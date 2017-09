La Real vann svängig match

Real Sociedad reste till La Coruna för att möta Deportivo i en svår bortamatch. Efter en svängig match vann La Real med 2-4 (1-2).



Rulli

Odriozola-Aritz-Inigo-Kevin R

Zurutuza-Illaramendi-X.Prieto (C)

Januzaj-Willian Jose-Juanmi



I inledningen av matchen märktes det att Sociead kom till Riazor med ett stort självförtroende. När man sedan tog ledningen direkt efter en snabb frispark växte självförtroendet. Sociedad fick frispark offensiv planhalva som Odriozola passa Xabi Prieto som slog ett inlägg innan depor hann samla sig och så dök Juanmi upp och styrde in bollen. På reprisen kunde man se att han var offside men assisterande domaren hann inte med och målet godkändes.



Ytterliggare någon minut senare fick La Real en hörna som depor nickade under men i andra vågen kom Illaramendi och drog till den på halvvolley, 2-0 till sociedad efter bara 4 minuter. Ett skott som var fint placerat i målvaktens högra hörn och den va otagbar då målvakten hade massa spelare framför sig.



Efter chock öppingen från La Real kom spelet av sig lite. Depor hade mycket boll och försökte komma igenom ett samlat bortaförsvar utan framgång. När baskerna väl fick bollen spelade man mycket runt och försökte hålla i bollen men hemmalaget lyckade ofta vinna tillbaka den och fick börja om. Fram till cirka minut 20 kändes det lungt men sedan blev Depor helt plötsligt farliga i allt de gjorde.



Utdelningen kom i minut 26. Adrian gjorde ett riktigt drömmål tycker jag. En långboll sen han placerar in på ett tillslag. Klassavslut helt enkelt som Rulli inte kan göra något på. 1-2 var ett faktum och även rättvist i dett läget.



De följande minuterna blev väldigt gnälliga och det blev massa frisparkar åt båda hållen. Spelet blev väldigt hackigt vilket inte gynnade något av lagen och det var väldigt chansfattigt.



I minut 42 luktade det straff för La Real när Januzaj går omkull i straffområdet. Domaren väljer och fria och jag tror hans tolking är att de krockar ihop. Enligt mig så har Januzaj petat bollen förbi försvararen innan och det borde vara straff. Men man är ju kanske lite enögd.



I minut 43 får Depor en liknande frispark som Sociedad nätade på i början. De lägger den snabbt och det blir farligt men bortaförsvarare hinner rensa innan det blir friläge.



Sista minuterna trycker hemmalaget på och får några chanser men lyckas inte få utdelning. Det är dock nära flera gånger om. La Real ska vara glada att de går till pausvila med ledning i denna match.



Summering av första halvan:

La Real får två snabba mål och det syns att laget har bra självförtroende. Sedan går det en lång stund då laget har kontroll på allt. Sedan får Depor vittring på mål och de trycker på hårdare. Sen kommer ett dröm mål och matchen blir helt öppen. I slutet ska La Real vara glada att inte Depor gör ett kvitteringsmål.



Andra halvlek börjar med böljande spel och bollen går fram och tillbaka. Men i minut 49 kommer ett inlägg från Depors högerkant som nickas ner till en fristående

Andone som skickar in kvitteringen i nättaket. Vår mittback Artiz som imponerade stort i första halvlek blir tyvärr bolltittande och ser ej sin markering. 2-2 och nu blir matchen helt öppen.



52´ kommer sociedad runt på kanten och Odriozola spelar bollen snett inåt till Januzaj som skjuter på en täckande spelare. Ett riktigt bra läge som kunde gett bortalaget en ny ledning.



Minuten efter går en Sociedad spelare i marken igen i offensivt straffområde. Han förstärker helt klart men det är en spark med i bilden. Det lär bli en straff för bortlaget i denna match.



Sociedad har tagit över matchen efter kvitteringen och i minut 56 skjuter Inigo Martinez bollen strax utanför på ett inlägg från höger.



Inbytte Lucas Perez får chansen på en frispark men skjuter den rakt på Rulli. Ska även nämnas att han fick ett väldigt fint och varmt välkomnande när han blev inbytt i början av andra.



Efter halva andra halvlek har sociedad gjort två byten. In har Canales och Llorente kommit och ut har Juanmi plus Inigo Martinez gått. Inigo Martinez har fått några smällar i matchen men hoppas det bara var en säkerhets åtgärd inför framtiden att han blev utbytt redan.



I minut 72 har Willian Jose en halvchans när han nickar bollen strax utanför stolpen, målvakten ser dock ut att ha koll på den bollbanan hela vägen.



Real Sociedad gör sitt sista byte i minut 74 då debutanten Januzaj får lämna banan och ge plats åt Kung Carlos. Mexikanen har ännu inte startat i ligan denna säsong. Är det för att han ska flytta?



Strax efter bytet åker Aritz på en smäll och linkar av planen. Tyvärr har ju bortalaget redan gjort alla byten så han får linka in på planen och spela skdad. Det märks på honom under resten av matchen att han har känning hela tiden.



