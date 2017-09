Marcelino inför Atletico-mötet: “Atletico är just nu på en nivå ovanför Valencia”

Imorgon eftermiddag stundar ett hett möte på Mestalla när ett pånyttfött Valencia tar emot Atletico Madrid i en toppmatch. Marcelino Garcia Toral höll idag presskonferens inför matchen.



omkring alltfrån avsparkstiden till hur han ser på målsättningen för säsongen.*****- Vi spelar den tiden vi får oss tilldelad, hade jag fått bestämma hade man inte spelat denna tid just men det är bara att acceptera. Men en sådan stor match mellan två stora lag hade en lämpligare speltid varit att föredra. Men det är inget vi kan påverka.- Tio av tio. Jag är väldigt nöjd med truppen som vi till sist fick ihop, vi har bytt ut en del spelare, vi har föryngrat laget och fått en trupp med höga ambitioner, med tydlig illusion och mål och som vill göra bra saker tillsammans.- Det är klart att de är ett steg bakom de spelare som varit här längre men de är redo. Guedes har bara gjort två träningar med laget och hans anpassning förbättras varje dag. Med de spelare vi har borta och den tunna truppen som vi har så går båda spelarna rakt in i matchtruppen. Oreallan är egentligen den enda spelaren som inte finns med i matchtruppen som är tillgänglig.- Det är en spelare som fullt inser sin situation och som därför har fått väldigt få träningar med laget, nästan lika få som Guedes till exempel.- Vi behöver spela med tålamod, vi behöver springa enormt mycket och arbeta stenhårt under 90+ minuter. Gäller att hela tiden hålla koncentrationen uppe och inte förlora fokus för en sekund. Vi vet att vi möter en rival som behöver lite för att kunna straffa oss. Det är en väldigt tuff utmaning för oss men som vi ser framemot med stor tillförsikt och tror på oss själva.- Vi har en trupp som jag anser är tio av tio, det är så jag känner! Jag är huvudansvarig tränare och denna gruppen har mitt fulla förtroende och detta överbevisar man mig varje dag. Vi har ambitionen och målsättningen att komma på den övre halvan av tabellen, vi är samtidigt medvetna om det är tuff konkurrens däruppe och att vi genomgår en stor omstrukturering och revolution i Valencia CF just nu. Med detta sagt så tror jag att vi med all våran kraft, den kapacitet som vi vet finns i laget och med hjälp av våran fantastiska publik på Mestalla ska kunna besegra Atletico imorgon. Det skulle ju ge oss såväl självtroende som förtroende att fortsätta arbeta vårt mål.- Det största inom fotbollen är spelarna och det som händer ute på planen, vi tränare får mer räkna med att hålla oss i bakgrunden. Simeone är självklart en förebild för mig, han kom till Atletico när de var i en besvärlig sits och totalt förändrat såväl deras spelsätt som hur man arbetar som klubb och fått fantastiska resultat med sig längs vägen. Han har implementerat en filosofi av fotboll som han tror på och arbetssätt som han står bakom. Jag gratulerar honom för den utveckling han haft med Atletico och för den nyliga kontraktsförlängningen. Det är bara positivt att vi får behålla Cholo i våran liga.- Jag vill inte bli Simeone. Jag kommer hit med stor ödmjukhet med min stab för att utveckla arbetet i VCF och vara en tränare som fokuserar på arbetet dag för dag, kortsiktigt – för att kunna bygga något hållbart.- Atletico är just nu på en nivå ovanför Valencia, det har deras senaste års resultat visat. Atletico har närmat sig Barca och Real Madrid och utmanar de båda på allvar. Dit har Valencia en bit kvar att gå.Källa: superdeporte.es