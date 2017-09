Sevilla-Maribor: Därför ska Ganso spela

Efter en svajig inledning i Champions League är det äntligen dags omgång två. Denna gång är det slovenska Nogometni klub Maribor, eller Maribor som de kort och gott kallas för som gästar Ramon Sanchez Pizjuan.

Trots en tidig drömstart i mötet mot Liverpool såg det riktigt illa ut. Ändå var Sevilla otroligt nära att avgöra i slutskedet med en omställning där Muriel kom helt fri med målvakten, men sin vana trogen så rann det ut i sanden då colombianen sumpade möjligheten.Nu stundar en ny omgång och nya möjligheter. Sevilla går in i turneringen för tredje året i rad medan Maribor - likt Liverpool - är tillbaka i turneringen efter tre års frånvaro.Maribor inledde på hemmaplan mot Spartak Moskva och lyckades kvittera med fem minuter kvar av full tid. Det kan visa sig bli en viktig pinne i den förväntade kampen om tredjeplatsen mot just Spartak.Säsongen 2012/2013 hamnade Sevilla på en blygsam niondeplats i ligaspelet. Trots det fick laget en gratisbiljett till Europa League eftersom varken Malaga eller Rayo Vallecano kunde uppfylla Uefa:s ekonomiska kriterier och blev därför uteslutna ur turneringen. I kommande säsongs Europa League-spel och i upptackten av andalusernas framgångsrika Europaperiod ställdes laget mot just Maribor i 16-delsfinalen. Inledande möte skedde på bortaplan och slutade 2-2, för att sedan i returen tämligen enkelt vinna med 2-1. Maribors utjämning kom på tillägstid. Värt att notera är att Gameiro målade i båda matcher, att Rakitic stod för två assist i första matchen och att den till vardags klubblöse hemmasonen José Antonio Reyes gjorde matchens inledande mål i returmötet. Resten är historia, som det så fint heter.Maribors trupp:Handanovic, Obradovic, Cotman, Rajcevic, Billong, Viler, Milec, Palcic, Kabha, Vrhovec, Pihler, Derviševic, Bohar, Ahmedi, Hotic, Bajde, Kramaric, Inbrom, Tavares, Mešanovic och ZahovicPreliminär elva:HandanovicMilec - Rajcevic - Billong - VilerKabha - VrhovecBajde - Ahmedi - BoharTavaresSevillas trupp:Rico, Corchia, Lenglet, Ben Yedder, Banega, Correa, Soria, Pizarro, N'Zonzi, Navas, Sarabia, Escudero, Ganso, Muriel, Parjea, Nolito, Mercado och Vázquez.Preliminär elva:RicoMercado - Pareja - Lenglet - EscuderoN'Zonzi - BanegaNavas - Ganso - CorreaBen YedderKommentar: Någonting som är säkert är Berizzos fortsatta rotationer. Sevilla har som bekant en bred trupp men det känns som att centrallinjen verkligen måste få spela in sig. Ganso som vilades i förlustmatchen mot Atlético de Madrid lär starta idag. Säga vad man vill säga om honom men faktumet kvarstår; Ganso har deltagit i fem ligamatcher vilket resulterat i fyra segrar och en oavgjord. Han har avgjort matcher ett par gånger, jobbar bättre defensivt än andra och varit bättre än många konkurrenter åt båda riktningar. Senast han spelade var i matchen mot Las Palmas där han gjorde en habil insats, var bland planens bättre spelare och hade hela 98 procent lyckade passningar. Dessutom gick han hårt åt judas-Vitolo, vilket nog uppskattas av samtliga Sevillafans. Kanske lite ovanligt då han är allt annat än aggresiv, till trots vackra scener att bevittna. Det finns liv i brassen och det här är säsongen han kommer blomma ut.Var: Ramon Sanchez PizjuanNär: Idag 20.45TV: Viaplay, Viasat Xtra