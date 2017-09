Arsenal-West Bromwich 2-0 (1-0)

Efter att konkurrenterna segrat behövde Arsenal göra sitt jobb hemma mot ett Pulis-lett West Bromwich. Kieran Gibbs är tillbaka på Emirates för första gången utan Arsenaltröja.



Dags för match igen och det var ett något oväntat lag som Wenger presenterade då, istället för att spela Özil, Giroud eller Walcott, han valde att spela Ramsey på högeranfall och säkra upp mittfältet med både Elneny och Xhaka. Detta gjordes antagligen för att matcha West Broms oerhört fysiska mittfält med Barry-Livermore-Krychowiak. Gästerna spelade också med Gibbs, den gamla Arsenal killen. Han fick dessutom äran att slå hörnor för West Brom. För övrigt slog också Barry Premier League -rekord i flest antal matcher – respekt. 633 stycken har han mäktat med nu.Det händer saker från början i den här matchen. Första chansen kommer när Alexis frispark går precis utanför i den femte minuten. Bortalaget sticker också upp relativt tidigt i matchen – man har en stolpträff i den 8:e minuten. Det är Rodriguez som efter att ha fallit i straffområdet lyckas ta sig upp igen och avslutar, i stolpen. Han får bollen i djupled och fintar bort Mustafi i straffområdet, men ramlar på Mustafis långa ben och går ned innan han reser sig upp och skjuter i stolpen via Cechs hand. Det är en solklar straff och Arsenal har verkligen tur där.I den tjugonde minuten kommer första målet i matchen. Det är Lacazette som är framme på Alexis frispark och nickar in den. Frisparken går i ribban och på returen är fransosen där och nickar in bollen. Yes, 1-0 Arsenal!West Brom fortsätter sticka upp och Arsenals ledning känns inte direkt kassaskåpssäker när vi börjar nära oss halvtimmen. Lacazette är yvig vid West Broms staffområde och skapar någon frispark i ett farligt läge. Annars är känslan att den sista passningen inte riktigt finns där hos Arsenal ännu, då man kommer upp i bra anfallsposition men inte lyckas vaska fram de där sylvassa målchanserna i tillräckligt hög frekvens. Matchbilden är inte helt kontrollerad från Arsenal. Elneny slarvar och ger bort bollen nära straffområdet och West Brom ska vara missnöjda att de inte lyckas få in någon boll ännu. West Brom är riktigt nära 1-1 då det är Rodriguez som får bollen efter ett inlägg och lyckas få bollen förbi Cech, men på mållinjen hittar vi Nacho Monreal som inte vill att bollen ska in. Han rensar den precis på linjen och räddar Arsenal.West Brom har en het chans till innan paus då det är lite halvkaos i Gunnersförsvaret och bollen går precis utanför stolpen efter en 50-50 duell. Lagen går till paus med 1-0-läge. Arsenal ska definitivt vara nöjda med att det står 1-0.Arsenal tar tag i matchen direkt efter halvtidspausen och har bollen konstant de första tio minuterna. Man rullar runt och väntar på en öppning. Efter en fin aktion från Kolasinac där han, som vi vant oss vid, ångar fram på vänsterkanten och slår in bollen hamnar den hos Lacazette som har ett fint läge i straffområdet men bollen går inte in i mål. Arsenal fortsätter trycka på och Mustafi försöker klacka in bollen på en hörna men Foster är där. Timmen har snart gått och Arsenals tryck sjunker något. West Brom har knappt haft någonting den första kvarten och fortsätter det på det viset är jag hyfsat lugn med 1-0, men man vet aldrig. Ett 2-0 mål skulle vara mycket välkommet. Pulis gör ett par byten i syfte att förändra matchbilden, bland annat så äntrar tunge Rondon planen.Gunners relativt stabila spel fortsätter och West Brom har inte mycket att säga till om. Ramsey går fint förbi på vänsterkanten och blir översprungen av Nyom i straffområdet, domaren blåser för straff! Mycket bra aktion av Ramsey som är snabbare och smartare än Nyom i den situationen. Det är Lacazette som steppar upp och ska slå straffen i den 67.e minuten. Straffen slås i mål! Den sitter stensäkert