Xabi Prieto lobbar fram en boll i djuled på Odriozola som tyvärr tar en touch för mycket. Det resulterar i en hörna. Han hade kunna lägga bollen i sidled på ett tillslag till Vela som då fått öppet mål. Efterföljande hörna resulterar dock i mål. Nyförvärvet från i sommras Diego Llorente får helt fritt framför målvakten och stöter in 3-2 målet. En nicktouch från skadade Aritz friställer mittbacken. Skönt med ett mål i detta läget när matchen stod och vägde.



Med 4 minuter kvar av matchen av matchen får Illaramendi bollen på halva anfallsplanen och börjar avancera.



Resterande av matchen spelade Sociedad av relativt enkelt. Deportivo fick mest jaga och hade inte riktigt orken till en slutlig forcering. Närmast mål kom Lucas Perez som skruva en hörna i ribban men tror Rulli tagit den om den gått lägre.



Summering av matchen:

Bra start som sagt men när Deportivo kvitterade trodde jag det kunde gå illa. Sedan tog vi över igen efter ca 60 minuter och sett till hela matchen tycker jag vi är värda vinsten. Två riktigt fina mål bjöds det på, ett från vardera lag.



Statisktik:

Deportivo - La Real

Skott: 8 - 11

På mål: 4 - 4

Boll: 43% - 57%

Publik: 21942

Domare: Jose Munuera



Tre raka segrar nu. Bra inledning på La liga 17/18.

Aupa Erreala Startelvan:I inledningen av matchen märktes det att Sociead kom till Riazor med ett stort självförtroende. När man sedan tog ledningen direkt efter en snabb frispark växte självförtroendet. Sociedad fick frispark offensiv planhalva som Odriozola passa Xabi Prieto som slog ett inlägg innan depor hann samla sig och så dök Juanmi upp och styrde in bollen. På reprisen kunde man se att han var offside men assisterande domaren hann inte med och målet godkändes.Ytterliggare någon minut senare fick La Real en hörna som depor nickade under men i andra vågen kom Illaramendi och drog till den på halvvolley, 2-0 till sociedad efter bara 4 minuter. Ett skott som var fint placerat i målvaktens högra hörn och den va otagbar då målvakten hade massa spelare framför sig.Efter chock öppingen från La Real kom spelet av sig lite. Depor hade mycket boll och försökte komma igenom ett samlat bortaförsvar utan framgång. När baskerna väl fick bollen spelade man mycket runt och försökte hålla i bollen men hemmalaget lyckade ofta vinna tillbaka den och fick börja om. Fram till cirka minut 20 kändes det lungt men sedan blev Depor helt plötsligt farliga i allt de gjorde.Utdelningen kom i minut 26. Adrian gjorde ett riktigt drömmål tycker jag. En långboll sen han placerar in på ett tillslag. Klassavslut helt enkelt som Rulli inte kan göra något på. 1-2 var ett faktum och även rättvist i dett läget.De följande minuterna blev väldigt gnälliga och det blev massa frisparkar åt båda hållen. Spelet blev väldigt hackigt vilket inte gynnade något av lagen och det var väldigt chansfattigt.I minut 42 luktade det straff för La Real när Januzaj går omkull i straffområdet. Domaren väljer och fria och jag tror hans tolking är att de krockar ihop. Enligt mig så har Januzaj petat bollen förbi försvararen innan och det borde vara straff. Men man är ju kanske lite enögd.I minut 43 får Depor en liknande frispark som Sociedad nätade på i början. De lägger den snabbt och det blir farligt men bortaförsvarare hinner rensa innan det blir friläge.Sista minuterna trycker hemmalaget på och får några chanser men lyckas inte få utdelning. Det är dock nära flera gånger om. La Real ska vara glada att de går till pausvila med ledning i denna match.Summering av första halvan:La Real får två snabba mål och det syns att laget har bra självförtroende. Sedan går det en lång stund då laget har kontroll på allt. Sedan får Depor vittring på mål och de trycker på hårdare. Sen kommer ett dröm mål och matchen blir helt öppen. I slutet ska La Real vara glada att inte Depor gör ett kvitteringsmål.Andra halvlek börjar med böljande spel och bollen går fram och tillbaka. Men i minut 49 kommer ett inlägg från Depors högerkant som nickas ner till en friståendeAndone som skickar in kvitteringen i nättaket. Vår mittback Artiz som imponerade stort i första halvlek blir tyvärr bolltittande och ser ej sin markering. 2-2 och nu blir matchen helt öppen.52´ kommer sociedad runt på kanten och Odriozola spelar bollen snett inåt till Januzaj som skjuter på en täckande spelare. Ett riktigt bra läge som kunde gett bortalaget en ny ledning.Minuten efter går en Sociedad spelare i marken igen i offensivt straffområde. Han förstärker helt klart men det är en spark med i bilden. Det lär bli en straff för bortlaget i denna match.Sociedad har tagit över matchen efter kvitteringen och i minut 56 skjuter Inigo Martinez bollen strax utanför på ett inlägg från höger.Inbytte Lucas Perez får chansen på en frispark men skjuter den rakt på Rulli. Ska även nämnas att han fick ett väldigt fint och varmt välkomnande när han blev inbytt i början av andra.Efter halva andra halvlek har sociedad gjort två byten. In har Canales och Llorente kommit och ut har Juanmi plus Inigo Martinez gått. Inigo Martinez har fått några smällar i matchen men hoppas det bara var en säkerhets åtgärd inför framtiden att han blev utbytt redan.I minut 72 har Willian Jose en halvchans när han nickar bollen strax utanför stolpen, målvakten ser dock ut att ha koll på den bollbanan hela vägen.Real Sociedad gör sitt sista byte i minut 74 då debutanten Januzaj får lämna banan och ge plats åt Kung Carlos. Mexikanen har ännu inte startat i ligan denna säsong. Är det för att han ska flytta?Strax efter bytet åker Aritz på en smäll och linkar av planen. Tyvärr har ju bortalaget redan gjort alla byten så han får linka in på planen och spela skdad. Det märks på honom under resten av matchen att han har känning hela tiden.Xabi Prieto lobbar fram en boll i djuled på Odriozola som tyvärr tar en touch för mycket. Det resulterar i en hörna. Han hade kunna lägga bollen i sidled på ett tillslag till Vela som då fått öppet mål. Efterföljande hörna resulterar dock i mål. Nyförvärvet från i sommras Diego Llorente får helt fritt framför målvakten och stöter in 3-2 målet. En nicktouch från skadade Aritz friställer mittbacken. Skönt med ett mål i detta läget när matchen stod och vägde.Med 4 minuter kvar av matchen av matchen får Illaramendi bollen på halva anfallsplanen och börjar avancera. Deportivo spelarna blir väldigt passiva och låter han gå förbi 4-5 spelare innan han kommer in i offensivt straffområde och drar på med vänsterfoten. Målvakten klarar inte att hålla bollen och det blir 2-4 till baskerna. Här avgörs matchen.Resterande av matchen spelade Sociedad av relativt enkelt. Deportivo fick mest jaga och hade inte riktigt orken till en slutlig forcering. Närmast mål kom Lucas Perez som skruva en hörna i ribban men tror Rulli tagit den om den gått lägre.Summering av matchen:Bra start som sagt men när Deportivo kvitterade trodde jag det kunde gå illa. Sedan tog vi över igen efter ca 60 minuter och sett till hela matchen tycker jag vi är värda vinsten. Två riktigt fina mål bjöds det på, ett från vardera lag.Statisktik:Deportivo - La RealSkott: 8 - 11På mål: 4 - 4Boll: 43% - 57%Publik: 21942Domare: Jose MunueraTre raka segrar nu. Bra inledning på La liga 17/18.

