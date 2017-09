Viktig vecka för La Real

Efter två raka segrar i La Liga går man in i en viktig vecka. Först ut är Deportivo på söndag och sedan går man in i Europa League på torsdag hemma mot Rosenborg.



Enda negativa på spelarfronten är att Mikel Oyarzabal drog på sig en skada i spanska u21 och är osäker för spel på söndag (förhoppningsvis bara en smäll men ej fått mer info kring det).



Inledningen av

Nästa torsdag startar



Varför är just denna vecka så viktig för La Real?

Redan nu kommer man stå inför ett vägskäl för hur säsongen ska bli. Vilken turnering kommer man lägga mest fokus på. Vi har sett lag som håller till i mitten av serier som kommit ut i Europa och inte vet hur man ska klara av det. När man sen satsar allt på Europa spelet går det knackigt i ligan och man åker nästan ut. Real Sociedad har försökt rusta inför Europa league och tagit in några spelare de anser håller för spel. Under förra säsongen valde Eusebio att spela ganska ofta med samma elva och några var besvikna på speltid. Men nu kommer kanske räddningen för dessa spelare. Eusebio lär vara tvungen/vilja spela med spelare som inte får så mycket speltid i ligan. Spelare som Canales, Pardo, Agirretxe och De la Bella lär få speltid i EL. Jag tror att Eusebio vill satsa på båda men kommer skifta lag ganska mycket för att få ut så mycket som möjligt av båda två. Som ni kommer se nedan har vi spelare för att vara med och fightas på två fronter.



Här ger jag mig på en gissning av Starelvorna i de båda matcherna:



Deportivo på Söndag: (Tror inte på några större förändringar sen Villareal matchen)

Rulli

Odriozola, Navas, Elustondo, Rodrigues

Prieto, Illarra, Zurutuza

Juanmi, WJ, Oyarzabal(?)



Rosenborg på Torsdag:

Toño

Odriozola, I. Martinez, Llorente, De La Bella

Pardo, Guevara, Canales,

Vela, Agirretxe, Januzaj



2017-09-07

