Postpartita #9: Napolis första poängtapp

Inter tätade till toppstriden, Lazio ångar på och många såg rött.

Målskyttar: 1-0 Ferrari 3´, 2-0 Quagliarella 11´,3-0 Caprari 38´, 4-0 Linetty 71´,

5-0 Kownacki 76´ (4-3-1-2): (4-4-2): Puggioni

Sala-Silvestre-ferrari-Strinic

Linetty-Torreira-Praet

Caprari

Quagliarella-Zapata Cordaz

Samprisi-Ajeti-Ceccherini-Pavlovic

Barberis-Izco-Mandragora-Stoian

Budimir-Nalini Byten:

Ramirez-Quagliarella 55´

Murru-Strinic 67´

Kownacki-Caprari 75´ Byten:

Simic-Ajeti - halvtid

Trotta-Izco 60´

Crosciata-Nalini 77´ Tränare: Giampaolo Tränare: Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 56,67 Medial-linje: 45,67 Speltid: 91,12 Effektiv/tid:55,30 Effektiv/%:61 - Budimir, Stoian, Mandragora Domare: Calvarese Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: 39.145 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 66-34 Skott totalt: 6-7 Skott på mål: 5-2 Målchanser: 6-3 Assists: 3-1 Offsides: 0-3 Hörnor: 4-0 Orsakade fouls: 20-11 Förlorade bollar: 48-34 Återvunna bollar: 43-38 Speluppbyggnader: 20-15 Kontringar: 0-0 Missade passningar: 30-22 Räddningar: 1-0 Medelhastighet: 6,4-6,5 Sprungen distans: 101-102

Målskyttar: - (4-3-3): (4-2-3-1): Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejom-Mertens-Insigne Handanovic

DÁmbrosio-Skriniar-Miranda-Nagat.

Valero-Gagliardini

Candreva-Vecino-Perisic

Icardi Byten:

Zielinski-Hamsik 72´

Rog-Allan 76´

Ounas-Insigne 80´ Byten:

Joao Mario-Valero 71´

Cancelo-Candreva 82´

Eder-Icardi 87´ Tränare: Sarri Tränare: Spalletti Systemändring: Systemändring: - Medial-linje: 56,26 Medial-linje: 44,57 Speltid: 96,11 Effektiv/tid: 56,36 Effektiv/%: 61 Koulibaly Miranda Domare: Banti Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 58-42 Skott totalt: 14-7 Skott på mål: 6-4 Målchanser: 12-5 Assists: 7-2 Offsides: 0-2 Hörnor: 5-7 Orsakade fouls: 9-8 Förlorade bollar: 53-39 Återvunna bollar: 23-32 Speluppbyggnader: 30-16 Kontringar: 0-0 Missade passningar: 47-36 Räddningar: 3-5 Medelhastighet: 6,9-7,1 Sprungen distans: 110-113

* * * Målskyttar: 0-1 Verde 6´, 1-1 Inglese 23´, 2-1 Inglese (str) 30´, 2-2 Pazzini (str) 55´,

3-2 Pellissier 73´ (4-2-3-1): (4-3-3):

Sorrentino

Cacciatore-Dainelli-Gamberini-gobbi

Castro-Radovanovic-Hetemaj

Birsa

Pucciarelli-Inglese

Nicolas

Souprayen-Caceres-Caracciolo-Fares

Romulo-B.Zuculini-Bessa

Cerci-Pazzini-Verde Byten:

Pellissier-Pucciarelli 62´

Stepinski-Inglese 80´

Byten:

Buchel-Cerci - halvtid

Kean-Pazzini 70´

Seung-Woo-Verde 77´ Tränare: Maran Tränare: Pecchia Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 55,93 Medial-linje: 46,02 Speltid: 94,596 Effektiv/tid: 50,46 Effektiv/%: 53 Hetemaj, Gamberini Zuculini, Bessa

