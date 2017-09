Sevilla - Las Palmas: Judas återvänder till Ramon Sanchez Pizjuan

Ikväll vankas det hemmamatch på Pizjuan när Sevilla ska ta emot Las Palmas med en viss förrädare i bortalaget, något som tillför extra hetta till matchen som har avspark 22.00.



Berizzos mannar fortsätter plocka poäng utan att egentligen spelmässigt imponera speciellt mycket. Nu i början på säsongen är det viktigaste dock att få resultaten med sig, spelet blir bara bättre och bättre och Sevilla har mycket kvar till sin peak. 9 nya spelare och ett helt nytt tränarteam kräver tid och tålamod.

Berizzo blev efter helgens seger mot Girona den första Sevillatränaren på 70 år som går obesegrad i säsongens första 7 tävlingsmatcher. Med 3 vinster och 1 kryss i ligan, avancemang i CL-kvalet och en poäng borta mot Liverpool i gruppspelet måste ändå anses som en väldigt stark inledning från Berizzos sida.



Sevilla är inne i en intensiv period av matcher med hela 7 matcher inom 21 dagar, och med en ligamatch borta mot Atletico i helgen så väljer Berizzo att ännu en gång förklara sitt ständiga roterande som delvis kritiserats under säsongen av experter och dylikt:



"Sevillistas recognise their side whoever plays, there isn't a fixed side, there is a squad of 25 players where every one is necessary. Every game requires specific, instantaneous and quick changes because we come out of one game in Girona directly into another. Tomorrow we're facing an opponent who plays good football. We have to pressure them very well and do them harm... We put together the starting elevens always analysing fatigue and chances", säger Berizzo inför matchen mot Las Palmas.



Truppen till matchen:

Sergio Rico, David Soria, Escudero, Lenglet, Pareja, Kjaer, Mercado, Corchia, Nzonzi, Krohn-Dehli, Banega, Ganso, Franco Vázquez, Sarabia, Navas, Correa, Muriel, Ben Yedder.

Pizarro och Nolito saknas pga skador. Geis, Montoya, Carrico och Carole petas ur trupen.

Preliminär uppställning (4-3-3)

Rico

Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero

Banega, Nzonzi, Mudo

Navas, Ben Yedder, Correa



Man ställs mot ett Las palmas som efter en dålig inledning med två raka förluster nu har vänt på steken. laget från Kanarieöarna kommer ifrån två imponerande segrar mot Malaga och Athletic Club. Truppen som reser till Sevilla är följande:

Chichizola, Lizoain, David Simón, Míchel Macedo, David García, Aythami Artiles, Ximo Navarro, Lemos, Borja Herrera, Aquilani, Javi Castellano, Vicente Gómez, Hernán Santana, Tanausú Domínguez ‘Tana’, Momo, Jonathan Viera, Vitolo, Hernán Toledo, Jonathan Calleri.

Truppen innehåller en del individuellt skickliga spelare, förutom mittbacken Lemos så har man även kvalité offensivt i spelare som Vieira, Calleri och Vitolo. Loic Remy, som avgjorde mötet mot Athletic saknas i truppen.



Preliminär uppställning (4-2-3-1)

Chichizola

Macedo, Navarro, Lemos, Herrera

Castellano, Goméz

Momo, Vieira, Vitolo

Calleri



Vitolos återvändo

Det har knappt talats om själva matchen inför kvällens drabbning. Det som det talats om är Vitolos återvändo och drabbningen mellan honom och fansen på läktaren.

Vitolo gjorde en rejäl fuling när han lurade både klubb, fans och lagkamrater när han efter många om och men landade i Sevilla i somras för att förlänga kontraktet. Endast underskriften saknades då han kom från semester och han hade själv tidigare under dagen bett president Castro offentliggöra det hela.

Nico Pareja plockade upp honom från flygplatsen och han och alla andra lagkamraterna var glada att Vitolo förlängt, bara för att vakna upp på morgonen till nyheterna att Vitolo läkarundersökts av Atletico Madrid.

Det är en lång historia men hela soppan går att läsa här och här.

Las Palmas tränare tänkte både en och två gånger innan han tillslut bestämde sig för att ta med Vitolo till Sevilla. Om han spelar eller inte återstår att se, men en sak är säker - Det lär låta rejält i öronen när Judas sätter sin fot på gräsmattan.

Både Berizzo och President Castro är medvetna om vad som väntar och ber fansen att tänka sig för när de uttrycker sina känslor.



I didn't manage to cross paths with Vitolo because he had more holiday than the rest. He will have his reasons for leaving Sevilla. The methods of doing so could have been different. The methods weren't the best. I ask my footballers to focus on what we have to do, we play against Las Palmas, not on another player. I ask the fans to be smart and behave well with the way they show their upset at the way he left. Not just for the threat of a sanction but to leave it behind., säger Berizzo.



Castro säger följande inför matchen: “It doesn’t matter to me where he plays or not, I don’t want to speak about players of other clubs. I believe indifference is the best policy and we should not create a hostile atmosphere which could harm the club. The fans understand they need to support the club and not hurl insults at others because we’ve been the subject of two sanctions for this. My responsibility is to avoid the match and the situation heating up – games do that naturally anyway and it would be irresponsible for me to make comments to fuel it.

The chairman of Las Palmas can say what he likes, but I’m not going to enter into that – there will be time to speak privately before the game.”



Matchinfo

Var: Ramon Sanchez Pizjuan

När: Onsdag 22.00

TV: Viaplay sänder, dock inte någon av Viasats TV-kanaler.

Stream: www.hesgoal.com



Nu går vi mot tre poäng, VAMOS!