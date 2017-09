Platt fall mot Jönköping. 1-1, igen...

Veckan som gått - IFK Göteborg Fotboll, fortsatt svag ekonomi och konstiga beslut mot Jönköping

I veckan som gått har stadgeförändringar röstats igenom, det har kommit fram att ekonomin är fortsatt dålig och de taktiska dragen mot Jönköping mot slutet av matchen var rakt av underliga.



Ja, veckan inleddes med att föreningen höll ett extrainsatt årsmöte för att klubba igenom stadgeändringen som innebär att IFK Göteborg slutar vara en förening och istället blir en alliansförening där varje sektion blir en enskild förening. IFK Göteborg Alliansförening fungerar som paraplyorganisation och där har varje förening en röst, IFK Göteborg Fotboll har som föreningen med flest medlemmar utslagsröst ifall det skulle komma till det.



Jag ser personligen en tydlig risk i att Orientering, Skridsko, Bowling etc får enklare att få beslut förbi en majoritet av de forna medlemmarna, men den risken såg tydligen inte så många andra för beslutet att dela upp föreningen togs ganska enkelt, och det är nu bara att hoppas att framtiden visar att jag var orolig i onödan.



Efter det mer formella mötet hölls även ett informationsmöte där det bland annat kom fram att Blåvitt inte kommer nå ett nollresultat. Å ena sidan är jag inte förvånad, å andra sidan hade jag väl kanske hoppats på att ett utsålt Ullevi i premiären och vidareförsäljningar av t ex Ludwig Augustinsson och Sam Larsson skulle inbringa i alla fall tillräckligt med pengar för att rädda säsongen lite.



Men de dåliga resultaten och kanske framför allt bristen på glädje och visioner på plan under våren har satt sina tydliga spår, och det kommer knappast bli bättre under hösten.



Matchen mot Jönköping var ett tydligt exempel på varför. Egentligen var det väl en match där Blåvitt skapade tillräckligt för att vinna med bland annat två bollar i ribban, men det ville sig inte, och de sista 15 minuterna visade tydligt varför.



Det börjar bli lite uppgivet att se hur uppgivet Blåvitt spelar och det är tydligt att knutarna som finns i laget sitter djupare än man kanske vågade hoppas. Det kanske mest talande för detta är slutminuterna där Jönköping har fått båda sina målvakter skadade och spelar med en utespelare i mål och bara 10 man på plan. Under den tiden lyckas Blåvitt inte ens få till ett avslut mot mål.



Jönköping kan enkelt stoppa Blåvitts uppspel genom att låta en ensam anfallare sätta press på backlinjen. Inga spelare kommer ner för att möta bollen. Inga alternativ ges, och när backlinjen blir pressad slås en lång boll utan adress.



Som åskådare blir man enormt frustrerad, och jag kan bara anta att hela laget känner samma frustration. Någon måste ge alternativ men det tycks otydligt vem som ska göra det.



De har en utespelare i mål. Det syns tydligt att han inte ens vet hur han ska hålla bollen när han studsar den. Det räcker med ett skott på mål för att det ska vara farligt, men Blåvitt klarar inte ens av att komma upp på offensiv planhalva mot ett lag som sitter på motorvägen mot Superettan och bara har 10 man på plan.



Men det vill sig inte, och jag kan än en gång känna att det är dags att släppa prestigen och börja om.



Sett till hur säsongen har gått, och hur ekonomin har sett ut kan jag bli än mer frustrerad över att beslutet inte togs tidigare. Det tycks finnas en viss prestige i att Blåvitt alltid ska vara ett topplag och inte ha några mellanår.



Inför säsongen var det uppenbart att Blåvitt inte hade möjligheten att satsa på samma sätt som Djurgården, AIK och Malmö, men likt förbannat fanns det en skev bild av att Blåvitt skulle vara med där. Trots att den samlade expertisen i Sverige inte ansåg att Blåvitt hade vad som krävdes för att vara med i toppen fanns det en bild inom föreningen om att man skulle göra det. Istället för att börja bygga om behöll man stora delar av samma trupp som avslutade förra säsongen. En trupp som under säsongen sålts av mer och mer.



Nu är Bjärsmyr och Albaek borta – två av de dyraste spelarna – och sett till hur spelet ser ut nu så är frågan om det inte hade varit bättre att låta dem gå under vintern och börja om redan inför säsongen.



Känslan då var att vi var tvungna att komma till den här punkten oavsett och istället för att rycka av plåstret och få det gjort direkt så drog man ut på det.



Hur som. Precis som med allt annat är det för sent att vara efterklok. Bollen är i rullning nu.



I nästa vecka är det bortamatch mot Hammarby som står närmast på schemat och personligen är jag mer intresserad av att se ett lag som ger framtidstro än poängen som kan plockas hem.

0 KOMMENTARER 651 VISNINGAR 0 KOMMENTARER651 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-09-18 07:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-09-18 07:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-09-18 07:00:00

IFK Göteborg

2017-09-16 16:07:06

IFK Göteborg

2017-09-16 15:59:59

IFK Göteborg

2017-09-15 12:27:21

IFK Göteborg

2017-09-14 16:38:00

IFK Göteborg

2017-09-14 12:00:00

IFK Göteborg

2017-09-13 06:56:14

IFK Göteborg

2017-09-12 07:00:00

IFK Göteborg

2017-09-11 21:52:14

IFK Göteborg

2017-09-11 20:53:29

ANNONS:

I veckan som gått har stadgeförändringar röstats igenom, det har kommit fram att ekonomin är fortsatt dålig och de taktiska dragen mot Jönköping mot slutet av matchen var rakt av underliga.Det slutar återigen 1-1 på Gamla Ullevi, efter att ett ineffektivt IFK Göteborg inte klarar av att avgöra matchen.Det blev på nytt ett oavgjort resultat när IFK Göteborg spelade 1-1 mot Jönköpings Södra på lördagen.Med åtta omgångar kvar skiljer det lika många poäng till en Europa-plats och en blåvit seger mot J-Södra är ett absolut måste i den jakten.En efterlängtad lördagsmatch står för dörren när Jönköping Södra gästar Gamla Ullevi. Alltid Blåvitt har talat med supporterföreningen Green Machines ordförande Mattias Jergell, som gästar Supporterkollen.Lördag 14.00 är det avspark på Gamla Ullevi. Jönköping kommer på besök. Här kommer några ord från IFK Göteborgs lagkapten Sebastian Eriksson inför matchen.Se Supporterklubben Änglarnas film bakom tifot mot Djurgården.Efter ett landslagsuppehåll är Allsvenskan och ”Veckan som gått” tillbaka igen. Den här gången tas ämnen som det eviga vandrandet i historien, Blåvitts tränare 2018 och veckans match upp.Den nykomponerade backlinjen imponerade inte när IFK Göteborg förlorade mot Djurgården på måndagen.Landslagsuppehållet är över och Allsvenskan drar igång igen med möte mellan Blåvitt och Djurgården. Ett Djurgården Blåvitt har viss revansch att hämta på efter att man snöpligt förlorade bortamötet efter ett sent och omdiskuterat offsidemål.