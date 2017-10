Ajax 4 - 0 Sparta Rotterdam: Stora siffror, halvdan insats

Hakim Ziyech i form och svagt motstånd gjorde att Ajax kunde springa iväg med det trots att man inte imponerade särskilt mycket hemma mot Sparta Rotterdam när Eredivisie var igång igen.

Den 5 oktober avled Amsterdams borgmästare Eberhard van der Laan i sviterna av lungcancer. van der Laan (socialdemokrat), född och uppvuxen i Amsterdam var fanatisk Ajax-supporter och mycket populär borgmästare. Han fick cancerbeskedet i januari 2017 och offentliggjorde det i ett brev till Amsterdams invånare, efter det gjorde street art-kollektivet Kamp Seedorf den här målningen av van der Laan (extern länk). van der Laan fortsatte sitt arbete som borgmästare ända in i september då han i ett nytt brev till invånarna berättade att ingen behandlingsform fungerade. Under sin sista tid på posten gjorde han mycket för sitt älskade Ajax. Han var drivande i att genomföra namnändringen av Amsterdam Arena till Johan Cruijff Arena i våras och slog på stort när Ajax nådde Europa League -finalen, hela Amsterdam dekorerades i Ajax-färger och flaggor och han ordnade så att finalen visades på storbild på Museumplein där 10 000 människor såg matchen. I somras var han gäst i intervjuprogram i tv som hela Amsterdam satt bänkade framför, där talade han bland annat om Abdelhak Nouri , märkbart berörd. Han talade om Nouris förmåga att förbrödra människor från olika bakgrunder. En kopia av Kamp Seedorfs målning finns nu på Amsterdam Museum, en annan i megaformat hänger på utsidan av Johan Cruijff Arena. van der Laan ärades men tyst minut inför Holland - Sverige, ikväll spelade båda lagen med sorgband och innan avspark hölls en minut av applåder. Den här omgången är alla kaptensbindlar i Eredivisie och Jupiler League regnbågsfärgade, van der Laans vanliga stol på läktaren var ikväll övertäckt av rosor och i en ram fanns Ajaxs vanliga kaptensbindel, som är utformad som Amsterdams flagga, och över det texten "Eberhard van der Laan, Aanvoerder van Amsterdam". van der Laan tog farväl av sin älskade stads befolkning med orden "Ta hand om varandra och ta hand om staden."Marcel Keizer valde samma startelva som mot Heerenveen innan landslagsuppehållet. André Onana i mål, Joël Veltman, Matthijs de Ligt , Maximilian Wöber (som spelade båda Österrikes kvalmatcher) och Nick Viergever i backlinjen; Lasse Schöne, Donny van de Beek och Hakim Ziyech på mittfältet och David Neres Klaas-Jan Huntelaar och Amin Younes i kedjan. Härliga nyheter var att Daley Sinkgraven var tillbaka i matchtruppen efter sin knäskada, han har sett bra ut i de matcher han spelat med Jong Ajax för att komma tillbaks i form. Det innebar att Mitchell Dijks fick sitta på läktaren.Det hade kunnat bli en kanonstart för Ajax då Huntelaar tidigt fick ett friläge efter en lyftning av Schöne men han revs ner av Spartas nye danske högerback Frederik Holst, men domare Kevin Blom friade. Det blev istället en ganska seg matchbild, med undantag för Ziyech som ännu en gång visade hur oerhört skicklig han är på att ta bollen framåt och skapa lägen så kändes alla rätt sega. Det dröjde till sent i halvleken innan man hotade farligt igen, först var det Ziyech själv som drog iväg ett hårt skott efter ett långt anfall i flera vågor, Roy Kortsmit i Sparta-målet stod pall. Några minuter senare nickade Huntelaar ner en lyftning till van de Beek som sköt över på direktskottet.Man fick inte in bollen direkt i öppet spel men tempohöjningen ledde i alla fall till hörnan som öppnade målskyttet. Schöne skruvade den mot de Ligt men bollen gick istället via Sparta-mittfältaren Ryan Sanusi och in i mål.Den andra halvleken såg ut ungefär som den första, Ziyech fortsatte spela bra och nu började även David Neres komma igång. Efter en timmes spel började man rada upp chanser. Först spelade Ziyech igenom Neres som kom lite ur vinkel och istället klackade bollen till Huntelaar som inte riktigt var beredd på det så mittbacken Sander Fischer hann fram och blockera skottet. Någon minut senare spelade Ziyech igenom Huntelaar till ett nytt friläge men Kortsmit kom ut och räddade Huntelaars skott.Sen hittade man rätt, Ziyech spelade igenom Huntelaar igen men nu spelade veteranen, som gjorde sin 100:e Eredivisie-match (79 mål) vidare till Neres vars skott styrdes in av talangfulle backen Sherel Floranus, 2-0 Ajax och två Sparta-självmål.Neres gjorde sedan själv 3-0, återigen framspelad av Ziyech dunkade han upp bollen i främre krysset och rusade ut till läktaren för att fira med några vänner.4-0 kom till lite lustigt, Younes passade Ziyech som nu gick på eget avslut - men då prickade Younes rygg så att bollen ändrade riktning och gick i en båge över Kortsmit in i mål. Siem de Jong och Kasper Dolberg kom in i Keizers första byten och sedan byttes även Sinkgraven in, en efterlängtad comeback.Dolberg, som tappat sin startplats till Huntelaar gjorde hattrick i cupen mot amatörlaget Scheveningen för några veckor sen och hade ju nu ett guldläge att utmana om startplatsen igen efter Huntelaars många missar. Men Dolberg kom inte till i öppet spel och när Ajax på stopptid fick en straff efter att Sanusi fällt Younes så brände Dolberg den.AjaxSparta Rotterdam1-0 Sanusi (självmål) '39, 2-0 Floranus (självmål '64), 3-0 Neres '73, 4-0 Younes '76Viergever, FischerOnana; Veltman, de Ligt, Wöber (Sinkgraven '80), Viergever; Schöne, van de Beek (S. de Jong '74), Ziyech; Neres, Huntelaar (Dolberg '68), YounesKortsmit; Holst, Fischer, Breuer (Chabot '67), Floranus; Dougall, Sanusi, Spierings; Brogno (Veenhoven '79), Mühren (Ache '74), Duarte