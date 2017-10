Valencia möter ett defensivt Alavés

Valencia CF är på plats i målvaktslegendaren Zubizarretas födelsestad Vitoria för en bortamatch mot Deportivo Alavés på Estadio de Mendizorroza. Förhoppningen är att segertåget skall rulla vidare på lördag eftermiddag och att framgångssagan förlängs med åtminstone ett kapitel.

Det är ett starkt och skadefritt Valencia som landade i norra Spanien under fredag eftermiddag för match mot Alavés. Endast kapten Dani Parejo saknas då han i lördags drog på sig sitt 5:e gula kort, dock var det 3 år senast Valencia vann utan kapten Parejo på planen så avbräcket kan va nog så viktigt. Valencia har under säsongen dragit på sig flest frisparkar av alla La liga lag där Kondogbia leder med 18 orsakade, följt av Zaza på 17 och Soler på 16. Leder gör Villarreals Céderic Bakambu på 23 orsakade frisparkar, i andra ändan leder Borja från Girona överlägset ligan för den som fått mest frisparkar. Det är det bara Zaza som riskerar att bli avstängd på grund av gula kort då han nu står på 4 st och ett 5:e betyder avstängning. Gayá står på 3, Montoya och Rodrigo på 2 st kort och har en bit kvar till de 5.

I övrigt har det rapporterats att 10 av 11 startande i Copa del Rey matchen mot Zaragoza skall bytas ut och endast Pereira blir kvar. Således beräknas nedan startelva entra planen från start.



Neto

Montoya – Murillo – Garay - Gaya

Guedes – Soler – Kondogbia - Pereira

Rodrigo – Zaza



En riktigt stark startelva med andra ord. Marcelinos mantra har hela tiden varit ”varje match är en final” och det blir nog den viktigaste aspekten i denna match. Börjar man underskatta motståndare eller fokusera på egna agendor framför 3p så kan det vända fort i La liga. Just nu syns dock inga tecken på annat än full underkastelse och fokus på Marcelinos direktiv.



Alavés har börjat säsongen katastrofalt. Endast 3 gjorda mål framåt har renderat i 3 poäng totalt och en näst sista plats i ligan, endast Malaga har börjat sämre. Laget inledde säsongen med 6 raka förluster och ett gjort mål innan man vann mot Levante i omgång 7. Nu senast tog man en bra seger mot Getafe i Copa del Rey med 0-1 borta.



Alavés inledde säsongen med en vanlig 4-4-2 uppställning men har via ständiga justeringar sedan dess nu på slutet landat i en mycket defensiv 5-4-1 kombination, oftast med Valenciabekantingen Munir som ensamt topp och Álvaro Medrán centralt på mittfältet. Räkna med en parkerad och svårforcerad buss på lördag. Notera att Alavés bara släppt in 14 mål bakåt trots den skrala poängskörden, övriga lag i botten har släppt in minst 20.



Deportivo Alavés – Valencia CF

Lördag 13.00

Estadio de Mendizorroza.

Viasat Fotboll och Viaplay