Zuculini (andra gula) 40´ Domare: Abisso Stadio: Marcantonio Bentegodi - Verona

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Skott totalt: 17-5 Skott på mål: 11-3 Målchanser: 11-3 Assists: 3-0 Offsides: 4-1 Hörnor: 5-4 Orsakade fouls: 10-7 Förlorade bollar: 20-36 Återvunna bollar: 26-21 Speluppbyggnader: 26-12 Kontringar: 0-1 Missade passningar: 20-29 Räddningar: 1-6 Medelhastighet: 6,9-6,7 Sprungen distans: 101-95

* * * Målskyttar: 1-0 Cornelius 71´ (3-4-1-2): (4-3-3):

Berisha

Masiello-Caldara-Palomino

Castagne-DRoon-Freul.-Spinaz.-Cristante

Ilicic

Petagna

Mirante

Torosidis-Gonzalez-Helander-Masina

Poli-Pulgar-Donsah

Verdi-Palacio-Di Francesco Byten:

TCornelius-Cristante 51´

Kurtic-Petagna 66´

Byten:

Krafth-Torosidis 25´

De Maio-Di Francesco 59´

Destro-Palacio 72´ Tränare: Gasperini Tränare: Donadoni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 58,45 Medial-linje: 41,71 Speltid: 97,44 Effektiv/tid: 54,15 Effektiv/%: 56 Caldara, Ilicic, De Roon Masina, Palacio, Gonzalez

Gonzalez (andra gula) 80´ Domare: Maresca Stadio: Atleti Azzuri d´Italia - Bergamo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Skott totalt: 13-3 Skott på mål: 4-2 Målchanser: 9-3 Assists: 3-0 Offsides: 0-0 Hörnor: 9-3 Orsakade fouls: 15-11 Förlorade bollar: 37-32 Återvunna bollar: 29-25 Speluppbyggnader: 33-22 Kontringar: 2-5 Missade passningar: 25-20 Räddningar: 0-2 Medelhastighet: 6,8-7,0 Sprungen distans: 113-112

* * * Målskyttar: 0-1 Benassi 18´, 0-2 Babacar 47´, 0-3 Thereau (str) 66´ (4-3-1-2): (4-3-3)

Brignoli

Gyamfi-Venuti-Djimisti-Letizia

Memushaj-Cataldi-Chibsah

Viola-Iemmello-Ciciretti

Sportiello

Laurini-Pezzella-Astori-Biraghi

Benassi-Veretout-Badelj

Chiesa-Simeone-Thereau

Byten:

Armenteros-Iemmello 55´

Lombardi-Ciuciretti 70´

Kanoute-Cataldi 84´ Byten:

Babacar-Simeone - halvtid

Lo Faso-Chiesa 71´

Cristoforo-Veretout 82´ Tränare: Baroni Tränare: Pioli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50,22 Medial-linje: 51,68 Speltid: 95,18 Effektiv/tid: 50,43 Effektiv/%: 53 Cibsah, Cataldi Pezzella Domare: Gavilucci Stadio: Ciro Vigorito - Benevento

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Skott totalt: 7-14 Skott på mål: 2-9 Målchanser: 3-7 Assists: 0-5 Offsides: 3-3 Hörnor: 3-5 Orsakade fouls: 17-15 Förlorade bollar: 26-19 Återvunna bollar: 23-26 Speluppbyggnader: 26-29 Kontringar: 0-2 Missade passningar: 12-10 Räddningar: 5-1 Medelhastighet: 6,7-6,8 Sprungen distans: 108-110

* * * Målskyttar: - (3-4-2-1): (3-5-2): Donnarumma

Zapata-Bonucci-Rodriguez

Borini-Kessie-Biglia-Bonaventura

Suso-Calhanoglu

Kalinic

Perin

Izzo-Rossettini-Zukanovic

Rosi-Rigoni-Veloso-Bertol.-Laxalt

Taarabt-Galabinov

Byten:

Romagnoli-Calhanoglu 26´

Calabria-Bonaventura 67´

Cutrone-Kalinic 84´ Byten:

