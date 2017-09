Sammanfattning av Omgång 7 i Premijer Liga BIH

Ismet Tursic, en av grundarna till BH Fanaticos sammanfattar omgången.









----------------------------

Matchen mellan Zrinjski och Celik vanns av hemmalaget med hela 5-2. Men det var gästerna som började bäst och man hade faktiskt 2-0 redan efter fyra minuters spel. Dessvärre för deras del tog det endast nitton minuter innan det stod 3-2 på resultattavlan. Noterbart är att Zrinjskis mål gjordes av fem olika målskyttar.

------------------------------

Krupa har haft problem med målskyttet inledningsvis och Nusmir Fajic (utlandsproffs i bl a Slovenien, Kina, Rumänien) värvades in på free transfer. I lördags presenterade han sig för publiken i Krupa na Vrbasu på bästa möjliga sätt, han gjorde lagets samtliga mål i 3-1 segern mot Mladost DK.

-----------------------------------

GOSK Gabela fortsätter trotsa oddsen. Lagets tredje seger kom borta mot Sloboda Tuzla. Den här förlusten kostade Slobodas tränare Vlado Jagodic jobbet. Ny tränare? Zeljeznicars fd, Slavko Petrovic.

---------------------------------------

Radnik Bijeljina förlorade hemma mot

-----------------------------------------

Siroki Brijeg vann mot Borac Banjaluka med 2-0. En match som som jag är tveksam om den borde ha spelats färdigt överhuvudtaget. Första halvleken pågick i dryga sextio minuter då ett åskoväder drog igenom Siroki och elljuset på arenan slocknade.



Även i andra halvlek var det samma visa, regnet öste ner och lamporna slocknade på nytt. En match som började 20.00 avslutades 22.20 under omänskliga förhållanden. Som tur var blev ingen skadad.

--------------------------------------------



Kuriosa



- Vlado Jagodic blev den sjätte tränaren som fått sparken under de inledande sju omgångar av Premijerliga.



- Husref Musemic är tillbaka i FK Sarajevo. Detta är hans femte(!) sejour som tränare i FKS.



- GOSK Gabela har tagit tre segrar i år, mot Sarajevo och Sloboda borta samt mot Siroki Brijeg hemma. Snacka om ”Giant killers”.



- Sex tusen åskådare på sex matcher i sjunde omgången säger väl det mesta om nivån på fotbollsintresset i landet. Sorgligt..



Målrikt värre i BHTelecom Premijerliga BiH, tjugo mål på sex matcher är årets bästa notering. Sarajevo s nygamle tränare Husref Musemic debuterade med en seger. ”Bordo-bijeli” vann med 4-0 mot Vitez efter bl a två mål av Mersudin Ahmetovic ----------------------------Matchen mellan Zrinjski och Celik vanns av hemmalaget med hela 5-2. Men det var gästerna som började bäst och man hade faktiskt 2-0 redan efter fyra minuters spel. Dessvärre för deras del tog det endast nitton minuter innan det stod 3-2 på resultattavlan. Noterbart är att Zrinjskis mål gjordes av fem olika målskyttar.------------------------------Krupa har haft problem med målskyttet inledningsvis och Nusmir Fajic (utlandsproffs i bl a Slovenien, Kina, Rumänien) värvades in på free transfer. I lördags presenterade han sig för publiken i Krupa na Vrbasu på bästa möjliga sätt, han gjorde lagets samtliga mål i 3-1 segern mot Mladost DK.GOSK Gabela fortsätter trotsa oddsen. Lagets tredje seger kom borta mot Sloboda Tuzla. Den här förlusten kostade Slobodas tränare Vlado Jagodic jobbet. Ny tränare? Zeljeznicars fd, Slavko Petrovic.---------------------------------------Radnik Bijeljina förlorade hemma mot Zeljeznicar med 2-0. Första målet kom efter att domaren Zoran Grbic blåste för en oerhört billig straff.Siroki Brijeg vann mot Borac Banjaluka med 2-0. En match som som jag är tveksam om den borde ha spelats färdigt överhuvudtaget. Första halvleken pågick i dryga sextio minuter då ett åskoväder drog igenom Siroki och elljuset på arenan slocknade.Även i andra halvlek var det samma visa, regnet öste ner och lamporna slocknade på nytt. En match som började 20.00 avslutades 22.20 under omänskliga förhållanden. Som tur var blev ingen skadad.--------------------------------------------- Vlado Jagodic blev den sjätte tränaren som fått sparken under de inledande sju omgångar av Premijerliga.- Husref Musemic är tillbaka i FK Sarajevo. Detta är hans femte(!) sejour som tränare i FKS.- GOSK Gabela har tagit tre segrar i år, mot Sarajevo och Sloboda borta samt mot Siroki Brijeg hemma. Snacka om ”Giant killers”.- Sex tusen åskådare på sex matcher i sjunde omgången säger väl det mesta om nivån på fotbollsintresset i landet. Sorgligt..

0 KOMMENTARER 211 VISNINGAR 0 KOMMENTARER211 VISNINGAR ISMET TURSIC

sadanfilipovic@hotmail.com

2017-09-12 15:03:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bosnien & Hercegovina

Bosnien & Hercegovina

2017-09-12 15:03:00

Bosnien & Hercegovina

2017-09-06 13:00:00

Bosnien & Hercegovina

2017-09-04 20:19:00

Bosnien & Hercegovina

2017-09-02 14:06:00

Bosnien & Hercegovina

2017-08-31 22:57:00

Bosnien & Hercegovina

2017-08-31 14:49:00

Bosnien & Hercegovina

2017-08-30 17:44:00

Bosnien & Hercegovina

2017-08-29 14:38:00

Bosnien & Hercegovina

2017-08-29 10:37:16

Bosnien & Hercegovina

2017-08-24 15:00:00

ANNONS:

Ismet Tursic, en av grundarna till BH Fanaticos sammanfattar omgången.Redaktionen återupptar skrivandet och presenterar varje onsdag en artikel om de bosniska legendarerna som har lämnat stora spår efter sig, inte bara i hemlandet men också i Europa och världen. Näst på tur är Bosniens första kapten och representant i engelska Premier League, Coventry-legendaren, Muhamed "Big Mo" Konjic.Trots ett knackigt spel blev det till slut en enkel vinst för Bosnien som nu innehar andraplatsen med två matcher kvar.En solklar seger förvandlades till en helt rättvis förlust.Pinsamt. Så jävla pinsamt.Varje vecka kommer vi att presentera en legend inom bosnisk fotboll. En spelare som gjort stort intryck och som föralltid kommer vara älskad av fansen. Vi fortsätter med artikelserien genom att berätta om Sergej Barbarez, som många förknippar med den stora idolen och folkhjälten för sina insatser både på och utanför plan.Fyra matcher återstår, eller ska vi säga fyra finaler, innan vi vet om BiH får spela i Ryssland nästa sommar.Ismet Tursic, en av grundarna till BH Fanaticos sammanfattar omgången.En genomgång av de bosniska landslagsspelarnas prestationer under föregående vecka.Redaktionen återupptar skrivandet och presenterar varje torsdag en artikel om de bosniska legendarerna som har lämnat stora spår efter sig, inte bara i hemlandet utan också i Europa och världen! Denna gång är det dags för the one and only, Safet Susic "Pape". Berättelsen om en man som föddes i en liten stad i norra Bosnien men som senare kom att bli en av världens absolut bästa spelare i sin generation.