2017-09-30 16:00

Manchester U - Crystal Palace

4-0



Manchester United 4-0 Crystal Palace

Palace än en gång överkörda i Manchester.

Crystal Palace:



Hennessey

Ward Sakho Delaney Van Aanholt

Milivojevic

Townsend Cabaye Puncheon Schlupp

Sako



Manchester United:



De Gea

Valencia Jones Smalling Young

Fellaini Matic

Mata Mkhitaryan Rashford

Lukaku





Förhoppningarna som fanns hos bortalaget om att få med sig något från Old Trafford försvann nästan innan matchen ens börjat. När klockan stod på 2:23 låg bollen i nät, efter att Rashford lurat upp Ward på läktaren, och Juan Mata kunde fira sitt mål. En tung start, som gjorde att Palace aldrig kom igång. Ett fåtal försök från Palace avbröt Uniteds i övriga enorma övertag på matchen, även om de röda inte skapade lika mycket som stadskonkurrenten City gjorde förra helgen. Efter en halvtimmes spel hittade ett inlägg från Young fram till Fellaini, som utan markering satte bollen i mål. Manchester United fortsatte att skapa chanser, men Hennessey stod i vägen.



Andra halvlek började precis som första, med ett tidigt mål. Fellaini gjorde sitt andra för dagen när han kom först på Rashfords frispark, mitt bland flertalet bortaspelare, som för stunden agerade statister. Palace fortsatte att vara ett helt uppgivet lag, och gjorde ingen intention att ens försöka. Hodgson kastade in Freddie Ladapo från bänken, anfallaren som fick i och med inhoppet göra sin debut i tävlingssammanhang för klubben. 24-åringen gjorde inte bort sig, men precis som med Sakos gästspel på topp, så fick inte Palace ut särskilt mycket. Med Benteke borta i flera veckor till, och Connor Wickham fortfarande skadad, så behövs ett riktigt forwardsalternativ(Carlton Cole?!). Martial och Lukaku hann med att missa varsitt friläge, innan fransmannen spelade in till belgaren, som inte gjorde några misstag, och 4-0 var ett faktum.



En otroligt svag och energifattig match från Palace, som alltså ännu inte lyckats göra mål. I den här matchen var det inte ens nära att nollan sprack, och spelet höll varken defensivt eller offensivt. Just nu är hela klubben bara ett mörkt moln, utan någon tro på egentligen någonting.

Manchester U-Crystal Palace David De Gea

Antonio Valencia

Chris Smalling

Phil Jones

Ashley Young

Nemanja Matic

Marouane Fellaini

Juan Mata

Henrikh Mkhitaryan

Marcus Rashford

Romelu Lukaku



Avbytare

Ander Herrera

Eric Bailly

Daley Blind

Matteo Darmian

Jesse Lingard

Anthony Martial

Sergio Romero

Wayne Hennessey

Joel Ward

Mamadou Sakho

Damien Delaney

Patrick van Aanholt

Luka Milivojevic

Yohan Cabaye

Andros Townsend

Jason Puncheon

Jeffrey Schlupp

Bakary Sako



Avbytare

Lee Chung-Yong

Martin Kelly

Freddie Ladapo

James McArthur

Jordon Mutch

Jairo Riedewald

Julian Speroni



2017-10-01 14:07:18