Lapadula-Galabinov 52´

Lazovic-Rosi 52´

Ricci-Rigoni 77´ Tränare: Montella Tränare: Juric Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54,18 Medial-linje: 48,13 Speltid: 96,03 Effektiv/tid: 44,51 Effektiv/%: 47 Bonucci 25´ Zukanovic, Taarabt Domare: Giacomelli Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 52-48 Skott totalt: 16-9 Skott på mål: 9-1 Målchanser: 5-4 Assists: 3-2 Offsides: 0-1 Hörnor: 5-3 Orsakade fouls: 19-12 Förlorade bollar: 29-44 Återvunna bollar: 30-23 Speluppbyggnader: 19-22 Kontringar: 2-3 Missade passningar: 29-32 Räddningar: 1-8 Medelhastighet: 6,5-6,6 Sprungen distans: 98-105

* * * Målskyttar: 0-1 Politano 1´ (3-5-2): (4-3-3):

Gomis

Väisänen-Vicari-Felipe

Lazzari-Schattar.-Viviani-Mora-Costa

Borriello-Antenucci

Consigli

Gazzola-Cannavaro-Acerbi-Peluso

Missiroli-Magnarelli-Duncan

Berardi-Falcinelli-Politano Byten:

Paloschi-Borriello 63´

Rizzo-Mora 69´

Bonazzoli-Väisänen 84´ Byten:

Sensi-Duncan 47´

Ragusa-Falcinelli 79´

Cassata-Politano 87´ Tränare: Semplici Tränare: Bucchi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54,41 Medial-linje: 49,9 Speltid: 96,07 Effektiv/tid: 56,19 Effektiv/%: 59 Borriello, Schiattarella, Viviani Peluso, Duncan, Sensi

Cassata 90´ Domare: Fabbri Stadio: Paolo Mazza - Ferrara

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Skott totalt: 8-11 Skott på mål: 4-6 Målchanser: 7-10 Assists: 4-5 Offsides: 2-1 Hörnor: 10-3 Orsakade fouls: 13-18 Förlorade bollar: 31-45 Återvunna bollar: 20-23 Speluppbyggnader: 28-20 Kontringar: 0-2 Missade passningar: 17-26 Räddningar: 5-2 Medelhastighet: 6,6-6,6 Sprungen distans: 103-104

* * * Målskyttar: 0-1 Kolarov 69´ (4-2-3-1): (4-3-3): Sirigu

De Silvestri-NKoulou-Moretti-Molinaro

Rincon-Baselli

Falque-Ljajic-Niang

Sadiq

Alisson

Florenzi-Jesus-Moreno-Kolarov

Pellegrini-De Rossi-Strootman

Nainggolan-Dzeko-El Shaarawy

Byten:

Barreca-Molinaro 65´

Boyé-Niang 74´

Valdifiori-Baselli 82´ Byten:

Under-Pellegrini 63´

Perott-El Shaarawy 80´

Peres-Florenzi 86´ Tränare: Mihajlovic Tränare: Di Francesco Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 47,43 Medial-linje: 54,57 Speltid: 93,05 Effektiv/tid: 47,18 Effektiv/%: 51 Niang Alisson Domare: Damato Stadio: Olimpico Grande Torino - Turin

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 38-62 Skott totalt: 5-13 Skott på mål: 1-5 Målchanser: 3-11 Assists: 3-3 Offsides: 6-3 Hörnor: 0-5 Orsakade fouls: 13-24 Förlorade bollar: 59-43 Återvunna bollar: 38-40 Speluppbyggnader: 10-28-7 Kontringar: 2-2 Missade passningar: 41-36 Räddningar: 4-0 Medelhastighet: 6,8-6,7 Sprungen distans: 108-104

* * * Målskyttar: 1-0 Perica 8´, 1-1 Samir (sj.mål) 14´, 1-2 Khedira 20´, 2-2 Danilo 47´,

