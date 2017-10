Inför Valencia-Sevilla: Hemmalag på uppgång mot bortalag på nedgång

En mycket utmanande drabbning väntar Sevilla, som måste höja sig rejält för att rå på ett formtoppat Valencia.

Mestalla har varit lite av en mardröm för Sevilla de senaste åren. Trots att Valencia har flera tyngre säsonger bakom sig har Sevilla haft förbaskat svårt att ens få med sig poäng från Östkusten. Vårsäsongen 2012 var senaste gången man lyckades, sedan dess har det mesta blivit förluster.



När nu Valencia rent allmänt börjar se ut som i fornstora dagar blir det förstås ännu tuffare. Att Sevilla nu är inne i formdipp gör ju inte saken lättare. För det går inte komma ifrån att nya tränaren Berizzos lagbygge har inlett knackigt. Ett lätt spelschema och en del flyt har gjort att poängen ändå trillat in på sina håll, men det senaste har laget avslöjats. Inte minst i veckans möte med Spartak Moskva, där Sevilla förnedrades på ett sällan skådat sätt - mot ytterst mediokert motstånd dessutom. Nej, någonting måste definitivt hända för att Sevilla ska fortsätta hänga på precis under toppen.



Lenglet imponerar, Mercado krigar på, Correa blixtrar till emellanåt och Navas har varit stabil i återkomsten, men i övrigt? Vad har hänt med den Banega som förtrollade och halvt chockade hela Spanien när han reste sig från noll och lekte fotboll på Pizjuan för två år sedan? Och Nolito, som kanske var en av Europas mest underskattade spelare under åren i Celta? Är glansen borta nu? Frågetecknen är många, och ändå är det betydligt fler spelare än ovan nämnda som behöver höja sig några nivåer, inte minst i dag.



När det gäller skador är mittbackarna Carrico och Pareja fortfarande otillgängliga. Även Nzonzi saknas till följd av den skada han drog på sig mot Spartak. Det här gör att Pizarro lär gå in i elvan, med Banega och Vazguez bredvid sig. Eduardo Berizzo kan tänkas formera en elva enligt följande:

Rico

Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero

Pizarro, Banega, Vazguez

Navas, Muriel, Correa



När det gäller Valencia är frågetecknen desto mindre inför dagens möte. Den före detta Sevilla-tränaren Marcelino har heller inga skador att behöva ta hänsyn till. Noterbart är dock att unge högerbacken Nacho Vidal lämnas utanför truppen. Vidal såg mycket svajig ut i förra veckans möte med Betis, och får nu se matchen mot Sevilla från läktaren. Montoya lär kliva in i stället.



När det gäller Valencias säsongsinledning är det i synnerhet två saker som är anmärkningsvärda:

Simone Zaza har efter en medelmåttig start i klubben fullständigt öst in mål så här långt. 7 mål är bara 2 färre än vad hela Sevilla har gjort så här långt.

Kondogbia har hittat en nivå som man inte har sett sedan genombrottet i Sevilla för fem år sedan. 2 mål och flera stronga insatser i Valencia-tröjan gör att "K-Dog" åter blivit en publikfavorit i Spanien. Firar han om han skulle näta mot Sevilla tro?

I övrigt kan man notera att även övriga nyförvärv har gjort mycket bra ifrån sig, framför allt målvakten Neto och yttermittfältaren Guedes. Här får Sevilla verkligen se upp.



Estadio Mestalla 18:30 är det som gäller. Vamos mi Sevilla! Hasta la Muerte!