Piqué: ”Jag kommer fortsätta i det spanska landslaget”

På en öppen träning med det spanska landslaget i måndags fick Gerard Piqué ta emot burop, visslingar och inkastade föremål från spanska fans. Nu har försvararen hållit en presskonferens där han låter meddela att han kommer fortsätta spela i det spanska landslaget, trots många av de spanska fansens ogillande.

Efter att Barça hade besegrat Las Palmas inför tomma läktare i söndags anslöt Piqué och flera andra Barçaspelare till den spanska landslagssamlingen i Las Rozas i nordvästra Madrid.



Piqué har aldrig varit särskilt omtyckt bland de spanska fansen och särskilt hatad är han av de spanjorer som har hjärtat i Madrid. Ska vi vara ärliga har Piqué lite sig själv att skylla. Under åren har han delat ut åtskilliga smått nedlåtande kommentarer och förolämpningar till det vitklädda huvudstadslaget, både direkt och indirekt.



Hans delaktighet i folkomröstningen om katalansk självständighet och hans kommenterar angående den spanska polisens våld i samband med folkomröstningen har inte direkt stärkt hans aktier hos La Rojas spanska fanbas, vilket han fick erfara i måndags.



Spanien höll i måndags en öppen träning inför VM-kvalmatchen mot Albanien på fredag och många spanjorer hade samlats för att se La Selección träna. Och inte bara det, skulle det visa sig. När Piqué sprang ut på gräsmatten möttes han av högljudda burop och visslingar. Flera fans hade gjort skyltar och banners med häcklande ord riktade mot Piqué och vissa var så kränkande att polis och säkerhetspersonal fick konfiskera dem.



En banner löd: ”Piqué din skitstövel, jag vill inte att du ska lämna. Jag vill att de ska sparka ut dig. Du gör mig illamående”



En annan: ”Piqué, ditt land är Spanien”



Vissa fans sa att de bara hade kommit dit för att häckla Piqué, inte för att se det spanska landslaget träna. Efter 23 minuters träning var stämningen så spänd och hatisk att man bestämde att träningen skulle avbrytas. När Piqué gick av plan med några säkerhetsvakter kastades föremål in mot honom. En del av ilskan var även riktad mot förbundskapten Lopetegui, för att han hade kallat upp Piqué.



Piqué, som efter söndagens match tårögd sa att han kunde tänka sig att lämna landslaget före världsmästerskapet nästa sommar om de som bestämmer tycker att han är ett problem, höll under onsdagen en presskonferens. Här är ett axplock av vad han sa, fritt översatt till svenska:



– Jag har övervägt att sluta i landslaget men efter att ha funderat på saken tror jag den bästa lösningen är att fortsätta. Om jag lämnade skulle det skänka glädje till de som har buat åt mig och det skulle vara som om de hade vunnit.



– Jag vet att det är många i laget som vill att jag ska fortsätta och ge allt för landslaget. Förbundskaptenen och spelarna har bestämt att jag ska vara här. Jag kommer att hjälpa till så mycket jag kan på plan. Det är mitt jobb.



– Jag blev sårad av hur fansen mottog mig i måndags. Det var jobbigt för mig för det är klart att ingen vill ha fansen emot sig. Ingen vill att någon ska behandla dig som en fiende. Ingen gillar att bli förolämpad och utbuad. Den här situationen är en utmaning för mig men jag tror att jag kan vända på det här.



– Det finns människor som blev stötta av vad jag har sagt, men det finns samtidigt många i Spanien som förstår hur jag känner. Oavsett vad jag tycker och tänker kan vi, med hjälp av respekt och god sammanhållning, förstå varandra.



– Jag ångrar inte det jag sa i söndags. Vi är alla människor och vi har alla våra åsikter. Det är omöjligt att vi alla tycker och tänker lika. Det enda jag sa var att vi skulle få rösta. Jag har inte valt en sida. Jag förespråkar att folk ska kunna rösta, ja eller nej eller blankt.



– Men jag respekterar andra, som Rafael Nadal, som inte tycker att det katalanska folket ska få lov att rösta. Men om vi pratar med varandra kan vi förstå varandra.



– Om jag är för ett självständigt Katalonien är tiotusenkronorsfrågan och jag kommer inte besvara den frågan. Fotbollsspelare är globala varumärken och jag kan inte gå ut och ta ställning för ena eller andra sidan. I Katalonien, eller i Spanien, skulle jag förlora hälften av mina fans om jag gjorde det. Det beror på att folk sätter politik framför allt annat.



– Mina söner är till exempel colombianer, libaneser, katalaner och spanjorer. Vi lever i en global värld. Jag tycker inte att mitt svar på den frågan är det viktiga här. Vi har ett allvarligt politiskt problem i Spanien och det blir bara värre. Lösningen är dialog. Antingen för vi en dialog eller så fortsätter problemen. Spanien och Katalonien är som en far som har en son som vill flytta hemifrån. Om man pratar med sonen kanske han inte flyttar.



– Det är inte motsägelsefullt att jag fortsätter i landslaget. En spelare som är för självständighet kan representera det spanska landslaget. Det finns inget officiellt katalanskt landslag och om man inte har något emot Spanien borde man få spela med det spanska laget. Varför skulle inte någon som är för självständighet kunna spela för Spanien, även om det inte gäller i mitt fall?



– Jag har varit här sedan jag var 15 år. Jag räknar det här landslaget som min familj. Det är en stor anledning till att jag fortfarande är kvar. Mitt engagemang har alltid varit extremt högt. Det sårar mig att folk ifrågasätter mitt engagemang och min hängivenhet. Jag är stolt över att vara en del av det här landslaget, en del av den här unika gruppen spelare.



– Jag inser att vissa kommer fortsätta att bua och vissla åt mig. Jag hoppas att alla andra lyssnar på vad jag säger. Det känns jobbigt och obekvämt, inte så mycket för mig själv, men för mina lagkamrater. De ska inte behöva stå ut med det här. Fansen borde stötta dem.



– Jag skulle vilja bjuda alla som buar och visslar åt mig på middag. Jag skulle vilja prata med dem för då skulle de inte bua och vissla åt mig mer.



– Allt som sägs om mig och Sergio Ramos är lögner. Vi har en fenomenalt bra relation och jag skulle verkligen vilja att ni en dag såg det. Vi är nära vänner. Jag har föreslagit att vi ska starta ett projekt där vi kommer att vara affärspartners.



– Fredagens match är komplicerad. Om vi vinner är vi praktiskt taget klara för VM och det är det vi fokuserar på.







