Var är moralen, Hammarby?

En identitetslös prestation – rättvis seger för Kalmar

Hammarby kommer till spel med nästintill ordinarie startelva i bortamötet mot Kalmar FF. I övrigt är ingenting att betrakta som normalt eller som alla bajare vill ha det. Spelet från i våras är som bortblåst och Hammarby famlar i mörkret efter sin identitet som sken som starkast under vårsäsongen.





Efter fem minuters spel får Hammarby en gyllene chans att ta ledningen när



Johan Wiland gör återigen en bra match och varierar säkert luftspel med snabba reflexer när Kalmar kombinerar sig fram till fina lägen. Erton Fejzullahu har några bra chanser att ge hemmalaget ledningen, men Wiland agerar med pondus. Efter en sekvens med böljande spel får han dock ge sig. Kalmar vinner bollen efter slarvigt passningsspel från Hammarby och



Efter hemmalagets ledningsmål gör Hammarby ett försök att jaga ett kvitteringsmål, men samarbetet mellan spelarna är obefintligt och moralen som var kärnan i våras har bytts ut mot egoistiska aktioner med bolltapp som följd. I matchminut 88 ställer Kalmar om efter ett i raden av alla bolltapp och hemvändaren Jonatan Ring placerar behärskat in 2-0 för hemmalaget. Ridå.



Av årets säsong återstår nu tre matcher. Om en vecka tar Hammarby emot Matchen mot Kalmar FF var den första efter ett plågsamt landslagsuppehåll präglat av törst efter att se Hammarby spela fotboll. Därför var ångestkänslan blandad med lättnad när domare Mohamed Al Hakim blåste igång mötet mot Nanne Bergstrand s nygamla lag. Den tidigare Hammarbytränaren försökte dribbla bort såväl tv-tittare som kommentator Björn Geijer när startelvorna presenterades inför matchen. Det som på pappret var en 3-4-3-uppställning, visade sig i verkligheten vara en 4-4-1-1-fotmation med tidigare djurgårdsspelaren Erton Fejzullahu som släpande anfallare.Efter fem minuters spel får Hammarby en gyllene chans att ta ledningen när Sander Svendsen snappar upp en slarvig sidledspassning från hemmalagets lagkapten, Viktor Elm . Avslutsförsöket är dock lika torftigt som Elms passning och Lukas Hägg Johansson i hemmamålet kan parera utan problem. Samme Svendsen har några minuter senare ytterligare ett bra läge att ge Hammarby ledningen, men avslutet är lättplockat för Kalmarmålvakten. Bajens kvicka inledning är i princip det enda att ta med sig från matchen, för efter tio minuters spel är det Kalmar för hela slanten.Johan Wiland gör återigen en bra match och varierar säkert luftspel med snabba reflexer när Kalmar kombinerar sig fram till fina lägen. Erton Fejzullahu har några bra chanser att ge hemmalaget ledningen, men Wiland agerar med pondus. Efter en sekvens med böljande spel får han dock ge sig. Kalmar vinner bollen efter slarvigt passningsspel från Hammarby och Melker Hallberg slår så småningom ett inlägg, som egentligen har passerat alla spelare i straffområdet, när Mats Solheim dyker upp. Norrmannen vräker sig fram som att han ville säkra kontraktet för sin gamla klubb och stöter in 1-0 till Kalmar. Dråpligt för Hammarby och oförklarligt av Solheim.Efter hemmalagets ledningsmål gör Hammarby ett försök att jaga ett kvitteringsmål, men samarbetet mellan spelarna är obefintligt och moralen som var kärnan i våras har bytts ut mot egoistiska aktioner med bolltapp som följd. I matchminut 88 ställer Kalmar om efter ett i raden av alla bolltapp och hemvändaren Jonatan Ring placerar behärskat in 2-0 för hemmalaget. Ridå.Av årets säsong återstår nu tre matcher. Om en vecka tar Hammarby emot Sirius hemma på Nya Söderstadion innan laget åker till Sundsvall för att möta bottenlaget Sundsvall. I sista omgången, som kan vara Kennedy Bakircioglus sista i den grönvita dressen, tar Bajen emot jumbon Halmstad. Tre matcher som på förhand ska vinnas av de grönvita men famlandet efter en identitet känns allt mer signifikativt Hammarbys höstsäsong, om nu inte spelarna vill börja agera som ett lag med moral istället för individer utan vilja.

JESPER THEDÉEN

2017-10-16 21:57:00

