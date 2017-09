Inför Valencia-Atletico Madrid: Laddat toppmöte på Mestalla

Två lag som aspirerar på toppen drabbar imorgon samman på Mestalla när Los Che tar emot Los Colchoneros i en match som historiskt sett brukar kunna bli heta möten.

16:e juni 1999 Copa del Rey final

8:e april 2010 Rånet på Calderon

4:e oktober 2014 Valencia besegrade mästarna

Valencia och Atletico Madrid imorgon drabbar samman. Valencia vill fortsätta att visa att man numera återigen är ett lag att räkna med i toppstriden och efter krysset med mersmak mot Real Madrid senast kommer man pumpade med självförtroende inför matchen. Atletico å andra sidan vill inte tappa mark i toppstriden och efter det oväntade poängtappet mot Girona i premiären så vill nog Simeone gärna inte lämna Valencia poänglös.För en dryg vecka sedan så stängde transferfönstret i Spanien och i sista stund fick Valencia klart med Goncalo Guedes från PSG och Andreas Pereira från Man United – båda på lån. Belgaren Pereira kom till Valencia förra söndagen och har tränat med laget och Marcelino hela veckan. Mycket tyder på att Pereira kommer att kastas rakt in i hetluften och starta i morgondagens match mot Atletico på vänsterkanten. Marcelio ser gärna yttrar som vågar röra sig inåt i planen och där passar Pereiras profil väldigt väl in och fyller en lucka som laget tidigare saknat. För Guedes så har det blivit en kortare träningsvecka med Valencia, han anslöt först i torsdags efter landslagsuppehållet men finns med på bänken och är i allra högsta grad vara aktuell för inhopp och debut på Mestalla.I övrigt så ser laget inför lördag på det stora hela väldigt mycket ut som det laget som startade mot Real Madrid. I backlinjen ser det dock ut som Marcelino startar med Murillo-Garay i mittlåset medans Gaya tar ett kliv ner på vänsterbacken och Montoya på högerbacken. Glädjande är också att Gabriel Paulista sägs vara 100% återställd efter skada igen och kan bli aktuell för startelvan, även om det mest troligt blir som så att han startar på bänken i denna match. Vezo och Nacho Gil saknas på grund av skador inför matchen, medans Javi Jimenez, Oreallana och Alvaro Medran inte finns med i truppen av sportsliga skäl.Inför matchen har även truppen utnämnt säsongens lagkaptener, ett beslut som Marcelino helt hållt sig utanför och lämnat över ansvaret till gruppen själva. Dani Parejo blev som väntat förste lagkapten med Jaume Domenech , Gaya och Rodrigo Moreno som övriga kaptener utan inbördes ordning. Intressant med Jaume och Gaya som är valencianiasöner från egna leden och Parejo och Rodrigo som de i truppen som varit i Valencia CF längst tid.Preliminär startelvaNetoMontoya-Garay-Murillo-GayaPereira-Parejo-Kondogbia-SolerZaza-RodrigoMadrid-laget åker till Mestalla med en säkerligen ganska så god känsla i kroppen, laget har nämligen lämnat Valencia med tre poäng vid sina två senaste besök. Förra året blev det seger med 2-0 efter mål av Griezmann och Gameiro, trots att Atletico vid detta tillfälle unnade sig lyxen att missa inte mindre än två straffar denna match. Säsongen innan dess blev det seger med 3-1 på Mestalla för Simeones rödvitrandiga lag där Griezmann, Torres och Carrasco var målskyttar för gästerna. Kanske skönt för Valencia då att just Griezmann missar mötet med Valencia den här gången på grund av avstängning. Det blir intressant om Valencia-aktuell Vietto får starta eller om Simeone väljer Fernando Torres i anfallet.Efter en liten missräkning i premiären mot nykomlingen Girona där man fick nöja sig med en poäng efter att ha vänt 0-2 underläge till 2-2 så visade Atletico desto mer styrka i andra omgången när man slog tillbaka Las Palmas med 5-1 ute på Kanarieöarna efter bland annat två mål av Koke. Detta gör att Atletico liksom Valencia står på fyra poäng inför matchen. Atletico gör sin tredje raka bortamatch dessutom vilket kan te sig underligt – men hänger alltså ihop med att nya arenan Wanda Metropolitan inte varit spelfärdig tidigare. Så efter mötet med Valencia väntar tre raka hemmamatcher för Atletico i sin nya hemmaborg.Preliminär startelvaOblakVrsaljko-Gimenez-Godin-LucasKoke-Thomas-Saul-CarrascoCorrea-ViettoEtt av de lyckligaste ögonblicken för Valencia CF under hela 80/90-talet var Copa del Rey triumfen 1999. Den första titeln på 18 år säkrades via 3-0 seger i finalen över just Atletico Madrid. Detta blev också startskott på en era i Valencia CF med klubbens mest framgångsrika säsonger de närmaste åren.Kvartsfinal i Europa League och returmöte på Calderon. Valencia jagar ett mål och i slutskedet så kommer det stora läget på ett bra inlägge mot Zigic som bara ska sätta pannan till bollen, men rivs ner av Juanito. Domaren Meyer väljer dock att fria och det är historiska bilder i efterhand på Zigic tröja som är helt söndertrasad efter tröjdragning som Meyer friade. Atletico gick sedan hela vägen och vann Europa League.Kanske en av Nunos allra bästa matcher som Valencia-tränare när Los Che hemma på Mestalla besegrade regerande mästarlaget med 3-1 efter en mästerlig och sprakande tillställning! För övrigt Valencias senaste seger mot Atletico på Mestalla.Som vi skrev om i tidigare artikel är en av de intressantaste matcherna-i-matchen den på tränarbänken mellan Marcelino och Diego Simeone . Det finns många likheter i dels deras tränarstil och filosofi, men även i hur de kommit in till slumrande jättar vid ett prekärt tillfälle för att genomföra en stor förändring och revolution. Simeone har gjort det väldigt framgångsrikt i Atletico sedan 2011 och Marcelino har precis inlett en liknande resa med Valencia CF. Kikar man på statistiken mellan de båda tränarna så är Marcelino faktiskt den enda tränaren i La Liga tillsammans med Zinedine Zidane som inte har minusstatistik mot Simeone. De båda tränarna har stött på varandra sex gånger tidigare (samtliga mellan Villarreal och Atletico) och statistiken lyder två oavgjorda och vars två segrar. Helt jämnt alltså i statistiken inför morgondagens batalj.: Lördag 9/9 klockan 16.15Mestalla: Gonzalez Gonzalez: Ja på självaste TV3 med studio inför och efter matchen