i målvaktens vänstra hörn och trots att Foster går åt rätt håll så är straffen tillräckligt välplacerad för att gå in ändå. Nyom och West Brom protesterar vilt då de anser att det var en axel-mot-axel-duell, men 2-0 är ett faktum. Det är nog 70-30, fördel straff. Jag tycker det är straff. Lacazette kommer ett par minuter senare i ett läge som kunde resulterat i ett hattrick, då han snyggt tar ned en långboll men inte får dit bollen då han kommer för långt ut mot kanten.Uret börjar ticka upp mot 80 och matchen känns avslagen. West Brom har inte haft ett läge på hela halvleken och Arsenal visar ingen större vilja att göra det tredje målet. Man försöker spela kontrollerat även om Pulis lag har en ganska intensiv press på bollhållare. Undertecknad tycker det är dags att göra ett par byten, jag vill se någon av Özil eller Wilshere på plan för att kontrollera boll. Detta sker när Özil och Giroud ersätter Alexis och Lacazette. Klockan rullar upp mot 90 och allt talar för att Arsenal reder ut detta utan problem. Ramsey får ett fint läge efter att Giroud frispelat honom i en kontring, men skottet går rakt på målvakten.Domaren blåser av matchen och det blev tillslut en komfortabel seger med 2-0. Arsenal ska dock tacka högre makter att West Brom inte gjorde mål i första halvlek, för det fanns både två och tre chanser för detta. Hade Pulis lag kvitterar eller rent av tagit ledningen hade livet blivit mycket svårare för Arsenal. Som tur är så slapp vi detta och andra halvlek var en ren transportsträcka – Arsenal var aldrig hotade. Skönt.(0=Spursklass, 1=underkänd, 2=godkänd, 3=bra, 4=mycket bra, 5=världsklass) Petr Cech - 3Gör det han ska. Stor och svårpasserad. Hector Bellerin – 3Trycker på mer på kanten nu än han gjorde under sin formdipp, men är inte riktigt där ännu. Vill se mer självförtroende hos honom. Laurent Koscielny - 3Håller koll där bak. Hela försvaret kändes ganska osäkert, men Kos levererade helt okej. Shkodran Mustafi - 2Gjorde ner Rodriguez som borde haft straff. Inte säkerheten själv än så länge.Nacho Monreal – 4Bättre än sina kollegor på grund av att han våga trycka framåt. Många sekvenser där han driver fram i plan med bollen. Mycket viktig rensning på mållinjen i första halvlek. Sead Kolasinac - 3Stor och stark, inger respekt. Inte lika framstående som i tidigare matcher men ändå bra. Granit Xhaka - 2Helt okej, men det saknas något. Mittfältet Xhaka-Elneny är inte tillräckligt bra. Dåliga frisparksinlägg av Xhaka och lite virrigt i försvaret, va? Mohamed Elneny – 2Jag gillar att han är en duktig bollvinnare och att han rör sig mycket. Men han är för slarvig. Jag tycker inte han är tillräckligt bra för ett Arsenal som ska slåss i toppen av Premier League. Aaron Ramsey - 3Bra rörelsemönster och som alltid frejdig i offensiven. Borde fått bollen fler gånger i straffområdet där han ofta var välplacerad, hade nog gjort något mål isåfall. Alexandre Lacazette - 4Gör två mål och bjuder på mycket fina aktioner. Gör någon tunnel och är bra i link-up-spelet och i sitt rörelsemönster. Superstar? Alexis Sanchez - 1Blir galen på karl’n. Slår bort bollar på egen planhalva och ska dribbla sig ur allting. Sedan fintar han bort två gubbar hur enkelt som helst en minut senare. Skärpning krävs dock, det här är en dålig Alexis.Avbytarna spelade för lite för att betygsättas, men skönt att Özil är tillbaka.-Gareth Barry. 633 matcher i Premier League är inte något man skojar bort. Har dessutom vunnit ligan en gång. Nog för att han är en fulspelande benknäckare, men vad representerar den engelska ligan bättre? En säck pengar kanske.-Lacazette har hittills gjort mål i alla ligamatcher på hemmaplan. Gillar honom väldigt mycket.-Det måste ske någon slags förbättring hos Alexis Sanchez. Det har ändå gått en bit in på säsongen nu. Eller tänker han redan på nästa år hos Man City eller PSG?Bollinnehav: 61-31Skott: 16-7Hörnor: 7-4Passningsprocent: 87-69Källa: whoscored.com