Brendan Rodgers mannar tar emot PSG på Celtic Park ikväll kl. 20.45

Inför Celtic - PSG

Nu drar äntligen gruppspelet i Champions League igång. Celtic möter PSG i första omgången. Ett PSG som under sommarfönstret alltså har toppat laget med spelare för sisådär 4 miljarder kronor. Det blir en tuff match för Celtic men är det omöjligt?

Det finns absolut aspekter som pekar på att PSG ska vara ett omöjligt motstånd, det är bara att titta på deras trupp. Samtidigt finns det inga omöjliga motstånd i dagens fotboll. För Celtic gäller det i första hand att gå ut och tro på sig själva. Stirrar man sig blind på Neymar, Cavani och Thiago Motta blir det svårt. Dessutom kommer Celtic ha ett fullsatt Paradise i ryggen och vi vet vad som kan hända då.



Celtic Park är utsålt till kvällens match



Skadeläget hos skottarna börjar se bättre ut nu. Boyata beräknas vara borta en månad till. Sviatchenko kommer inte hinna bli redo till på tisdag men kommer förhoppningsvis vara tillbaka under September. Griffiths skadade sig när han spelade landskamp med Skottland men kommer enligt media att vara med i tisdagens trupp. När det gäller Dembele är det tveksamt. Brendan Rodgers säger att han kommer ställa över Dembele om han inte är 100%, för att minimera risken för fortsatt skada.



Fransmännen kommer till Glasgow med en nästan intakt trupp. Deras skadelista består av de Argentinska spelarna Angel Di Maria som är borta på obestämd tid samt Javier Pastore



Celtic har tagit tillbaka serieledningen i Skottland och har på de senaste 5 matcherna vunnit två, spelat en oavgjord och förlorat en så även om formen inte är helt perfekt är den godkänd. Dessutom har spelare lämnat och tillkommit i truppen så det kan ta några matcher att hitta den perfekta formen.



Perfekt form har däremot PSG som har inlett Ligue 1 med 5 segrar på 5 matcher och imponerande 19-3 i målskillnad. I fredags besegrades Metz med 5-1 där bland annat nyförvärven Neymar och Mbappé gjorde varsitt mål.



De båda lagen har mött varandra tidigare i Cupvinnarcupen säsongen 1995-1996. Då vann PSG båda matcherna med 1-0 i Paris och 3-0 i Glasgow.



Brendan Rodgers är väl medveten om att den här matchen kommer att bli svår, samtidigt säger att han att Celtic måste spela utan rädsla och behålla sin identitet, det ska inte spela någon roll om det är en match i Skottska cupen eller en match mot PSG i Champions League. Defensiven är så klart viktig men de måste våga pressa också. Rodgers säger att det kanske inte alltid ger resultat men det ger åtminstone Celtic en chans. Strategin är att alltid ta initiativ och att inte vänta på motståndarna.





Brendan Rodgers har taktiken klar



Redaktionens tankar inför matchen



Det har snart gått 5 år sedan den där kvällen då Fraser Forster storspelade i Celtics mål och unga Tony Watt gjorde 2-0 i Champions League-matchen mot Barcelona som slutade 2-1. Det känns ändå som igår. Ikväll väntar motstånd av samma klass. Jag har förhoppningar om att vi kan ta åtminstone en poäng. Jag tror att vi kommer att ställa upp antingen 4-1-4-1 eller 4-2-3-1. Det defensiva mittfältet är mycket viktigt för att krympa ytorna och ligga tätt på framförallt Neymar på kanten. Scott Brown känns given där och jag skulle gissa på att Ntcham spelar bredvid Brown





Scott Brown är given som defensiv mittfältare mot PSG



Jag känner mig lite osäker på det centrala mittfältet, med det här motståndet måste försvaret vara på tårna hela tiden. Vi har en svag länk där i Bitton som jag tycker kan vara alltför passiv i många lägen. Om varken Griffiths eller Dembele kan spela ikväll kommer med all säkerhet Odsonne Edouard ta plats som ensam anfallare.



Det finns så många alternativ när det gäller att ställa upp laget ikväll men jag hoppas verkligen att få se Patrick Roberts i startelvan. Utöver Brown känns Tierney, Simunovic, Lustig, Sinclair och Griffiths som de mest säkra korten.



Mitt tips (med hjärtat) blir 1-1 Läs även: Celticredaktionens genomgång av PSG



Matchen startar 20.45 och visas på TV3 Sport, Viasat Xtra 2 eller Viaplay.



Här är de förväntade laguppställningarna





1. Gordon

2. Lustig

5. Simunovic

6. Bitton

63. Tierney

8. Brown

21. Ntcham

7. Roberts

14. Armstrong

11. Sinclair

9. Griffiths

Avbytare:

2017-09-12 07:30:00

