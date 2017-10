Senaste mötet mellan lagen i april i år vann Leicester med 1-0 genom ett Vardy-mål.

Inför: Leicester City – West Bromwich Albion (mån)

Ett smått krisande Leicester gästas av West Brom hemma på King Power Stadium under måndagskvällen i desperat behov av tre poäng. Får Craig Shakespeare andrum genom en seger?





En minst sagt ofördelaktig helg för Shakespeares mannar åtminstone psykologiskt sett, då detta nog sätter ännu mera press på att Leicester måste segra mot West Brom.



Innan landslagsuppehållet plockade ett blekt Leicester kryss borta mot



Vid seger kan Leicester klättra hela vägen upp till en tolfteplats, medan en förlust eller oavgjord plats betyder fortsatt positionering under strecket.



Inför matchen är



Fortfarande skadade är



Inför matchen hoppas och tror jag att



På sistone verkar det som att Leicester förlorat mittfältskampen mot flera lag och skulle därför gynnas av att spela med en gubbe extra på mittfältet, dock saknas folk för att kunna göra detta.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton, Iborra, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki.



West Brom som väntat i mitten av tabellen

Efter två inledande segrar på säsongen har West Brom varvat oavgjorda resultat och förluster, för att i nuläget ligga på en tiondeplats i tabellen.



Senast blev man snöpligt av med segern i den 95:e matchminuten hemma mot



Inför matchen finns ett par frågetecken i Tony Pulis trupp. Mittfältarna Nacer Chadli och



Matchinfo och tips

Vad?

När? Måndag 16/10, kl 20.45.

Var? King Power Stadium, Leicester.



Tips: Leicester har inte besegrat West Brom på hemmaplan på ett tjugotal år. Kommer denna trend att fortsätta? The Foxes är piskade att vinna, men presterar i regel bättre mot bättre motstånd eller när de är pressade. Seger 2-1? Gardera 1X. I och med att lagen under Leicester plockade poäng under helgen så gled Leicester åtminstone tillfälligt ner under nedflyttningsstrecket i tabellen.En minst sagt ofördelaktig helg för Shakespeares mannar åtminstone psykologiskt sett, då detta nog sätter ännu mera press på att Leicester måste segra mot West Brom.Innan landslagsuppehållet plockade ett blekt Leicester kryss borta mot Bournemouth , efter att spelad dåligt hela matchen. Det var närmre ett mirakel att hemmalaget inte lyckades göra mål.Vid seger kan Leicester klättra hela vägen upp till en tolfteplats, medan en förlust eller oavgjord plats betyder fortsatt positionering under strecket.Inför matchen är Jamie Vardy spelklar efter att ha spelat halvskadad innan landslagsuppehållet. Detsamma gäller mittfältaren Wilfred Ndidi och vänsterbacken Ben Chilwell som båda fått klartecken att spela.Fortfarande skadade är Robert Huth och Matty James Inför matchen hoppas och tror jag att Vicente Iborra får starta istället för Andy King , alternativt komplettera walesaren bredvid Ndidi på mittfältet.På sistone verkar det som att Leicester förlorat mittfältskampen mot flera lag och skulle därför gynnas av att spela med en gubbe extra på mittfältet, dock saknas folk för att kunna göra detta.Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton, Iborra, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki.Efter två inledande segrar på säsongen har West Brom varvat oavgjorda resultat och förluster, för att i nuläget ligga på en tiondeplats i tabellen.Senast blev man snöpligt av med segern i den 95:e matchminuten hemma mot Watford i en match som slutade 2-2, även om poängen lyfte dem från en tolfteplats till sin tiondeplats, så tabellen är minst sagt tight.Inför matchen finns ett par frågetecken i Tony Pulis trupp. Mittfältarna Nacer Chadli och James Morrison dras med ryggproblem respektive en vadskada, medan anfallaren Hal Robson-Kanu har en icke-specifierad skada och lär saknas inför måndagsmötet.Vad? Premier League , omgång åtta.När? Måndag 16/10, kl 20.45.Var? King Power Stadium, Leicester.Tips: Leicester har inte besegrat West Brom på hemmaplan på ett tjugotal år. Kommer denna trend att fortsätta? The Foxes är piskade att vinna, men presterar i regel bättre mot bättre motstånd eller när de är pressade. Seger 2-1? Gardera 1X.

