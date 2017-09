2017-09-23 16:00

Manchester C - Crystal Palace

5-0



Manchester City - Crystal Palace 5-0

Ännu en förlust för Palace.

Roy Hodgson valde att ställa upp med följande lag:



Hennessey

Fosu-Mensah Dann Sakho Van Aanholt

Townsend Milivojevic Cabaye Schlupp

Loftus-Cheek

Benteke



Manchester City:



Ederson

Walker Stones Otamendi Mendy

De Bruyne Fernandinho Silva

Sterling Agüero Sané



Första halvlek

City tog greppet redan från start, och behöll samma grepp i 90 minuter. Sakho, som gjorde sin första match för året i

City hotade ju längre halvleken led, och efter drygt en halvtimmes spel så hittade Silva ett instick till Sané, som slog ett bra inlägg längs marken till en fri Agüero. Argentinaren skulle bara raka in bollen från några meters avstånd, men fick ingen ren träff, och föste bollen över.



Palace försvarade sig väl, men precis innan halvtid så skulle City ta ledningen. Silva hittade ännu en gång in bakom backlinjen till Sané, denna gången i luften. Tysken lobbade känsligt bollen över Danns huvud, och tunnlade den utrusande Hennessey. Ett otroligt tungt mål att ta med sig in i halvtidsvilan.



Andra halvlek

Energin från Palace var så gott som bortblåst i den andra halvleken, en halvlek som skulle bli en transportsträcka för City. Kort summerat: Palace skapade inte en riktig målchans på hela halvleken, City gjorde fyra mål, mycket på grund av dåligt försvarsspel, och helt ärligt borde nog hemmalaget gjort ett par kassar till. Efter 90+3 så blåste Neil Swarbrick (äntligen) av matchen.



Summering

En bra första halvlek, där Palace hotade City på allvar, följdes upp med en närmast katastrofal andra. Med ett effektivare hemmalag så hade siffrorna kunnat rinna iväg ytterligare. City spelar bra och hittar många bra passningskombinationer, men det slarviga och stundtals uppgivna försvarsspelet från Palace är oroande. Mentalt är laget inte alls där, och Roy Hodgson måste återvinna gruppens självförtroende, och det snarast.

Olyckligt nog så fick Benteke kliva av skadad. Hodgson sa efter matchen att belgaren ska under de kommande dagarna undersökas mer, för att fastställa vad det handlar om, men att han definitivt kommer missa matchen mot



“Matchens…!”

Kontringsspelet



I den första halvleken skapade Palace några bra omställningar, som sånär utmynnade i ett mål. Townsend, Van Aanholt och även Schlupp var företagsamma med sin fart, men framförallt ska Ruben Loftus-Cheek än en gång lyftas. Den råtalangen 21-åringen besitter är något alldeles speciellt, som förhoppningsvis snart kan leda till poäng.



“Matchens…?”

Mentaliteten



Efter Citys första mål så faller laget ihop fullständigt. Stressat försvarsspel och exakt noll i anfallsväg håller inte. Samtliga spelare går ner sig och hänger med huvudena, något som behöver ändras, för att skapa ett vinnande lag.





2017-09-24 18:13:27

