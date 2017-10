Marcelinos trupper marcherar vidare

Det var lördagskväll och dans i folkets park, det var väl dit man skulle gå om man ville bli stor och stark. Utan att gå längre in i raggar-buskis träsket så kan jag så här dagen efter drabbningen mot Sevilla konstatera att det var en del stora och starka män som dansade igår på folkets park, Mestalla.



De fantastiska bussmottagningarna före matcherna börjar redan bli en trevlig vana för årets hemmamatcher. Tusentals supportrar samlas och visar laget sin uppskattning när de anländer till matchen längst Avenida Suecia. Lika välkomnade blir dock inte bortalagets buss som alltid anländer i samma veva och denna kväll fick Sevillas buss veta att de lika gärna kunde åka vidare förbi arenan och hem igen. Som tur var så stannade den rödvita bussen och laget fick sig en lektion i fotboll först innan de for vidare.



Varningsklockorna har ekat länge och jag tror ingen motståndare har missat vad Marcelino håller på att bygga upp. Mestalla har blivit ett ointagligt fort och nu med hela publiken i ryggen så är det nog en av de svåraste bortamatcherna för samtliga La liga-lag. Simeone visste det redan i omgång 3, Malagas Míchel fick reda på det veckan efter och igår kunde en allt mer ifrågasatt Berizzo konstatera att det just nu är nästan omöjligt att ta med sig nåt hem från Mestalla.



En situation som på ett ganska bra sätt illustrerar vilken typ av maskin Marcelino skapat utspelade sig i första halvlek, innan Guedes stal hela showen. Soler dribblar bort några backar på högerkanten och skickar iväg ett inlägg som 3 spelare gör anspråk på. Zaza märker ganska tidigt att han inte kommer att nå bollen och viker av. Gaya kommer med fart och laddar för ett volleyskott men hindras av en Rodrigo som försöker sig på en cykelspark. Avslutet misslyckas men något annat inträffar direkt efter som visar på hur tävlingsinriktade, smarta och sammansvetsade spelarna är.

Gaya visar sin besvikelse över att han inte fick ta avslutet och Rodrigo reagerar starkt. Väl medveten om att han snabbt måste hemåt sätter Gaya fart medans Rodrigo flyger upp och skall springa efter. Zaza ser vad som håller på att hända och tar snabbt tag i en vansinnig Rodrigo som med en björnkram måste hållas fast. Efter några tillrätta visande ord från Italienaren lugnar Rodrigo ner sig och det dröjer inte mer än någon minut innan Gaya och Rodrigo applåderar och tummar upp varandras försök till passningar. Laget framför jaget råder bland Marcelinos soldater och det är många som ser till att upprätthålla ordningen även på planen när vinnarskallar traskar över lik i jakten på framgång.



Men allt handlade tillslut om Guedes. På nära håll kan man se exakt hur snabb han är i vändningarna. Hur blixtsnabbt han rycker och lämnar motståndare bakom sig. Spelintelligensen går knappt att sätta ord på och det gick ett sus genom Mestalla varje gång han fick bollen. Förhoppningarna om magi fick publiken att ställa sig upp gång på gång och det dröjde bara 43 minuter innan man allt tydligare kunde se en ny stjärna på Europas fotbollshimmel. När man tittade upp mot Valencias himmel efter matchen så var den där, stjärnan Guedes. Den lös kanske inte lika starkt som Messis, Neymars och Ronaldos än, men den fanns där så att alla nu kunde se den. Många av oss har redan sett den flera gånger under hösten och förundrats över dess förmåga att lysa allt starkare för varje gång man ser den. Snart lär den nog även synas från Viasatstudion och casa Tuttobalutto.



Jag börjar nu förstå varför Marcelino envisades in i det sista med att ta hit honom och varför Unai Emery envisades med att inte vilja släppa honom trots att han hade all anfallskraft i världen att tillgå. Jag börjar också förstå att Guedes framfart samtidigt för honom allt längre och längre ifrån Valencia. Marknadsvärdet har redan skjutit i höjden och det lär krävas ett mirakel för att behålla honom efter denna säsong. Men det gäller att njuta av stunden så länge den varar för när säsongen är över så fortsätter nog Guedes sin resa mot tronen iklädd någon annan tröjja.

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR MARKUS TIMONEN

markus_26_@hotmail.com

2017-10-22 15:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Valencia

Valencia

2017-10-22 15:15:00

Valencia

2017-10-18 08:00:00

Valencia

2017-10-15 22:56:59

Valencia

2017-10-14 00:34:34

Valencia

2017-10-13 07:30:00

Valencia

2017-10-09 15:30:00

Valencia

2017-10-06 06:45:00

Valencia

2017-09-29 12:06:24

Valencia

2017-09-29 01:18:00

Valencia

2017-09-28 13:54:00

ANNONS:

Det var lördagskväll och dans i folkets park, det var väl dit man skulle gå om man ville bli stor och stark. Utan att gå längre in i raggar-buskis träsket så kan jag så här dagen efter drabbningen mot Sevilla konstatera att det var en del stora och starka män som dansade igår på folkets park, Mestalla.Valencia åkte till Sevilla för att ta tre poäng mot Betis och därmed andraplatsen i ligan. Det såg ut att gå hur lätt som helst men denna match skulle till slut bjuda på spänning och ett par riktigt snygga mål. Det var nog inte många som trodde att det skulle bli 9 mål i matchen.Valencia åker till Andalusien för en svår bortamatch mot Quique Setiens formstarka Real Betis i en match som handlar om att haka på i toppstriden.Rodrigo har gjort mål i landslaget, hur oroväckande är Zaza skada egentligen, vilka svenskar har gjort avtryck nere i Valencia och hur ser det ut på talangfronten i våra ungdomslag - Valenciapodden avsnitt reder ut detta och mycket annat, så häng med!Skruva tillbaka tiden ett år bakåt i tiden – vi pratar om kaos, kris och dåliga resultat. Idag är det med helt andra ord som det talas om Valencia CF. Men vad är det egentligen som har hänt och förändrats?Nou Mestalla ser ut att återuppstå, Zaza åkte på en olycklig knäskada och vad gjorde egentligen Gaizka Mendieta i hemlighet efter matcherna på Mestalla?Athletic Bilbao gästar Mestalla på söndag och för Valencia blir det upp till bevis med att man menar allvar den här säsongen med en direktkonkurrent på besök. Hållas Zazas fina målform i sig? Kan vi stoppa Aduriz eller är släkten värst?Nu finns den där ute, Valenciapodden avsnitt 2, som en perfekt aptitretare inför helgen!