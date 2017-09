Spelarbetyg AFC Eskilstuna–IFK Göteborg 1–0: Sur mellanmjölk på Tunavallen

Förlust på Tunavallen i en match som Blåvitt kunde vunnit, men inte verkade vilja.

Gjorde en patenterad Dahlberg-räddning på Eddahris distansskott. Mycket fin. I övrigt ganska oprövad, och kan inte lastas för målet.Gjorde det bra på en ovan position, och vågade sig till och med upp mot hemmalagets straffområde några gånger. Inte självklart när han annars är mittback.Höll ställningarna, men inte mycket mer.Hanterade kvicke Buya Turay på ett bra sätt matchen igenom. Tappade dock Omeje som fick stå väldigt ensam och göra mål i matchens slutskede.Gjorde få misstag defensivt men måste våga utmana mer offensivt när det är nästjumbon vi möter. Och var var han vid målet?Visade prov på den teknik som blivit hans signum, men kom sällan till målchanser. Borde nog framför allt agera inhoppare resten av säsongen.Första halvlek var han OK, men efter paus såg vi inte mycket av honom. Vågade inte gå framåt på samma sätt som på kanten, vilket nog hade behövts idag.Var bra med boll och vann några dueller på sitt vanliga manér. Men centralt mittfält hade svårt att bli involverade i spelet idag.Blandade och gav. Utmanade stundtals och borde haft en assistpoäng när Omarsson missade. Försvann mot slutet av matchen, men kom tillbaka med några avslut på stopptid.Stundtals väldigt bra då han utmanade med speed och teknik. Men anfallen rann därefter ofta ut i sanden, och när han serverades öppet mål lyckades han på något sätt missa ändå. Ändå bäst i offensiven idag.Var inte den playmaker vi sett tidigare under året, och avsluten höll låg kvalité. Såg trött ut, börjar åldern ta ut sin rätt så här på slutet av säsongen? Martin Smedberg-Dalence (in 78’), Mikael Boman (in 82’) och August Erlingmark (in 89’) spelade för kort tid för betygsättning.