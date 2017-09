Full pott på Behrn Arena mot ÖSK

Torsdagskvällens borta match mot Örebro SK på Behrn Arena blev en mycket trevlig upplevelse till slut tack vare AFC:s stora matchhjälte Omar Eddahri.

2 mål och en assist var hans facit. Resultat: Örebro SK - AFC Eskilstuna 2 - 3 (2-1)

Matchen började med ett AFC övertag med avslut på mål av både Buya Turay och Farshah innan innan kvällens stora stjärna Omar Eddahri dribblade bortÖSK försvaret och serverade Buya Turay framför målet som tryckte in 0-1 med full kraft.Första kvarten var riktigt bra av AFC. Sedan tog ÖSK över och följdriktigt kom 1-1 i 26 min efter chabbel i försvaret.Fortsatt bollinnehav för ÖSK slutade med ett nytt baklängesmål i 39:e min och underläge 1-2 i halvtid."Vi krigar bra men släpper in för enkla mål" tyckte Omar Eddahri i halvlek.Öppningen i andra halvlek vasr under all kritik, långa stunder kom vi inte över mittlinjen ens en gång. Det dröjde till 61:a min innan Omar fick läge, tyvärr över målet,men han skulle komma igen.Full fart framåt för AFC sista kvarten, en hörna i 82:a min där ÖSK:s Almebäck sänker Alexander Michel och straffspark utdömd.Omar sätter den snyggt till höger om kepern men då Buya Turay rusade in i straffområdet långt innan Omar skjutit så dömdes straffen om helt riktigt. Omar bytte iskallt hörnoch bollen i mål och målvakten i andra hörnet, snyggt av OmarEddahri.I 85:e min kom kvällens antiklimax på Behrn Arena. Stor uppvisning på hög nivå då Omar Eddahri gjorde bort tre motståndare och placerade markbollen i ena burgaveln.En kandidat till årets mål av en fantastiskt duktig Omar Eddahri denna afton. "Gudomligt skönt, skönt" tyckte Omar med all rätta. Första bortasegern var ett faktum efter 94 min spel.17-11 i avslut till AFC och 8-2 seger i hörnstatistiken.Bara att lyfta på kepan för kämpainsatsen killarna visade upp.Domare: Johan KrantzPublik: 4035 Alireza Haghighi (mv) - Daniel Björnkvist - Ludvig Öhman Silwerfeldt - Alexander Michel - Taye Taiwo (77) - Omar Eddahri (K) - Wanderson Cavalcante Melo- Mohamed Buya Turay - Farshad Noor(87) - Thomas Pirmayr (68) - Sharif Mohamed Tim Erlandsson (mv) - Simon Alexandersson - Robert Åstedt (87) - Zourab Tsiskaridze - Andrew Fox (77) - Sasa Matic - Chidi Omeje (68)Nästa hemmamatch är måndagen den 25:e sept kl 19.00 mot IFK Göteborg