2-3 Rugani 53´, 2-4 Khedira 59´, 2-5 Khedira 87´, 2-6 Pjanic 90´ (4-4-2): (4-2-3-1): Bizzarri

Ali Adnan-Danilo-Nuytnick-Samir

De Paul-Hallfredsson-Fofana-Jankto

Lopez-Perica

Buffon

Lichtsteiner-Rugani-Chiellini-Sandro

Pjanic-Khedira

Cuadrado-Dybala-Mandzkic

Higuain Byten:

Pezzella-Samir 67´

Stryger-Ali Adnan 72´

Baric-Perica 82´ Byten:

Costa-Dybala 67´

Barzagli-Cuadrado 78´

Bernardeschi-Lichtsteiner 89´ Tränare: Del Neri Tränare: Allegri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51,75 Medial-linje: 54,07 Speltid: 92,51 Effektiv/tid: 40,24 Effektiv/%: 44 Ali Adnan, Samir, Perica, Danilo,

Hallfredsson, Fofana Mandzukic, Cuadrado

Mandzukic (andra gula) 27´ Domare: Doveri Stadio: Dacia Arena - Udine

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 59-41 Skott totalt: 10-9 Skott på mål: 5-7 Målchanser: 7-9 Assists: 4-6 Offsides: 0-1 Hörnor: 1-6 Orsakade fouls: 8-17 Förlorade bollar: 27-33 Återvunna bollar: 16-25 Speluppbyggnader: 26-21 Kontringar: 1-1 Missade passningar: 38-28 Räddningar: 0-3 Medelhastighet: 6,3-6,6 Sprungen distans: 99-97

* * * Målskyttar: 1-0 Immobile (str) 7´, 2-0 Immobile 41´, 3-0 Bastos 49´ (3-5-1-1): (3-5-2): Strakosha

Bastos-De Vrij-Radu

Marusic-Parolo-Leiva-Sergej-Lulic

Luis Alberto

Immobile Crosta

Andreolli-Romagna-Piscane

Dessena-Ionita-Barella-Pedro-Padoin

Farias-Sau Byten:

Murgia-Leiva 57´

Felipe-Radu 69´

Caicedo-Marusic 78´ Byten:

Pavoletti-Sau 58´

Farago´-Dessena 64´

Miangue-Padoin 76´ Tränare: S.Inzaghi Tränare: Lopez Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 48,13 Medial-linje: 51,80 Speltid: 94,01 Effektiv/tid: 55,22 Effektiv/%: 59 Leiva Andreolli, Dessena, Farias, Pavoletti Domare: Pairetto Stadio: Olimpico - Rom

