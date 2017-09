Frank de Boer lämnar!

Holländaren tvingas bort efter en katastrofal inledning på säsongen.





De Boer kom in med förhoppningar om att spela en passningsbaserad och teknisk fotboll, något han uppenbarligen misslyckats med. Dock så kan all skuld ej läggas på tränaren, utan spelarmaterialet håller ej för den typen av fotboll. Därmed kan de Boer ses som en felrekrytering, då han ej getts möjligheten att förändra spelet, i och med en bristande aktivitet på transfermarknaden. Dåligt skött av de Boer, men framförallt av klubben.



Det blir intressant att se hur en spelare som Under måndagen blev det officiellt att Frank de Boer får lämna sitt uppdrag som tränare för Crystal Palace . Efter fyra raka förluster i inledningen av säsongen så saknar holländaren klubbens förtroende. Detta alltså efter den sämsta starten något lag haft efter fyra omgångar, i Premier League s historia, med 0 poäng och 0-7 i målskillnad.De Boer kom in med förhoppningar om att spela en passningsbaserad och teknisk fotboll, något han uppenbarligen misslyckats med. Dock så kan all skuld ej läggas på tränaren, utan spelarmaterialet håller ej för den typen av fotboll. Därmed kan de Boer ses som en felrekrytering, då han ej getts möjligheten att förändra spelet, i och med en bristande aktivitet på transfermarknaden. Dåligt skött av de Boer, men framförallt av klubben.Det blir intressant att se hur en spelare som Jairo Riedewald reagerar på detta, 21-åringen som blev handplockad av de Boer från Ajax. Ännu intressantare blir vem som ersätter de Boer. Det har spekulerats i att Roy Hodgson ligger närmast till hands, vilket jag personligen hoppas stannar vid just spekulationer. Hodgson är en kompetent tränare, men jag skulle gärna se ett lite mer nytänkande och ”attraktivt” namn. Nu är det dags för Steve Parish att verkligen sätta fart på maskineriet, och hitta en ny tränare, och det illa kvickt!

0 KOMMENTARER 353 VISNINGAR 0 KOMMENTARER353 VISNINGAR ANTON NILSSON

2017-09-11 16:42:47

ANNONS:

Fler artiklar om Crystal Palace

Crystal Palace

2017-09-11 16:42:47

Crystal Palace

2017-09-10 19:12:00

Crystal Palace

2017-09-01 18:17:51

Crystal Palace

2017-08-27 20:03:13

Crystal Palace

2017-08-20 13:24:44

Crystal Palace

2017-08-18 17:52:00

Crystal Palace

2017-08-12 20:51:00

Crystal Palace

2017-08-11 17:57:54

Crystal Palace

2017-07-25 16:00:00

Crystal Palace

2017-07-23 15:31:00

ANNONS:

Holländaren tvingas bort efter en katastrofal inledning på säsongen.En horribel bakåtpassning och ett statiskt anfallsspel. En summering av förlusten mot Burnley.Det var dags för förändring. Bort med den cyniska, tunga fotbollen, och in med ett nytänkande spelsätt. In med de Boer på tränarposten, och sedan bygga om truppen. Palace skulle genomgå ett stålbad under sommaren, men blev bara halvfärdiga. Nu står vi här, utan någon tydlig riktning.En nolla i poängprotokollet. En nolla i målprotokollet. Matchen mot Swansea följde mönstret från de tidigare matcherna.Crystal Palace åkte till Anfield med en plan om att stänga ner matchen, spela tight och satsa på kontringar. I 90 minuter höll laget koncentrationen, förutom vid ett tillfälle, som självklart resulterade i det avgörande målet.Ett lite sargat Palace beger sig under lördagen till Anfield för match mot Liverpool.Palace föll tungt mot Huddersfield i säsongens första match, efter en svag insats.Till helgen är äntligen Premier League tillbaka, och till Selhurst Park kommer nykomlingen och Premier League-debutanten Huddersfield på besök, för att försöka ta poäng av Palace. Ett Palace där det fortfarande finns frågetecken som ska redas ut.Sommarens andra nyförvärv är här - Jairo Riedewald från Ajax.Ännu en vecka har gått med rykten och spekulationer, en vecka som summeras här.