Inför: Real Madrid - Levante

Efter ett landslagsuppehåll där Real Madrid i princip klarat sig utan skador är det Levante som gästar de regerande mästarna på Estadio Santiago Bernabeu. Vi kan förvänta oss ett offensivt och revanschlystet lag efter det onödiga poängtappet mot Valencia och allt annat än tre poäng vore oerhört förvånande.

Äntligen är det dags, säsongen börjar nu på riktigt i och med CL spel i veckan. Hur det påverkar denna match återstår att se, kanske får vi se rotationer - eller så sker det på onsdag. Att Modric och Navas vilas vet vi redan. Hursomhelst bör Levante, som tagit sig tillbaks till La Liga , inte kunna ställa till alltför stora problem trots deras fina start som inneburit fyra poäng. Real Madrid saknar alltjämt Ronaldo som fortfarande är avstängd och kanske finns det ett litet orosmoment eftersom att Bale och Benzema inte rosat marknaden på sistone, därmed är det förstås väldigt passande att både Isco och Asensio är gudomligt bra för tillfället. Särskilt Isco som kanske stod för sin bästa insats någonsin under landslagssamlingen då han fullkomligt pulveriserade Italien på ett sätt som fick en att tänka på Zizou, att någon av dessa hamnar i målprottokollet håller undertecknad som nästintill givet.Här är Real Madrids trupp:Casilla, Luca ZidaneCarvajal, Vallejo, Ramos, Nacho, Marcelo, TheoKroos, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, CeballosBenzema, Bale, LucasRonaldoCasilla;Carvajal - Nacho - Ramos - Marcelo;Isco - Casemiro - Kroos;Asensio;Bale - BenzemaRent taktiskt blir det givetvis viktigt att hålla en hög intensitet och spela en varierad fotboll, något vi blivit väldigt skickliga på. Ifall Levante ligger lågt blir även tålamodet testat och kanske blir det extra viktigt att avsluten faktiskt går i mål.Zidanes presskonferens inför matchen handlade om väldigt mycket men samtidigt var väldigt lite av det som sades av större relevans för denna match. Här kommer iallafall ett litet utplock."We are very happy with him. This week, he has been here two months working and is ready to play. I don't know if it will be tomorrow or when. But the player is training very well and is ready. We have 23 players and we will have to pick who plays. In 2 days, we will have seven games and we will have to pick them carefully".Zidane antyder helt klart att startelvan, liksom förra säsongen, kommer att roteras rejält. I vilka matcher särskilda spelare återstår att se men att Zizou tar rätt beslut gällande det kan nog ingen tvivla på.Bortalaget från Valencia kommer till matchen med gott självförtroende och dessutom utvilade eftersom alla spelare inte varit iväg på diverse landslagsuppdrag. Att de fått ordentligt med förberedelse spelar förstås en viss roll men ifall det ska bli några poäng för Levante så krävs det trots utvilade ben en prestation utöver det vanliga.Här är Levantes trupp:Raul Fernandez, OierIvan Lopez, Tono, Rober Pier, Chema, Postigo, Pedro Lopez, LunaSamuel, Lerma, Bardhi, Ivi, Lukic, Jason, CampanaAlegria, BoatengRogerMoralesFernandez;Lopez - Postigo - Chema - Tono;Campana, Lerma, BardhiJason - Alegria - BoatengSåhär sa lagets tränare Juan Ramon Lopez på sin presskonferens."Yes. It is a nice game for a footballer and we will try to avoid being there just to make up the numbers"."Work hard, take chances and not get distracted, because this opponent punishes that. We must reduce their skill and our mistakes and then try to make them uncomfortable. We know their strength, but that's not enough. We now need to go out on the pitch and give all we have".Kommentaren antyder att vi kommer få se ett hårt arbetande Levante och att de kommer spela ett riskminimerande spel känns ganska logiskt. Deras försvarsspel måste sitta till 100% och de kontringsmöjligheter som lär uppstå blir oerhört viktiga för bortalaget. Ifall Isco spelar för Real Madrid så skulle en klassisk punktmarkering på den spanske magikern mycket väl kunna vara ett framgångsrecept, det får väl framtiden utvisa.Må bästa lag vinna!När: 2017-09-09Arena: Santiago BernabeuTid: 13.00