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 52-48 Skott totalt: 10-12 Skott på mål: 4-7 Målchanser: 9-7 Assists: 2-0 Offsides: 3-5 Hörnor: 3-5 Orsakade fouls: 12-10 Förlorade bollar: 36-26 Återvunna bollar: 12-20 Speluppbyggnader: 23-30 Kontringar: 0-2 Missade passningar: 31-27 Räddningar: 6-0 Medelhastighet: 7,0-7,1 Sprungen distans: 110-114 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ett formstarktskulle inleda denna omgång med att ta emothemma på Luigi Ferraris och bortalaget hade inte mycket att säga till om denna lördagskväll. Fem olika målskyttar för hemmalaget skulle göra varsitt mål i vad som skulle bli en riktig överkörning från Samp. Man ligger med segern kvar på en sjätteplats men tufft motstånd råkar man på redan på onsdag, när man ska åka och möta Inter på San Siro. Tufft motstånd väntar även Crotone då man samma dag spelar borta mot Roma Lördagens kvällsmatch var seriefinalen mellan ligaledarensom tog emot tabelltvåanhemma på San Paolo. Napoli öppnade matchen starkt och dominerade stora delar av första halvleken. Samtidigt som Inter under långa perioder var kraftigt pressade så gjorde man en mycket stabil insats defensivt och efter matchen borde nog båda tränarna varit nöjda med hur sina lag utförde matchen rent taktiskt. Något Napolis tränare Sarri dock borde vara mindre nöjd med är effektiviteten i avslutslägena. Man borde nog fått hål på Inter om det inte hade varit för den supermatch Samir Handanovic gjorde. Mertens, Hamsik och Callejon hade alla bra lägen att göra mål men Handanovics insats var felfri. Många har under en lång tid ropat efter en renodlad anfallare till detta Napoli men motbudet har länge hetat Dries Mertens . Men frågan är om inte en insats som denna är ett bra exempel på en match där en mer klinisk anfallare hade varit skillnaden mellan en och tre poäng. I och med det oavgjorda resultatet så är både Napoli och Inter fortsatt oslagbara nio omgångar in i säsongen.Söndagen rivstartade direkt med ett derby imellanoch. Redan efter 6 minuter så tog bortalaget ledningen i störtregnet genom Daniele Verde . Trots den lyckade starten för Hellas så gick man in i halvtidsvilan i ett 2-1 underläge efter att Chievo-anfallaren Roberto Inglese vänt matchen till hemmalagets fördel. Första halvleken bjöd också på två gula kort och båda tilldelades Hellas-spelaren Bruno Zuculini . Tungt för Hellas att dels tappa en ledning till underläge men också få fortsätta matchen med en man mindre. Domare Rosario Abisso skulle döma matchens andra straff 10 minuter in i den andra halvleken, denna gång till Hellas fördel. Liksom Inglese gjorde Giampaolo Pazzini inga misstag utan kvitterade matchen till 2-2. Med 20 minuter kvar valde Chievo-tränaren Rolando Maran att byta in klubbikonen Sergio Pellissier som gjort över 480 matcher i Chievo-tröjan. Bara 10 minuter senare avgjorde han också matchen med sitt första mål för säsongen. Med vinsten fortsätter Chievo hänga på topplagen samtidigt som man lämnar kvar rivalerna Hellas runt nedflyttningsstrecket.Det var etti bra form som gästadei Bergamo. Man kom till matchen med tre raka segrar i bagaget och med tanke på Atalantas knackiga start på säsongen så var den en match Donadonis mannar var inställda på att vinna. Men trots kort vila efter sin Europa League -match så var Atalanta laget som skulle dra det längsta strået. Inhopparen Andreas Cornelius avgjorde matchen med 20 minuter kvar när han från nära håll sköt in sitt andra mål för säsongen.Innan landslagsuppehållet hade Stefano Pioli det lite tungt med sitt. Man ville efter vinsten senast mot Udinese följa upp den med en seger borta mot ligans enda lag som ännu inte tagit poäng,. Det lyckades man med och man gjorde det också stabilt, odramatiskt och enkelt. Benassi satte ledningsmålet efter 20 minuter och i den andra halvleken utökade man också den ledningen två gånger om genom Babacar och Thereau. I nästa omgång möter man ett Torino och trots en seger mot Benevento så får man räkna med att man kommer behöva höja sig ett snäpp till för att vinna den matchen. Fortsatt tungt går det för Benevento som återigen visar att man inte hör hemma i den högsta divisionen.tog sin andra vinst för säsongen när man bortaslog. Efter bara 40 sekunder så förlorar SPALs mittback Francesco Vicari bollen som sista man till Mateo Politano som gav Sassuolo