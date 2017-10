Svår bortamatch för ett starkt Valencia

Valencia åker till Andalusien för en svår bortamatch mot Quique Setiens formstarka Real Betis i en match som handlar om att haka på i toppstriden.

Valencia kommer utan förlust och med tre raka vinster på slutet i årets La Liga till Villamarín med förhoppningar om 3 nya poäng men det kommer att bli tufft. Tränare Marcelino kommer dock att ha tillgång till i stort sett hela truppen när han formerar startelvan. Zaza, Murillo och Paulista är alla tillbaks i full träning efter skavanker förra helgen, däremot skall Toni Lato, Rubén Vezo och Orellana inte vara aktuella för startelvan.



Valencia har haft Rodrigo på landslagsuppdrag med La roja där han spelade första matchen men satt på bänken hela den andra matchen, han bör därmed vara högaktuell för en startelva. Även Carlos Soler och Toni Lato har varit borta på landslagsuppdrag med U-21 som hade en match under uppehållet. Soler spelade hela matchen på planen och Lato satt hela matchen på bänken.



Lagkapten Parejo står på 4 gula kort och med ett till mot Betis missar han den viktiga hemmamatchen mot Sevilla nästa helg. Domaren i matchen är José Sánchez som snittar ungefär 6 gula kort per match.



Real Betis saknar sin stora mittfältare Javi Garcia och det lär märkas en hel del trots att tränare Quique Setien inte vill kommentera saken mer än att någon annan kommer att komma in och erbjuda en annan typ av insats. I övrigt har Betis inlett säsongen på ett lysande sätt. Laget har 4 raka matcher utan förlust och kommer senast från en galen 4-4 match mot Real Sociedad där den gamle Valenciabekantingen Joaquin stod för ett mål. I övrigt väntas Tosca, Campbell och Camarasa saknas på grund av skador i hemmalaget.



Real Betis – Valencia

Estadio Benito Villamarín

Söndag 20.45

Viasat fotboll, Viaplay

