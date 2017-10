Jose Arnaiz, Paco Alcácer och Lucas Digne.

Copa del Rey: Real Murcia - FC Barcelona 0-3

Ingen Messi, Suárez eller Iniesta - däremot Arnaiz, Alená och Cucurella. Trots att de största stjärnorna antingen befann sig på bänken eller hemma i soffan blev det till slut en bekväm 0-3-seger borta mot tredjedivisionslaget Real Murcia.





Valverde valde att ställa upp på följande vis:



Cillesen

Semedo – Mascherano ( C ) – Vermaelen, Digne (83´)

Gomes – Alená (76´) – Denis Suárez

Deulofeu (76´) – Paco – Arnaiz



Bänk: Ortolá, Roberto (76´), Rakitic (76´), Piqué, Cucurella (83´)



Första halvlek



Inledningsvis dikterade FC Barcelona villkoren och rullade på Barcelona-vis runt bollen utan stress och med ett påtagligt lugn i laget. Real Murcias idé var lika självklar som nödvändig – handbollsförsvar och satsa på kontring. Idén fungerar och Barcelona kommer inte igenom medan Real Murcia skapar några halvchanser på sina kontringslägen.



För Barcelonas del hände det mesta kring



Bara fem minuter senare slår Deulofeu ytterligare ett bra inlägg, och den här gången hittar Paco Alcácer helt rätt. Ett psykologiskt jobbigt mål för Murcia som så när tog sig till halvtidsvila med ett 0-0-resultat. Men, men: 1-0 Barcelona!



Andra halvlek



I andra halvlek lossnar spelet successivt för Barcelona i kombination med att Real Murcia inte orkar stå emot på samma sätt som under första halvlek. Matchen får fortfarande betecknas som jämn, men efter några fina prestationer av Deulofeu och reservlagsspelaren Arnaiz skulle matchen vara över.



Deulofeu fortsatte på precis samma sätt som han gjort under första halvlek, vilket till slut skulle ge lön för mödan. ÄNTLIGEN fick Deulofeu göra ett genombrottsmål och inte bara stöta in bollen i öppet mål. Ett mycket vackert mål som han onekligen förtjänat, och som förmodligen är viktigt för honom inför kommande matcher med större inramning.

Det var i den 52a minuten som Deulofeu snabbt och elegant tog sig förbi två backar för att sedan placera bollen i bortre hörnet. 2-0 Barcelona!



Kort därefter, fyra minuter senare, var det ett desto okändare namn som skulle presentera sig. José Arnaiz, ytter i Barcelona B, visade att Barcelona fortfarande producerar spännande fotbollsspelare. Arnaiz var relativt anonym i första halvlek men i andra kom han igång på ett helt annat sätt. En delikat liten snurrfint nere vid den förlängda mållinjen visade upp ett tekniskt register, avslutet vid 3-0-målet visade upp ett explosivt.

Arnaiz fick bollen strax utanför straffområdet och gjorde det sedan enkelt men briljant, avancerade snabbt fram till ett bra skottläge och sköt ett hårt och hyfsat välplacerat skott i bortre hörnet. 3-0 Barcelona!



Efter 3-0-målet ändrade matchen karaktär, Murcia insåg att det handbollsförsvaret inte längre var rimligt och gick allt mer offensivt. Detta gjorde dels att Barcelona nu fick kontra men framför allt att Cillesen fick visa upp vilken skicklig målvakt han är. En trippelräddning från nära håll och en frilägesräddning gjorde att Barcelona alltjämt kunde hålla nollan intakt och vinna matchen med 3-0.



Tankar:



Tidiga Copa del Rey-matcher har alltid en särskild avslagen aura över sig. Det är en enorm match för motståndarna, men för Barcelona handlar det om att få med sig ett rimligt resultat till andra mötet för att slippa spela hela A-lagselvan i returen.



Det är ett ypperligt tillfälle för spelare som Paco, Vermaelen och Digne att få visa upp sig. Utöver de bänkade A-lagsspelarna är det dessutom kul ur ett supporterperspektiv att få se Barcelona B-spelarna, de spelare som förhoppningsvis ska finnas i A-lagstruppen inom några år. Det har ju inte sprudlat av Barcelona B-förmågor de senaste åren, många har kanske varit uppe och nosat på A-laget men sedan lånats ut och gått från klubb till klubb. Titta bara på Cristian Tello. Eller Isaac Cuenca. Eller Munir El Haddadi. Namnen är många – spelare som befäst en plats i startelvan är få.



