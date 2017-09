Burnley - Crystal Palace 1-0

En horribel bakåtpassning och ett statiskt anfallsspel. En summering av förlusten mot Burnley.

HennesseyWard Fosu-Mensah Dann SchluppMcArthur Cabaye PuncheonTownsend Benteke Lee Frank de Boer övergav sin trebackslinje, och gick över till 4-3-3. Noterbart var att Luka Milivojevic var förpassad till bänken, och att den tidigare utfryste Lee fick chansen från start.HeatonLowton Mee Tarkowski WardGudmundsson Cork Defour BradyWood VokesMatchen hann knappt börja innan Hennessey fick plocka ut bollen ur sitt mål. Lee slog en oerhört märklig hemåtpass från mittlinjen, rakt i en yta där enbart en huggande Chris Wood fanns. Med Hennessey långt ute så var det inga problem för Nya Zeeländaren att placera in bollen. Matchen fortsatte i ett högt tempo, och bara efter ett par minuter så fick Scott Dann ett bra läge. En hörna från vänster gick över samtliga spelare innan Dann mötte bollen på halvvolley, men det pressade skottet räddades av Lowton på mållinjen. Townsend hittade sedan Benteke med ett inlägg, men nicken smet utanför. Även Vokes testade med huvudet, men hans nick gick utanför den bortre stolpen.Efter 20 intensiva minuter så övergick matchen till en mer stängd historia. Få målchanser, och det enda noterbara var en skada på hemmalagets målvakt Tom Heaton. Den landslagsmeriterade målvakten fick utgå, och Nick Pope ersatte, och gjorde där med sin Premier League -debut.Den andra halvleken fortsatte som den första slutade. Chansfattigt, med många fysiska dueller. Ett hårt kämpande Burnley bevakade ledningen från en djup position, och Palace hade probelm att komma igenom. I den 64:e matchminuten så blir Lee, som inte uträttade särskilt mycket under matchen, utbytt och ersatt av debutanten Levi Lumeka. Lumeka var nära att spräcka lagets nolla när han mötte Townsends inlägg med pannan, men vann enbart en hörna. På hörnan kom Schlupp till ett bra skottläge, men avslutet flög högt över.Burnley skapade inte särskilt mycket genom matchen, men med kvarten kvar skapade Barnes ett läge att avgöra, men Hennessey var med och räddade. Med tio minuter kvar flyttade Palace fram, och direkt var det nära att ge resultat. Via en något turlig studs så fick Benteke med sig bollen förbi försvaret och kom till ett friläge mot Pope. Belgaren försökte rulla bollen förbi målvakten, men Pope lyckades styra undan avslutet. De Boer tog in Riedewald istället för McArthur, där holländaren tog skottens plats rakt av på mitten.Palace fortsatte att lyfta längre bollar in mot straffområdet, men det är precis vad Burnley vill. Hemmalaget var först på de flesta bollarna, och släppte inte till mycket. Med fem minuter kvar av den ordinarie matchtiden så fick Dann en möjlighet. Precis som i första halvlek så sköt Dann på halvvolley efter en hörna, och ännu en gång så räddades bollen på mållinjen. Cabaye testade sedan från distans, men Pope styrde undan. Dann skulle dock få en tredje chans att kvittera. I den 90:e matchminuten så hann Cabaye upp bollen precis vid kortlinjen och slog ett bra inlägg. Ett inlägg som svepte över alla försvarare, och nådde en helt fri Dann på den bortre stolpen. Mittbacken skulle bara bocka in bollen i det tomma målet, men lyckades på något obegripligt sätt att få bollen utanför! Michael Oliver blåste av, och Scott Dann såg av förklarliga skäl inte särskilt nöjd ut.Ännu en svag insats från Palace. Just nu är det ett lag som helt saknar självförtroende och spelglädje, något som det behöver ändras på. Okej, det har bara gått fyra omgångar, men det kan inte ta hur många matcher som helst innan poängen börjar ramla in. Detta var knappast en välspelad fotbollsmatch, utan fysik och hårt arbete var ämnet. Något som passar Burnley alldeles utmärkt, dessutom när ledningsmålet kommer så tidigt. I 90 minuter så kan hemmalaget ligga rätt i positionerna och ta undan inlägg, vilket inte är några problem. Säga vad man vill om Sean Dyches filosofi, men han har verkligen lyckats få in en mentalitet i sina spelare. Något som Frank de Boer inte har. En klart pressad de Boer som gav intervjuer efter matchen, där han menade att det är ”ofattbart” att Palace inte vann matchen och att ”det är tydligt att det bara fanns en välförtjänt vinnare”. Visst skapde Palace fler målchasner än Burnley, med det var ingen bra prestation från de Boers lag. När holländaren dessutom säger att ”han inte kan göra mer” så börjar jag undra om han verkligen är rätt man för jobbet. Det finns ganska mycket mer att jobba på, om han nu får chansen att fortsätta leda laget.19-åringen försökte och gjorde sitt bästa i debuten. Fina kombinationer och ett hårt jobb. Något som hade behövts från fler.En slätstruken insats som kröntes med ett matchavgörande misstag. Amatörmässigt tillbakaspel, och han repade sig inte efter det. Slog flera inlägg, men oftast nådde de inte ens fram till Benteke. Zaha har nog aldrig varit så saknad som nu.Crystal Palace blev i och med dagens förlust det första laget i Premier Leagues historia att efter de fyra inledande omgångarna stå på 0 i både poäng- och målkolumnen. Match mot Southampton nästa lördag, en match som verkligen behöver vinnas!