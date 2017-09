2017-09-26 20:45

Dortmund - Real Madrid

1-3



Real Madrid tog första segern i Dortmund

Real Madrid bröt sin dystra trend på Signal Iduna Park under tisdagen när man besegrade de formstarka tyskarna med 1-3. Efter att ha inlett La Liga knackigt verkar Los Blancos ha vänt på skutan och hamnat på vinnarspåret igen.





Den mest anmärkningsvärda händelsen som inträffade i början av första halvlek var en möjlig hands på Sergio Ramos i straffområdet. Ramos menade på efter matchen att handsen inte var ”avsiktlig” och därför inte bestraffningsbar, medan andra tycker att händerna i situationen inte var en del av en naturlig rörelse och därför borde Björn Kuipers ha blåst straffspark. Det är en situation som har diskuterats i efterhand i en rad olika forum och som kunde ha förändrat matchbilden genom en sannolik tidig Dortmund-ledning.



Strax efter handssituationen gör Real Madrid matchens första mål. Gareth Bale fortsätter att visa prov på sin fina form den här säsongen med en vacker volley som Roman Bürki var helt chanslös på. Det verkar som att Bale är fast besluten att tysta sina belackare denna säsong när han än så länge har fått vara skadefri och om det verkligen är hans avsikt verkar det verkligen fungera än så länge. Dani Carvajal, som stod för den sublima framspelningen som möjliggjorde Bales vackra volley, ser äntligen ut att ha funnit sitt rätta jag igen efter att ha varit en av de spelarna som man under inledningen av säsongen har haft svårast att känna igen.



Bales volley blev det enda målet under den första halvleken och Dortmunds taktik att stå högt med backlinjen även när det inte fanns press på bollhållaren visade sig passa ett erkänt duktigt kontringslag som Real Madrid utmärkt. Hade det inte varit för Real Madrids oförmåga att avsluta sina anfall kunde siffrorna ha varit större redan i halvlek.

I andra halvlek var det dags för Cristiano Ronaldo att skina på den stora scenen igen. Att ännu inte ha gjort mål i



Mindre än fem minuter efter Ronaldos mål reducerade den för tillfället glödhete Aubameyang. Målet gav lite liv i matchen och hopp om att Dortmund skulle försöka komma tillbaka och knipa ett oavgjort resultat på hemmaplan där man hade varit obesegrade hittills.



Hoppet skulle dock släckas gaska snabbt eftersom att Real Madrid inte skadade på grund av reducering och istället höll tryggt i sin ledning matchen igenom. Los Blancos lyckades även utöka sin ledning, ännu en gång genom Ronaldo som därmed står på 4 mål på 2 matcher i årets Champions League.



Real Madrid höll ganska ordentligt till ledningen och bestämde sig även om att förlänga sin ledning igen en gång genom CR7. Målet, som kom med bara tio minuter kvar av ordinarie speltid, dödade definitivt matchen och fastställde slutresultatet 1-3 till Real Madrid på Signal Iduna Park. Real Madrids första seger någonsin i Dormund, Zizou fortsätter därmed att skriva historia. To be contiued…



Spelarbetyg



Navas – 4

Navas gör sin bästa match för säsongen. Förutom att han räddar laget under de få svackorna som man hade under matchen gör han en väldigt bra match med fötterna, vilket hjälpte Real Madrid med att komma ur Dortmunds höga press.



Carvajal – 4+

Gör sin överlägset bästa match för säsongen. Osynliggör Dortmund-sensationen Phillip, assisterar Bale och finns alltid spelbar i anfallsspelet. Fortsätt så!



Varane – 4

Är kung i luftrummet och visar på sin fina snabbhet mot Aubameyang. Missar dock att ställa offside några gånger under matchen där Dortmund lyckas skapa chanser, vilket drar ner betyget något.



Ramos – 5

Hanterar alla en-mot-en situationer mot Aubameyang galant och ställer inte en fot fel under hela matchen.



Nacho - 4

Vilken spelare att ha i truppen. Kan spela på samtliga positioner i backlinjen på högsta nivån och gör det utmärkt. Oerhört underskattad passningsspelare som lyckades utan problem att spela sig ur Dortmunds höga press. Håller Yaromolenko ute ur matchbilden under i princip hela matchen.



Kroos – 4

Oerhört skönt att ha tysken tillbaka efter skada. Ännu bättre var det att det knappt märkts att han varit borta på honom själv. Gör en gedigen insats, speciellt hur han hjälper försvaret i uppspelen och dikterar tempot i spelet.



Modric – 5

Vad ska man säga? Kroaten låg mot Dortmund bakom allt i Real Madrids anfallsspel. Ytorna bakom Dortmunds backlinje var perfekta för Modrics känsliga passningsfot.



Casemiro – 4

Casemiro är bland de jämnaste spelarna i Real Madrid och gör sällan en dålig match. Matchen mot Dortmund var inget undantag, han såg till att vinna närkamperna och ytorna på mittfältet och gav Kroos men framförallt Modric friheten att vara mer offensiva.



Isco – 3

Slet hårt hela matchen, framförallt defensivt där han fått instruktioner av Zizou att täcka vänsterkanten. Det var dock på bekostnad av den offensiva finessen som inte sken som den brukar, samtidigt som Isco är tillbaka i gamla synder med alldeles för många bolltouch.



Ronaldo – 5

Kungen av Champions League visade ingen tecken på att han funderar på lämna över tronen till någon annan. Gör de två målen som avgör matchen och kommer återigen att vara viktig för Real Madrid i jakten på den 13:e titeln med sina mål.



Bale - 5

Har i och med sin vackra volley och assist till Ronaldo varit den spelaren i Real Madrid som varit inblandad i flest mål under inledningen av säsongen. Kanske kan hans talang få växa ännu mer denna säsong och walesaren äntligen få skina i den vita tröjan?



Asensio – 3

Kommer in med bara fjorton minuter kvar av matchen och visar på mod som vanligt. Borde dock ha gjort det bättre på friläget mot slutet för att nå högre betyg i afton.



Dortmund-Real Madrid Roman Burki

Lukasz Piszczek

Sokratis

Omer Toprak

Jeremy Toljan

Gonzalo Castro

Nuri Sahin

Mario Gotze

Andriy Yarmolenko

Pierre-Emerick Aubameyang

Maximilian Philipp



Avbytare

Marc Bartra

Mahmoud Dahoud

Shinji Kagawa

Christian Pulisic

Roman Weidenfeller

Julian Weigl

Dan Axel Zagadou

Keylor Navas

Dani Carvajal

Raphael Varane

Sergio Ramos

Nacho

Toni Kroos

Casemiro

Luka Modric

Gareth Bale

Cristiano Ronaldo

Isco



Avbytare

Marco Asensio

Kiko Casilla

Dani Ceballos

Achraf Hakimi

Marcos Llorente

Borja Mayoral

Lucas Vazquez



