Inför: Real Sociedad vs Real Madrid

Efter två raka oavgjorda matcher ställs nu Real Madrid inför en av säsongens svåraste matcher. Man gästar ikväll Anoeta och Real Sociedad som med en seger kan gå upp i serieledning.

Real Madrid mot sin lightversion

Bales sista chans

Blickar vi tillbaka tiden cirka en månad så hade då Real Madrid precis slagit Barcelona komfortabelt i spanska supercupen och de katalanska fansen väntade inte med att sätta kris stämpeln på sitt eget lag. Idag är läget förändrat. Barcelona har vunnit sina fyra inledande matcher medans Zidanes mannar endast vunnit en av tre. Därför väljer bland annat Marca att bygga upp dagens match med citat som “Farliga Real”. Man beskriver Anoeta som ett stort hot mot ett Real Madrid som är påväg på okänt vatten. För med ett poängtapp ikväll är man sex poäng bakom Barcelona efter fyra omgångar. Därför blir kvällens match otroligt viktig. Både i perspektivet att Real Madrid ska visa sig dominanta i Spanien, samtidigt som man matematiskt också måste hänga på Barcelona.Precis som jag nämnde tidigare har Real Madrid haft en förvånansvärt trög start i ligan. Två oavgjorda på de tre inledande omgångarna är ett svagt facit för Real Madrid som tippas att bli suveräner under årets upplaga av La Liga . Det som skiljer denna ligastart med tidigare svaga starter är att Zidane har ett sådant förtroende, både inom klubben och inom media att en krisstämpel inte sätts på laget. Det finns fortfarande ett lugn trots svårigheterna som funnits under inledningen av säsongen.Den gemensamma nämnaren under dessa två oavgjorda matcher har varit den bristande förmågan att ta vara på chanser. Mot Valencia blev det Karim Benzema som blev den stora syndabocken och senast mot Levante var det Gareth Bale. Ingen av de resterande medlemmarna i BBC har kunnat kliva fram i Ronaldos frånvaro under avstängningen. Ikväll saknas återigen Benzema med sin skada och därför har Gareth Bale nu en sista chans att kliva fram under strålkastarna när Ronaldo avtjänar sin sista match på avstängningen.Real Madrid har i sin tur en väldigt tung skadelista när man nu reser till San Sebastian. I backlinjen saknas Marcelo som nu är avstängd två matcher efter sitt röda kort mot Levante. På mittfältet saknas Kovacic som nu är borta i cirka två månader samt Toni Kroos som inte kunde medverka på lagets träning under lördagen på grund av en liten skada. Längst fram saknas också precis som jag nämnde tidigare Benzema och Ronaldo. Fem otroligt tunga avbräck där fyra av spelarna utgör stommen i detta lagbygge.Med tanke på alla dessa väljer Zidane med stor sannolikhet att överge sin framgångsrika 4-3-1-2 diamantformation och återgå till en 4-3-3. Man ställde upp en 4-3-3 formation senast mot Levante och det fungerade inte alls. Zidanes lagbygge är mer anpassat till diamantformationen men idag får man helt enkelt anpassa sig efter förutsättningarna. De förändringarna Zidane tvingas göra är att byta Theo rakt av mot Marcelo. Fransmannen hade en väldigt svag match offensivt när Zidane valde att testa honom i en ny roll mot Levante. Han hade bra defensiva tendenser i den matchen och därför är det bra att han återgår till sin grundposition för att göra en bra match och öka självförtroendet. Vi får nog se Isco som rakt av tar Kroos roll. Någonting han visat sig väldigt kapabel till att göra även om han inte får ut lika mycket som i sin nummer 10 roll. Sist kommer fronttrion längst fram bestå av Asensio, Vazquez och Bale. Slutsatsen blir att Zidane har många tunga avbräck men trots det kommer kunna ställa upp ett starkt lag ikväll.“La Real” som baskerna även kallas har nog varit säsongens positiva överraskning om man nu kan dra den slutsatsen efter fyra matcher. Man har vunnit alla sina inledande matcher i La Liga och Europa League . Detta genom att göra minst tre mål i varje match. Ett otroligt imponerande facit där man tagit skalper mot Villarreal och mot Celta Vigo borta.Men vad gör du Eusebio Sacristans lagbygge så starkt just i år? Jag tror det helt enkelt beror på att man fått exakt alla bitar på plats. Man lyckades behålla mittbacken Inigo Martinez trots Barcelonas tappra försök. Man lyckas kräma ut ett kanske sista år ur trotjänaren Xabi Prieto. Det finns en pånyttfödd Asier Illarramendi som knackar på dörren till det spanska landslaget. Det är ett lag som fått vara någorlunda intakt under ett par år nu. Någonting som är väldigt ovanligt för ett lag som står där Real Sociedad gör i den spanska näringskedjan. Man tappade vänsterbacken Yuri men lyckades däremot behålla den skickliga målvakten Rulli. Man har också fått in skickliga spelare som Januzaj och Diego Llorente som höjer bredden och nivån i laget ett snäpp till. Samtidigt som den gamla Real Madrid spelaren Willian Jose sprutar in mål längst fram. Nu är det för tidigt att dra slutsatser om detta lag men det har sett otroligt intressant ut och med tanke på alla dessa faktorer som fallit på plats kan La Real definitivt vara uppe och konkurrera om Champions League platserna i år.Till matchen kommer Sociedad också med ett par tunga avbräck. Saknas gör den unga talangen Oyarzabal samt de tunga försvarsbjässarna i Carlos Martinez och Inigo Martinez. Saknas gör också mittbacken Raul Navas. Fyra avbräck där främst de tre första är tunga för baskerna.Real Sociedad spelar precis som Real Madrid en 4-3-3 uppställning. Deras signum är kontringsspelet där man lever på en individuell skicklighet längst fram samtidigt som själva stommen i laget är mittfältet. Illarramendi motsvarar Luka Modric betydelse i Real Madrids lagbygge. Därför kommer vi med stor sannolikhet i stunder kunna se en väldigt svängig matchbild där båda lagen försöker kontra till sig en seger. I en match där motståndarna försöker kontra är det viktigaste att hitta formen i laget snabbt. Real Madrid har i stunder haft problem med det när man visat nonchalans på främst mittfältet.Det här är nog den sista säsongen Walesaren har på sig att bevisa att han är tillräckligt bra för Real Madrid. En svag inledning på säsongen har gjort att frustration väckts hos fansen. Något som tydligt märktes mot Apoel där han blev utbuad. Alla runt om i klubben försöker tona ner pressen på walesaren men de är tydligt att han måste prestera nu för att vinna över fansen igen. Oavsett om fansens ställningstagande är rätt eller inte. Anoeta är däremot en slags favoritplan för Gareth Bale där han gjort fem mål på sina fyra besök. Ett otroligt imponerande facit som han måste foTrtsätta på för att skapa sig själv lite andrum. För nästa match återvänder Cristiano Ronaldo och då får Bale återigen axla sin roll som andrafiol. Något som definitivt inte kommer öka hans chanser att vinna över publiken. Därför är kvällens match Bales sista chans på väldigt länge att ta strålkastaren helt själv.Slutligen blir det en otroligt viktig match för Real Madrid. Det är enligt mig på sådana arenor och i sådana matcher som ikväll där en liga avgörs. Det är i dessa matcher man tar in poäng på toppkonkurrenter då många lag har det svårt på Anoeta. Ett tufft motstånd väntar men för Real Madrid gäller bara tre poäng ikväll, annars är man ute på djupt vatten tidigt under säsongen.