0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR MIKE BILLMAN

2017-09-10 15:35:47

ANNONS:

Fler artiklar om Real Sociedad

Real Sociedad

2017-09-10 15:35:47

Real Sociedad

2017-09-07 12:27:00

Real Sociedad

2017-08-30 21:51:35

Real Sociedad

2017-08-23 19:29:26

Real Sociedad

2015-09-12 10:27:07

Real Sociedad

2015-08-27 17:11:16

Real Sociedad

2015-08-10 23:32:00

Real Sociedad

2015-07-27 14:32:50

Real Sociedad

2015-02-12 21:59:32

Real Sociedad

2015-02-08 00:06:04

ANNONS:

Real Sociedad reste till La Coruna för att möta Deportivo i en svår bortamatch. Efter en svängig match vann La Real med 2-4 (1-2).Efter två raka segrar i La Liga går man in i en viktig vecka. Först ut är Deportivo på söndag och sedan går man in i Europa League på torsdag hemma mot Rosenborg.I fredagskväll spelade Xabi Prieto sin 500:e match för Real Sociedads a-lag. Han hyllades som en one-club man borde.Under sommar har det hänt en del i Real Sociedads trupp. Här kommer lite uppdateringar om läget i laget:Efter två matcher där bortalaget spelat 0-0 jagar man nu sin första seger, och även mål.Under gårdagen blev det klart att Asier Illaramendi kommer spela för Real Sociedad fram till 2021. Efter två år i huvudstaden är den förlorade sonen tillbaka.Här kommer lite fakta om La Reals fem nyförvärv under sommaren 2015.Här kommer lite snabb info kring sommaren hos Real Sociedad.Imorgon drabbas La Ligas två sämsta lag samma på Estadio de los Juegos Mediterráneos i Almeria. Det handlar om ligans sämsta hemmalag mot ligans sämsta bortalag, Almeria vs Real Sociedad.Efter ett tidigt mål av Sociedad backade man hem och hoppades på tre poäng. Det höll sig fram till minut 85 då kvitteringen kom. Det är inte första gången denna säsong som baskerna släpper in ett sent mål så man tappar poäng.