ledningen. Hemmalaget lyckades inte utnyttja att Berardi missade en straff och att Francesco Cassata drog på sig en sent rött kort, utan gick ifrån matchen mållösa. Man kan glädjas åt att samtliga lag omkring sig i tabellen också förlorade och att man med det endast har en poäng upp till säker mark.Förgår det fortsatt tufft i ligaspelet. Tre raka förluster hade man med sig i ryggen men förhoppningen var att man skulle vända den negativa trenden i matchen mot. En svår uppgift när man tvingas spela med en man mindre efter att Bonucci blivit utvisad efter att ha sänkt Aleandro Rosi med en armbåge efter bara 25 minuters spel. Mannen som skulle stabilisera upp Milans försvar har gjort minst sagt det motsatta i början av säsongen. Han har bjudit på ofokuserat och nonchalant försvarsspel och mot Genoa var kapten Bonucci anledningen till att man inte lyckas vinna men även att tränare Montella hänger alltmer löst. Milan ligger nu på undre halvan och härnäst har man två tuffa matcher framför sig, i Chievo på bortaplan och sedan Juventus på hemmaplan. En annan tränare som har haft det tungt är Ivan Juric men efter landslagsuppehållet har han med fina resultat köpt sig lite tid. Vinsten mot Cagliari på bortaplan följdes alltså upp med en poäng mot Milan och det betyder att man tagit fyra av sina sex poäng i de senaste två omgångarna.Det var en rätt så händelsefattig tillställning som spelades på Stadio Olimpico i Turin mellanoch. Ett mål skulle göras och det var återigen vänsterbacken Alexandar Kolarov som avgjorde matchen för Roma. Tidigare i veckan gjorde han mål borta mot Chelsea och i första omgången avgjorde han mot Atalanta, även det på bortaplan. En kraftfull frispark i den 69e minuten skulle skicka alla tre poäng med bortalaget hem till huvudstaden där man nu ska ladda upp inför onsdagens match på hemmaplan där man tar emot Crotone. Roma bygger med vinsten mot Torino på sin imponerande bortastatistik, nämligen att man nu vunnit elva raka bortamatcher sett till Serie A . Mindre positivt för Torino som inte lyckats att vinna på de fyra senaste matcherna och det kommer inte bli enkelt att vända på den trenden i nästa omgång där man gästar Fiorentina på bortaplan.Efter två raka matcher utan vinst förvar den en viktig match man hade framför sig när man på söndagseftermiddagen gästadepå bortaplan. Det var en intensiv första halvtimme som innehöll mycket. Stipe Perica gav Udinese ledningen efter 8 minuter, men Juventus skulle på 5 minuter vända matchen till 2-1 efter ett självmål av Samir och ett mål av Sami Khedira . 3-1 var nära när Gonzalo Higuain prickade stolpen men istället skulle en konstig situation uppstå där Mario Mandzukic och Udineses Ali Adnan hamnar i en duell. Resultatet blev ett gult kort vardera men efter några väl valda ord av Mandzukic så skulle han också få se det röda. Det såg ut att bli ännu en tung match för Juventus efter att Udinese också kvitterat i början av den andra halvleken. Men istället så spände man musklerna rejält och gjorde hela 4 mål i den andra halvleken. Matchens snackis var att Sami Khedira med sina 3 mål fullbordade karriärens första hattrick. En bra helg resultatmässigt för Juventus som med denna vinst tog in 2 poäng på både Napoli och Inter som alltså delade på poängen i sin match. Juventus som nästa lördag ska åka till San Siro för att gästa Milan, ska först på onsdag ta emot SPAL på hemmaplan och det gäller att ha fullt fokus när Leonardo Semplicis mannar kommer göra allt för att göra en så bra insats som möjligt när man möter Juventus på bortaplan.Omgången avslutades på söndagskvällen i huvudstaden och matchen mellanoch. Lazio som endast förlorat en match hittills på säsongen var i princip tvungna att vinna mot ett Cagliari som kom till bortamötet efter att ha förlorat 4 raka matcher. Hemmalaget hade också chansen att knappa in på både Napoli och Inter som med sin oavgjorda match inte lyckats dra ifrån i ligatoppen. Som väntat så skulle Lazio, tämligen enkelt, vinna matchen och man gjorde det efter ytterligare 2 mål av skytteligaledaren Ciro Immobile som nu gjort 13 mål på 9 spelade matcher. Tredje och sista målet gjordes av Bastos som efter en bra slagen frispark av Luis Alberto kunde raka in sitt andra mål för säsongen. I och med vinsten ligger Lazio nu på en fjärdeplats, 3 poäng bakom serieledaren Napoli.* * *