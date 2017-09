Spelarbetyg dif away (fast hemma)

Here we go! Betygsskala:

5: Episk

4: Grym

3: Stabil

2: Hyfsad

1: Keff

Wiland – 5

Karln är ju helt magnifik. Det blir en femma. Som en jättespindel dominerar han



Birkir – 3

Bra fajt av hårdrockaren från Rejkavik. Stabil defensivt och företagsam offensivt.



Paulsen – 4

Han fortsätter att ösa. Fansens nya kelgris. Jag kan inte förstå att det är samma person jag såg på Grimsta i vintras. Då satt man och undrade vem som kommit på den oljusa idén att värva honom. Kassen är en symptomatisk för hela hans karaktär på något sätt. Hoppar högt som fan och bara trycker dit den. Underbart.



Degerlund – 2

Kung på huvudet men kommer lite fel ibland. Höll på att göra en riktig tavla när han trampade på bollen som sista man i första halvlek. Det sköna med Degen är att han bara verkar skita i sådant efteråt. Han bara kör. Styrka. Centimeter från att bli derbyhjälte med sin nick i sista minuten



Solheim – 3

Såg ut att trivas bra mot



Tankovic – 1

Nej, nu verkar det satt sig i skallen på honom. Skotten han skjuter tror han inte på. Blir stillastående när han ska utmana. Såg ut att vara på g i första med några fina diagonallöpningar men det blir liksom inget av det. Nästa vecka möter han sina gamla lagkompisar. Då jävlar?



Hamad – 2

Blandar briljanta tekniska nummer med katastrofala bolltapp i känsliga delar av banan. Spelar lite för mycket på chans för min smak i denna match. Det finns så mycket boll i den grabben att det är löjligt. Borde kunna värdera bättre med sin rutin. Avstängd mot Peking



Kennedy – 3

Passningar av hög klass. Rakt igenom smöret. Har kylan att även hålla lite extra i bollen när det behövs. Skön att ha i laget en sådan match. Byttes ut lite för tidigt tyckte många. Även jag.



Jeppe – 2

Springer sina meter och vinner sina bollar. Tar inga onödiga risker. Nyttig.



Sander – 3

Utmanade mer idag än senast. Han inte bara utmanar. Han kommer förbi också. Oroar motståndarna med sin snabbhet och teknik. Käck på vänsterbacken såg mer eller mindre livrädd ut när norrmannen började snurra. Forwards som blir flyttade till yttern brukar inte göra dylikt intryck i vanliga fall. Ett finfint förvärv såhär långt.



Dibba – 2

Hade en tuff match mot Olsson och Une Larsson. Utmanade och gick förbi den senare en gång i första men drog den halvmetern utanför. Sliter kopiöst. Kanske borde blivit utbytt 10 minuter tidigare så att difender Romulo fått en ärlig chans. Men det är ju inte Dibbas fel.



Smarason – 2

Gör sin grej. Fick börja på bänken. Går in och bara kör. Bra derbyskalle på den grabben. Fattar dock inte varför han ska ta hand om fasta?



Michelsen – 3

Tog ut Kennedy för tidigt och Dibba försent. Annars kanon. Bra balanserad startelva med tydliga instruktioner. Snabba omställningar med flera alternativ för bollförande spelare. Det har man inte varit så bortskämd med som Bajare på ett tag.

