Nicklas Laexandersson och Thomas Olsson - Inte bara bra spelare och ledande i de lag som tog det senaste Blåvita SM Guldet utan också ledare som föregick med gott exempel och visade vägen för yngre spelare snarare än att gnälla på dem.

Veckan som gått - Storsegrar, ledare och bra känsla

Blåvitt slår Sirius med 4-0 hemma på Gamla Ullevi och befinner sig för vad som känns som första gången på säsongen på övre halvan av tabellen. Arbetet med att spika nästa års trupp börjar bli högaktuellt och frågan är hur den ska formeras egentligen.



Ja, matchen mot Sirius har de flesta säkert läst nog om redan. Det blev aldrig riktigt särskilt intressant. Segern innebär - om inte jag räknade helt fel - att kontraktet är helt säkrat inför nästa säsong. (Lagen under möter vad jag kan se varandra för mycket för att alla ska kunna ta tillräckligt med poäng för att gå om.)



Då kan arbetet med att formera nästa års trupp dra igång på riktigt och det ska bli intressant att se hur Mats Gren resonerar. Själv hade jag satsat vidare på spelarna som leder genom att föregå med gott exempel. Jag är inte helt säker på att Tobias Hysén är en spelare som mår bra av att vara lagkapten, men han är riktigt vass på att leda. Ett exempel på det är Häcken borta 2009, där Hysen med typ bara 5 minuter kvar av matchen gör ett tröstmål, men likt förbannat hämtar bollen ur nätet och sätter igång spelet igen. Matchen var i praktiken över, men Hysén markerade tydligt att det inte var okej att sluta spela för det.



När vi sitter i den sitsen vi gör med unga spelare som ska få ta en del ansvar nästa år tror jag det är väldigt viktigt att ha äldre spelare på plan som hjälper spelarna med det.



Ett exempel på motsatsen är Sören Rieks som i sina bästa stunder är en av allsvenskans bästa spelare, men som samtidigt kan hänga rätt ordentligt med huvudet när det går emot. Talande exempel var mot AFC borta när Sören ger Omarsson öppet mål och Omarsson tokmissar.



Jag tror inte Elias Omarsson är speciellt nöjd med hur hans säsong sett ut hittills. Han har spelat ganska svagt, och han vet att han gjorde rätt många mål förra året. Men i år är självförtroendet helt borta. Och man ser på Elias hur han vill sjunka igenom ett stort hål när han missar det öppna målet. Visst, det var en grov miss, men det är nog tyvärr bara att vänja sig och gilla läget. När Blåvitt drar ner snittåldern i laget med flera år kommer det bli fler enkla juniormisstag.



Vi kommer ha spelare i laget som inte är vana vid att spela inför fullsatta läktare, som kommer göra enkla juniormisstag. Kanske framför allt för att vi kommer spela just många juniorer.



Det är lika bra att vi som supportrar förstår det redan nu och förbereder oss på det. För vi kommer inte göra något bättre genom att vara negativa och bua.



Och jag tror tyvärr inte att Sören gjorde saken bättre när han ger Omarsson en blick som skriker ”Varför passade jag dig. Du suger”.



Tittar vi t ex på laget från 2007 så går det att se tydligt att även om det var många duktiga äldre spelare i det laget var det också spelare som inte skylde ifrån sig, eller klandrade andra för misstag.



Annars var det en rätt mörk helg - både allmänt och för fotbollen, och efter att ha skrivit något om det flera gånger bestämde jag mig till sist för att inte skriva något alls om det. Jag tror det är bäst i båda fallen. I ena händelsen tycker jag inte att en liten grupp idioter från Dalarna ska få mer uppmärksamhet än de redan fått, och i den andra händelsen är risken att offret bara får lida mer ju mer uppmärksammat det blir.



Så vi avslutar där istället och hoppas att vi kan bygga vidare på 4-0 vinsten inför framtiden. August Erlingmark fick göra ett riktigt fint mål och det kan bli vitkigt att få in lite go känsla i de unga spelarna som ska ta över nästa säsong redan i år.

0 KOMMENTARER 870 VISNINGAR 0 KOMMENTARER870 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-10-02 07:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-10-02 07:00:00

