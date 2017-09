Junior (till höger) har varit Hammarbys bäste spelare i år, enligt Jeanette Rådström.

Supporterkollen inför Hammarby borta: "Vi är under uppbyggnad"

Jeanette Rådström, som bloggar på barabajen.se och är med och driver podden "Klackspark!", gästar Alltid Blåvitt med några kommentarer inför onsdagens match på Tele2 Arena.

Det ser ut att bli ytterligare en stabil placering en bra bit över strecket för Hammarby, samtidigt som det är en bit kvar till den absoluta toppen. Vad tror du krävs för att ni ska klättra ytterligare i tabellen nästa år?



Vi har på kort tid bytt ut stora delar av spelartruppen samt ledarstaben, vilket påverkar klubben i stort men såklart även det sportsliga. Det skulle vara över all förväntan, dock inte helt omöjligt, att klättra upp mot toppen på så här kort tid som laget och staben har haft tid på sig. Men, förväntningarna är skyhöga och många vill se snabba resultat vid förändring, men jag tror att det är viktigt att vi ger oss lite tid att spela ihop oss ordentligt innan vi kan se vad det ”nya Bajen” går för. Vi är under uppbyggnad fortfarande och det kommer att komma in flera spelare, samt att några får lämna oss, vilket jag tror är en del i den uppbyggnaden vi nu ser. Så för att vi ska nå ännu längre upp behövs det bättre kvalitet på spelarmaterialet, tid att spela ihop oss men också ett arbete kring målsättningar, långsiktighet och visionsarbete.



Med Jiload Hamad i vintras och både Johan Wiland och Muamer Tankovic under sommaren har Hammarby lyckats knyta till sig några riktigt namnkunniga nyförvärv. Hur tycker du de har motsvarat förväntningarna hittills?



Det är svårt att inte döma för tidigt. Som sagt är det mycket och många nya komponenter på kort tid och det måste man förstå tar tid för alla att vänja sig och komma på plats med. Men med det sagt är det stora namn vi plockat in och med det kommer även en förväntan på att sådana spelare ska ta plats och prestera snabbare än andra. Jille är ju den som varit hos oss längst av de uppräknade och jag hade nog på förhand mycket större förväntningar än det han har levererat hittills, faktiskt. Trist nog. Wiland däremot kom in och tog plats redan efter en träning och har sedan dess bevisat sin storhet. Han ger oss äntligen det lugnet och tryggheten längst bak som vi längtat efter och behövt för att kunna bygga ett spel framåt.



Vem anser du ha varit er bästa spelare hittills i år och varför?



Junior. Utan tvekan! Han kom som ett oväntat och för mig ganska okänt namn men har på kort tid lyckats vinna mitt (och mååånga andra grönvitas) hjärta. Han är en klok, tuff spelare som ger allt i alla situationer och dessutom gör det på rätt plats vid rätt tillfälle. Hjälper till defensivt men är samtidigt lika stor motor framåt i uppspelen. Det avbräcket vi har haft med honom har visat sig fått stor betydelse i vårt spel så där ser man ju hur viktig han är för oss. Han är dessutom en sådan spelare vi idag inte riktigt kan ersätta med någon annan, vilket borde vara något för de i Bajen som arbetar med rekrytering och spelarutveckling.



Det ser ut som att onsdagens match mest kommer vara av akademiskt intresse för årets sluttabell i Allsvenskan. Vad betyder den för Bajens supportrar?



Vi har ett tufft spelschema nu i september där många stormatcher löser av varandra. Dessutom har vi några av våra viktigaste spelare på skadelistan, vilket får stor betydelse för oss. Vi behöver plocka så mycket poäng vi bara kan så att vi visar för oss själva men även andra att vi har en ambition framåt och uppåt. Jag ser ju gärna att vi kommer högre än 11 placering som vi harvat kring de senaste åren sedan vi kommit tillbaka i Allsvenskan. Det är dessutom väldigt tajt i mitten av tabellen så av ren prestige, vill och måste vi kriga för att plocka poäng. Men som sagt, med så många stormatcher på raken finns det en risk att man blir lite ”mätt” på det också och har svårt att tagga till.



Har du något speciellt minne från Bajens matcher mot IFK Göteborg som du vill dela med dig av?



Spontant tänker jag på en rätt otrevlig händelse för ett par år sedan borta mot Båvitt när det kastades bengaler mellan vår klack och Blåvitt. En kompis till mig var farligt nära att träffas i huvudet av en brinnande bengal, men lyckades hinna blockade den med armen som tur var. Men det satte såklart spår hos mig. Annars är det ju alltid ganska hetsig stämning när vi möts, så det antar jag att det blir på onsdag också.

