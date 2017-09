Crystal Palace - Southampton 0-1

Roy Hodgson kunde inte bryta trenden - Palace en förlorare igen.

Hodgsons första startelva:HennesseyWard Fosu-Mensah Dann SchluppTownsend McArthur Cabaye PuncheonLoftus-CheekBentekeForsterCedric Yoshida Hoedt BertrandRomeu LeminaTadic Davis RedmondLongRedan efter fem minuter fick vi se matchens första målchans, en chans som resulterade i mål. Dusan Tadic fick bollen i straffområdet, drog Schlupp, och skickade in ett inlägg mot mål. Hennessey kunde bara stöta bollen rakt ut i straffområdet, där Davis slog in returen i tomt mål. Palace försökte komma igång efter det tidiga baklängesmålet, och i den 16:e minuten så vann Townsend bollen och hittade en pigg Loftus-Cheek, som tog sig ner mot kortlinjen och hittade in till Benteke, som inte lyckades styra skottet mot någon stolpe, utan bollen gick rakt på Forster.Southampton hade mycket boll i den första halvleken, något som höll på att ge ytterligare utdelning när Redmond testade från distans efter dryga 20, men Hennessey avvärjde. Loftus-Cheek fortsatte att hota, och efter ett väggspel med Benteke så testade engelsmannen lyckan, men skottet smet utanför. Samme Loftus-Cheek skulle bara minuten senare vara nära igen. Chelsea -lånet visade prov på god teknik när han lyckades finta bort tre Saints-spelare, ta sig in i straffområdet och komma till avslut, men skottet blockerades av uppoffrande försvarare.Efter bara ett par minuter av den andra halvleken fick Palace två jättelägen att spräcka målnollan. Loftus-Cheek tog sig ännu en gång genom straffområdet, ner mot kortlinjen och hittade en inspel längs marken. Både Puncheon och Cabaye kom inlöpande, där den senare inte får träff på bollen, en träff som med stor sannolikhet hade resulterat i mål bakom en chanslös Forster. Benteke räddade bollen från att gå ur spel, och via Cabaye hittade bollen fram till Schlupp, som skickade in bollen på ett liknande sätt som Loftus-Cheek. Inspelet nådde Puncheon, som bara skulle sätta in bollen i det vidöppna målet, med Forster hann ner och styrde undan bollen. En målchans som Puncheon borde utnyttjat bättre.Sedan väntade en repris av det vi såg under stora delar av den första halvleken. Ett Southampton som rullade bollen på offensiv planhalva, mot ett Palace som inte gjorde det minsta anspråk för att ta tillbaka den. Opressade kunde Saints bara spela bort stora delar av halvleken, utan att några större målmöjligheter skapades nåt något håll. Hodgson försökte förändra matchbilden genom två byten, där Milivojevic ersatte McArthur och Sako tog Loftus-Cheeks plats. Palace gick över till 4-1-4-1, där Cabaye fick en mer framskjuten roll än tidigare. Dock så hjälpte inte förändringarna, utan efter några halvlägen för bortalaget så tickade klockan upp på 96 minuter och slutvisslan ljöd.Vi känner igen mönstret, förlust och nollade. För att dra en parallell med matchen mot Burnley , så skapar Palace en del lägen även idag. Men det är målchanser som måste sitta, annars blir det två 0-1 förluster! Ineffektivitet, men också bristande inställning var det som fällde Hodgsons lag. Ofta var Southampton helt opressade med boll, och hittade ytor mellan mittfältet och backlinjen, på grund av att många spelare inte tog jobbet och låg fel i positionerna. Ineffektiviteten är svår att skylla på Hodgson, men inställningen är hans uppgift. Visst kan han inte hängas efter bara några träningar, men det krävs att han förändrar mentaliteten i spelargruppen, och tillför självförtroende och lojalitet, något som var avgörande för Allardyce i våras. Det här var inte bra nog, och förhoppningsvis kan Roy rädda upp det , för närvarande, sjunkande skeppet.21-åringen har varit en av de bästa spelarna under säsongen, och idag var han verkligen strålande. Tillbaka efter en lättare ljumskskada var spelhumöret på topp, och med sin förmåga att bryta sig igenom försvaret, skapade han många chanser. Fann ett samspel med Benteke, något som kan ge utdelning i framtiden. Just nu det enda riktiga hotet i offensiv väg.Det börjar bli dags att spräcka den där nollan... I matcherna mot Huddersfield, Burnley och Southampton har det skapats målchanser som med normal utdelning borde resulterat i åtminstone ett mål, i vardera match. Ineffektiviteten laget visar upp är närmast osannolik. Det är inte alltid en kavalkad av skott mot mål, men det dyker upp ett par klara lägen per match, målchanser som måste utnyttjas!Nu väntar ett tufft schema med Manchester C ity, Manchester U nited och Chelsea i de tre kommande omgångarna, med start på lördag, på Etihad!