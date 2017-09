Behrn Arena, 2017-09-21 18:00

Örebro - AFC Eskilstuna



Kommer Kennedy få igång målskyttet igen när man möter AFC Eskilstuna hemma på Behrnabeu?

Inför Örebro SK - AFC Eskilstuna: Rond två i slaget om gnällbältet väntar

Efter den håglösa insatsen senast så vill man se ett revanschsuget ÖSK på Behrn arena.

Och vilka passar inte bättre att ta ut sin ilska på än AFC Eskilstuna.

Så nu drar vi vårt strå till stacken och hjälper till att skicka ner Alex Ryssholm och AFC i superettan.

Det vankas matchdag i Örebro för de svartvita men en förlåtelse är på sin plats.

Förlåt från oss på redaktionen för bristen på inför och matchrapport mot Djurgården.

P.g.a. diverse förhinder och liknande så hann ingen skriva något om matchen.

Men det var då och jag kan sammanfatta matchen i en mening i efterhand.

ÖSK blev överkörda i perioder och Nahir Besara fick vara skytteligaledare i typ fem minuter.

Då var den matchen avklarad så nu kan vi förtränga den och fokusera på nästa match där Ryssholms hopkok väntar.



AFC Eskilstuna som sprattlat till sedan tränarbytet då Burnleys U-23 tränare Michael Jolley tog över efter att Pelle Olsson sparkats i somras.

Och jag kände att Pelle Olsson var ett konstigt tränarval redan från början, AFC kände jag skulle endast kunna överleva på sin spets framåt i form av bl.a. Omar Eddahri och Mohamed Buya Turay.

Att försöka skapa ett Gefle utav det spelarmaterialet såg jag som en omöjlighet och kanske är inte Michael Jolley en uttalad offensiv tränare, nu när jag tänker på det så är han inte särskilt uttalad inom något område då han är så pass okänd som han är.

Men något som är tydligt är att de offensiva spelarna trivs bättre under hans spel där man gått från att endast spela 4-4-2 under Pelle till att spela med olika formationer beroende på motstånd.

Allt från att man spelat 4-4-1-1 hemma mot Malmö när man spöade dem med 3-1 till 4-4-2 hemma i 0-0 matchen mot Hammarby för att följa upp det med ett 4-3-3 borta i 0-3 matchen mot Östersund.



Och innan Malmö hade man spelat 1-1 borta mot AIK när Mohamed Buya Turay, det klart starkaste utropstecknet i AFC gjort ett av allsvenskans snyggaste mål i år då han dribblade upp hela försvaret på läktaren.

Detta var under denna korta period som AFC sprattlade till nere i botten av tabellen i ett krampaktigt försök att ta sig förbi Halmstad.

Men tyvärr har två norrländska lag förstört för AFC efter det då man förlorade borta mot Östersund och sedan förlorade hemma mot GIF Sundsvall i söndags med 1-2.

Nu när jag sitter och tittar på tabellen och AFCs matcher så märker jag att de inte riktigt blivit överkörda trots sin position som jumbo men man har haft svårt med målskyttet då man endast mäktat med 19 mål framåt.

Samtidigt har man släppt in 42 mål vilket ger en målskillnad på 19-42 i jämförelse med våran som ligger på 30-40.



Men trots den usla målskillnaden så har AFC en del kvalité i laget i dessa tre spelare.

1. Mohamed Buya Turay

Det stora utropstecknet i AFC och ett ständigt hot med grym teknik och ett rejält skott.

2. Alireza Haghighi

Inte ofta jag tar med målvakter men efter målvaktsbytet till Haghighi så känns AFC mer säkra bakåt.

3. Daniel Björnquist

En stabil målvakt behöver en stabil backjlinge och Dajje på högerkanten levererar alltid stabila insatser.



Det finns inte bara frågetecken i AFC inför denna match men också i vårt lag som jag hoppas kan rätas ut med en bra insats.

Den första frågan är, vad har hänt med Maic Sema?

Kändes som han var inne i ett stim men hans ojämna insatser från match till match och i matcherna i sig gör att man kan ställa sig tveksam inför en kontraktsförlängning.

Vad hände med Kennedys målform? Kennedy får i nuläget agera target för att ge yta åt spelare som Nahir Besara att göra mål.

Och om vi ska ha en spelare som Kennedy i targetrollen så känns det helt fel, då kan man lika gärna åka till Danmark och värva den längsta dansken man kan hitta.

Hur ska mittfältet klara sig i denna match?

Förra matchen var kanske Nordin och Mårtenssons sämsta insats under hela säsongen och denna gång måste man verkligen höja sig.



För om det finns en sak om allsvenskan som är säker så är det att inga poäng är gratis.

Tanken om att vissa poäng är gratis har visat sig riktigt farlig, inte minst för Malmö som var inne i en mini-kris då man inte vann någon utav de tre matcherna innan helgens överkörning av Bajen.

Så nu är det upp till bevis för tredje gången för Axel och Co när man går upp i ringen mot AFC för att se vilka som ska bli gnällbältets mästare.

AFC Eskilstuna eller Örebro SK.



Jag tror vi vinner med 2-1 och detta är spelarna som tar hem segern.

Igboananike - Besara

Sema - Gerzic - Rogic - Omoh

Ring - Hines-Ike - Almebäck - Lorentzson

Jansson



Matchen sänds på Cmore fotboll med sändningsstart 18.00.

Men en kan lika gärna ta sig ner till Behrnabeu för fotboll upplevs bäst på plats!



Forza svartvitt!

2017-09-20 20:03:50