Matchens tre utropstecken:



José Arnaiz – Oerhört snabb, explosiv och teknisk – tre egenskaper man kan komma långt med som fotbollsspelare. Spännande att följa Arnaiz framfart.



Deulofeu – Lyckades inte med allt, långt därifrån, men han landade på ett vackert mål och en mycket precis assist. Deulofeu låste upp dödläget, och vissa stunder såg man att han hade en betydligt högre högstanivå än många andra på planen.



Semedo –Tar väldigt få snedsteg på planen. Räddade ett friläge med sin snabbhet och en perfekt brytning. Känns som en viktig spelare redan nu.



Bollinnehav: 38-62

Skott utanför: 2-4

Skott på mål: 3-8

Gula kort: 1-0 ”Ta chansen när du får den”. Dessa budord är inpräntade i alla fotbollsjuniorers huvuden, och det syntes tydligt ikväll. De spelare som inte figurerat särskilt frekvent i A-laget tog verkligen för sig och visade upp att de också har ett fotbollsregister som kan öppna fler dörrar för FC Barcelona . Kanske inte i dagsläget, men i förlängningen.CillesenSemedo – Mascherano ( C ) – Vermaelen, Digne (83´)Gomes – Alená (76´) – Denis SuárezDeulofeu (76´) – Paco – ArnaizBänk: Ortolá, Roberto (76´), Rakitic (76´), Piqué, Cucurella (83´)Inledningsvis dikterade FC Barcelona villkoren och rullade på Barcelona-vis runt bollen utan stress och med ett påtagligt lugn i laget. Real Murcias idé var lika självklar som nödvändig – handbollsförsvar och satsa på kontring. Idén fungerar och Barcelona kommer inte igenom medan Real Murcia skapar några halvchanser på sina kontringslägen.För Barcelonas del hände det mesta kring Gerard Deulofeu . Tyvärr lyckades han inte särskilt ofta när han valde att utmana motståndaren, däremot hade han desto större lycka med sina inspel. I den 40e minuten slår Deulofeu ett fint inlägg som Alcácer nickar, men målvakten gör en fin räddning och Denis bränner returen.Bara fem minuter senare slår Deulofeu ytterligare ett bra inlägg, och den här gången hittar Paco Alcácer helt rätt. Ett psykologiskt jobbigt mål för Murcia som så när tog sig till halvtidsvila med ett 0-0-resultat. Men, men:I andra halvlek lossnar spelet successivt för Barcelona i kombination med att Real Murcia inte orkar stå emot på samma sätt som under första halvlek. Matchen får fortfarande betecknas som jämn, men efter några fina prestationer av Deulofeu och reservlagsspelaren Arnaiz skulle matchen vara över.Deulofeu fortsatte på precis samma sätt som han gjort under första halvlek, vilket till slut skulle ge lön för mödan. ÄNTLIGEN fick Deulofeu göra ett genombrottsmål och inte bara stöta in bollen i öppet mål. Ett mycket vackert mål som han onekligen förtjänat, och som förmodligen är viktigt för honom inför kommande matcher med större inramning.Det var i den 52a minuten som Deulofeu snabbt och elegant tog sig förbi två backar för att sedan placera bollen i bortre hörnet.Kort därefter, fyra minuter senare, var det ett desto okändare namn som skulle presentera sig. José Arnaiz, ytter i Barcelona B, visade att Barcelona fortfarande producerar spännande fotbollsspelare. Arnaiz var relativt anonym i första halvlek men i andra kom han igång på ett helt annat sätt. En delikat liten snurrfint nere vid den förlängda mållinjen visade upp ett tekniskt register, avslutet vid 3-0-målet visade upp ett explosivt.Arnaiz fick bollen strax utanför straffområdet och gjorde det sedan enkelt men briljant, avancerade snabbt fram till ett bra skottläge och sköt ett hårt och hyfsat välplacerat skott i bortre hörnet.Efter 3-0-målet ändrade matchen karaktär, Murcia insåg att det handbollsförsvaret inte längre var rimligt och gick allt mer offensivt. Detta gjorde dels att Barcelona nu fick kontra men framför allt att Cillesen fick visa upp vilken skicklig målvakt han är. En trippelräddning från nära håll och en frilägesräddning gjorde att Barcelona alltjämt kunde hålla nollan intakt och vinna matchen med 3-0.Tidiga Copa del Rey-matcher har alltid en särskild avslagen aura över sig. Det är en enorm match för motståndarna, men för Barcelona handlar det om att få med sig ett rimligt resultat till andra mötet för att slippa spela hela A-lagselvan i returen.Det är ett ypperligt tillfälle för spelare som Paco, Vermaelen och Digne att få visa upp sig. Utöver de bänkade A-lagsspelarna är det dessutom kul ur ett supporterperspektiv att få se Barcelona B-spelarna, de spelare som förhoppningsvis ska finnas i A-lagstruppen inom några år. Det har ju inte sprudlat av Barcelona B-förmågor de senaste åren, många har kanske varit uppe och nosat på A-laget men sedan lånats ut och gått från klubb till klubb. Titta bara på Cristian Tello. Eller Isaac Cuenca. Eller Munir El Haddadi. Namnen är många – spelare som befäst en plats i startelvan är få.– Oerhört snabb, explosiv och teknisk – tre egenskaper man kan komma långt med som fotbollsspelare. Spännande att följa Arnaiz framfart.– Lyckades inte med allt, långt därifrån, men han landade på ett vackert mål och en mycket precis assist. Deulofeu låste upp dödläget, och vissa stunder såg man att han hade en betydligt högre högstanivå än många andra på planen.–Tar väldigt få snedsteg på planen. Räddade ett friläge med sin snabbhet och en perfekt brytning. Känns som en viktig spelare redan nu.38-622-43-81-0

