tama cup-insatsen så den fysiska statusen på spelarna bör vara väldigt god, dock spelas Champions League mot Tottenham i veckan så det är fullt möjligt att Zidane väljer att vila ett par spelare. Bollcirkulationen som ofta varit för långsam och renderat i inlägg behöver bli bättre och kanske kan Benzema, som nyss återvänt från skada, bidra med detta via sitt targetspel som ofta frigör Ronaldo i djupled.Det vore även skönt att slippa se det otroligt förvirrade försvarsspel vi match efter match fått bevittna men att ett sådant, förmodligen strukturellt, problem ska lösas bara sådär är nog önsketänkande.Såhär säger Zidane om matchen och spelschemat:"We're aware that Montilivi is a difficult place to go to. We've got a tough game in store, as they all are in this league. We won't be going there thinking about the fact that it's our first competitive fixture at their place. Tomorrow will be our first-ever outing there"."The schedule is what it is. We play on Sunday and then again on Wednesday. It's back-to-back away games but we're used to playing a lot of games in quick succession. We just take things one game at a time and the main thing for us is tomorrow's match. There will then be time to talk about the next one”.Zidane påpekar förstås att det inte är optimalt med två matcher på så kort tid men samtidigt så är spelarna vana vid det och det bör inte vara några problem utan de flesta nyckelspelarna lär starta. Första matchen på en ny arena är alltid första matchen men det bör inte ha en märkvärd påverkan.Katalanernas form har inte varit på topp sedan deras livade start mot Atletico men å andra sidan så har de haft ett tufft spelschema. Senaste matchen vanns borta på Riazor mot Deportivo och det lär ha gett nykomlingarna en välbehövlig dos av självförtroende och energi. De bör vara kompakta och inte tillåta Isco att ta sig in i de mellanytor han gillar att operera i, det vore ett ödesdigert misstag. Om de lyckas med detta samt kontrar på ett effektivt sätt så finns det helt klart möjligheter så länge Real Madrid inte gör någon toppmatch.Såhär säger lagets tränare Machin om matchen:”We will dedicate ourselves to stopping them in every way. Isco? We have to find out if he is starting first because of Zidane’s rotations and they have an important game in the Champions League coming up. For now, we have the idea of making a mark like we did with Messi . We have to give special attention to all of them”.Vi kan konstatera att Gironas tränare, med all rätt, hyser stor respekt för de regerande mästarna. En punktmarkering vore en intressant strategi som säkerligen skulle kunna få alla möjliga utafall.Intressant är att Girona i princip fungerar som någon slags farmarlag åt det engelska topplaget Manchester City vilket innebär att de har några spännande spelare. Det återstår att se ifall de lyckas uträtta något.Att utnyttja publikens entusiasm utan att bli övertaggade blir nog en nyckel ifall Girona ska orka stå emot i 90 minuter.Må bästa lag vinna!Arena: Estadi MontiliviTid: 16:15 CETTV: Viasat