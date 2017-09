Vad gör du nu för tiden... Kim Olsen

Mellan åren 2008-2010 utgjorde den danske pansarvagnen Kim Olsen ett ständigt hot mot de allsvenska motståndarlagens straffområden. Olsen stod för totalt 19 mål under sina 56 framträdanden i den svartvita tröjan och var ett mycket uppskattat inslag på Behrn Arena. Svartvitt fick möjligheten att göra en liten avstämning med vår gamle superdansk.

Berätta, var tog Kim Olsen vägen efter att du lämnade Örebro sommaren 2010?

- Jag lämnade tyvärr ÖSK alldeles för tidigt. Jag gick sommaren 2010 till Vejle Boldklub som då spelade i danska Division 1. Jag var skyttekung där till en början men fick sedan tyvärr sluta redan efter två år på grund av en höftskada. Den skadan har även fört med sig att jag än idag har dålig höft. Så idag är jag inte längre involverad i fotbollen på något mer sätt än att jag tränar min sons U8-lag där vi bor. Jag jobbar numera istället som Account Manager för Ray Ban DK.



Du var ju i klubben under en spännande tid som nådde sitt crescendo säsongen 2010. Hur minns du tillbaka på din tid i ÖSK och vilken var enligt dig den största framgångsfaktorn under den här perioden?

- Hela perioden var faktiskt fantastisk! Alla tog verkligen emot mig på ett supersätt i och runt klubben. Det som enligt min mening hjälpte oss till framgång var främst att vi hade en riktigt bra grupp med en bra trupp som jobbade hårt för varandra. Det var hela teamet och den generella sammanhållningen i gruppen som hjälpte oss att nå dit vi gjorde. Vi låg lite tufft till när jag kom till klubben (sommaren 2008 reds. anm.) men vi var ju samtidigt lite underdogs och inte ett lag dom flesta trodde kunde vara med i toppen. Det bevisade vi dock att vi kunde!



Följer du ÖSK något idag?

- Jag följer fortfarande lagets resultat varje vecka. Jag hoppas även snart hitta tiden att kunna komma tillbaka till Behrn Arena för match.



Har du någon kontakt med några gamla lagkamrater?

- Jag pratar fortfarande lite med Robin Staaf ibland. Och sen försöker jag ju få tag på John Alvbåge… Men det har tyvärr varit svårt att hålla kontakten genom åren nu när man är så långt ifrån varandra.



Vem var enligt dig den bästa spelaren du spelade med under din tid i klubben?

- Jag spelade med många otroligt bra spelare under min tid i ÖSK. Måste jag välja ut en enskild spelare så får det ändå bli Bedoya. Vilken energi från box till box han visade upp samtidigt som han var tekniskt bra. Ett bevis på hans kvalitet är ju även hans karriär efter ÖSK i Frankrike och med det amerikanska landslaget. Roni Porokara är såklart en annan favorit med sina många assist till mina mål.



Något som ÖSK enligt många supportrar har saknat i år är lite styrka och tyngd i straffområdet så jag måste fråga dig… hur långt ifrån toppformen är du?

- (Haha) Om ni behöver en äldre tung forward kan jag nog gott och väl stå i straffområdet och nicka in några bollar i kassen, jag tror inte jag har glömt bort hur man gör… Skämt åsido, min höft gör att jag tyvärr inte kan spela fotboll på högre nivå längre.



Vill du avslutningsvis skicka med någon hälsning till Kubanerna och resterande svartvita supportrar?

- Absolut! Jag skulle ha önskat att jag hade fått sagt ett ordentligt tack till hela den svartvita familjen på Behrn Arena när jag lämnade. Ni tog mig in i ÖSK-familjen från första dagen, tack för det. Avslutningen på min tid i ÖSK kom tyvärr för tidigt och därför blev det inget ordentligt avsked på Behrn framför supportrarna vilket jag gärna hade haft med mig. Så härifrån vill jag skicka ett STORT TACK för fantastiska minnen från en bra tid. Jag ser fram emot dagen jag åter ska besöka både Örebro och Behrn Arena. Forza Svartvitt!

