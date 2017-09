Inför IFK Göteborg–IK Sirius: Måstematch för att undvika bottenstrid

Senast de möttes var i allsvenskans andra omgång, då Blåvitt vann och klättrade till en andraplats i tabellen. Sedan dess har det gått utför, och nu måste Blåvitt upprepa bedriften för att undvika striden kring kvalstrecket.

IFK Göteborg:

IK Sirius:

Efter 2–0-segern i Uppsala tog lagen lite olika vägar i tabellen. IFK Göteborg sjönk stadigt medan IK Sirius klättrade, och var under sommaren med och krigade om Europaplatserna. Sedan sommaren har dock båda lagen hållit till i mittenskiktet av tabellen, och endast två poäng skiljer elvan Blåvitt från åttan Sirius inför omgången.Många supportrar var upprörda efter måndagens tunga förlust. I slutminuterna släppte Blåvitt in matchens enda mål på Tunavallen i Eskilstuna, och ett desperat AFC Eskilstuna kunde ta tre livsviktiga poäng i bottenstriden. Blåvitt hade stundtals väldigt svårt med passningsspelet, och när målchanserna kom fanns inte skärpan där. Exempelvis spelade Sören Rieks i andra halvlek fram Elias Mar Omarsson till öppet mål, men islänningen lyckades olyckligt nog missa ändå i sin första start för året. I och med förlusten tappade Blåvitt en placering, och har nu endast sju poäng ner till Jönköpings Södra på kvalplats. Emil Salomonsson är tillbaka i truppen efter sjukdomsavbräcket senast. Därmed lär Kristopher Da Graca åter förpassas till bänken. Inlånade nyförvärven Vajebah Sakor och Sam Adekugbe står även denna omgång utanför truppen på grund av skador. Noterbart är även att u-målvakten Tom Amos är uttagen som tredjemålvakt, då Erik Dahlin väntar barn i dagarna.Det har varit en tung sensommar och höst för Sirius. Sedan 3–0-segern borta mot Halmstad 12 augusti har man förlorat i sex raka allsvenska omgångar, bland annat mot lag som GIF Sundsvall och Jönköpings Södra. Senast blev det en tung 3–4-förlust hemma mot Örebro, efter att Uppsalagänget först lyckats äta ikapp 1–3 till 3–3, men sedan släppt in ytterligare ett mål under matchens tio sista minuter. Sirius har sedan förra segern gått från tredje- till åttondeplats i tabellen, och tappar minst en placering till vid förlust imorgon.Sirius gör inga förändringar i truppen inför fredagens match. Laget är dock väldigt skadedrabbat, då hela sju spelare är otillgängliga för spel. Saknas gör bland andra ordinarie förstamålvakten Joshua Wicks , mittbacken Daniel Jarl och anfallaren Moses Ogbu Dahlberg; Salomonsson, Rogne, Boo Wiklander, Nordström; Karlsson Lagemyr, Diskerud, Eriksson, Rieks; Boman, HysénJonsson; J. Andersson, Larson, Pehrsson, Arvidsson; Gustafsson, Busch Thor, Haglund; Vecchia, Maholli, E. AnderssonAvspark: Fredag 19:00Arena: Gamla Ullevi, GöteborgDomare: Glenn Nyberg, BorlängeTV: C More Sport