0 KOMMENTARER 55 VISNINGAR 0 KOMMENTARER55 VISNINGAR AXEL INSULANDER

2017-10-25 01:16:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-10-25 01:16:00

Barcelona

2017-10-23 23:58:00

Barcelona

2017-10-23 08:00:00

Barcelona

2017-10-22 00:58:00

Barcelona

2017-10-21 16:00:00

Barcelona

2017-10-20 18:30:00

Barcelona

2017-10-18 23:41:42

Barcelona

2017-10-18 15:11:00

Barcelona

2017-10-17 12:00:00

Barcelona

2017-10-16 15:41:00

ANNONS:

Ingen Messi, Suárez eller Iniesta - däremot Arnaiz, Alená och Cucurella. Trots att de största stjärnorna antingen befann sig på bänken eller hemma i soffan blev det till slut en bekväm 0-3-seger borta mot tredjedivisionslaget Real Murcia.Under tisdagskvällen är det sextondelsfinaldags då FC Barcelona för första gången kliver in i den här säsongens Copa del Rey-upplaga. FC Barcelona, som nu påbörjar resan mot sin fjärde raka Copa del Rey-titel, beger sig till Murcia för att ta sig an tredjedivisionslaget Real Murcia.I veckans nyhetssvep tittar vi närmare på klubbens bygge av en ny akademi i New York. Det har skrivits spaltmeter om var Barça ska spela om Katalonien utropar självständighet, men nu tycks spekulationerna ha fått ett slut, om än tillfälligt. Damerna avancerar i Champions League och Messi firar 13 år i Barcelonas A-lag. Vi avslutar svepet med att öppna Valverdes frysbox, där vi hittar tre spelare.Tre poäng. Varken mer eller mindre. Lite så är känslan, efter lördagens drabbning med Málaga. Utan att imponera – och med lite hjälp av domaren – kammade Barça hem tre nya poäng i jakten på ligaguldet.I avsnitt fem av Barcaredaktionens podcast granskar de medverkande omstruktureringar i styrelsen, ligakonkurrenterna analyseras och så blir det givetvis en hel del Lionel Messi.Toppen mot botten. Efter poängtappet i Madrd söker Barça att under lördagen hitta tillbaka till vinnarspåret, och ytterligare befästa sin serieledning. Gästar gör inga mindre än Málaga – krislaget som återfinns i nedersta botten av tabellen.Det historiska mötet slutade i dur för hemmalaget Barcelona, det 45 minuter långa numerära underläget till trots. Storfavoriterna levde upp till förväntningarna och kontrollerade matchen från första spark när gästande Olympiakos avfärdades med 3-1.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Historia kommer att skrivas under onsdagskvällen då FC Barcelona och Olympiakos drabbar samman för första gången någonsin. Grekiskt motstånd har Blaugrana stött på genom åren men aldrig har det varit Greklands största klubb, sett till vunna titlar, som stått på andra sidan gräset. Kokkinoi(De Röda) kommer med ett mål i sikte, att störa giganterna från Katalonien.