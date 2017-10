Straffar i fokus när Hertha bärgade en poäng

Kalou behövde två försök från straffpunkten att rädda en poäng i viktiga bortamatchen mot Freiburg

Hertha BSC gick mot en riktig mardrömsvecka med tre förluster på åtta dagar då man sent in i andra halvlek låg under mot hemmalaget Freiburg Matchens första halvlek slutade mållös trots att Hertha var det lag som började bäst. Freiburg försökte återta initiativet men skapade få chanser inledningsvis. Det var först efter en halvtimme som det började lukta mål på Schwarzwald Stadion men bortalagets holländske mittback fick göra skäl för lönen och förhindrade målet från påhälsning.Under andra halvlek höjdes under hållningsvärdet, åtminstone om man höll på Freiburg. Fem minuter in uppmärksammades domare Guido Winkmann från sina videokollegor att Niklas Stark varit väl brysk i en närkamp innanför eget straffområde. Straff utdömdes som Haberer tog vara på.Målet tvingade fram Hertha men perioden efter målet var det Freiburg som öste på och tvingade stundtals ner bortalaget i en våldsam press. Jarstein bevisade ånyo att han är en av denna seriens absolut bästa målvakter. Men som så många gånger förr uteblev det logiska 2-0 till förmån för ett mer överraskande 1-1. Inbytte yngligen Arne Maier fick Schusters handflata i ansiktet och Hertha fick sin kompensationsstraff. Dessvärre var dock den vanligtvis så säkra Kalou inte vid sina sinnens fulla bruk utan brände straffen över. Blytungt, men det var lyckligtvis inte värre än att ivorianen skulle få en ny chans från straffpunkten fyra minuter senare.Inbytte Selke trippades och Winkmann kunde inte blunda för att återigen blåsa straff. Denna gång var det den behärskade versionen av Kalou som tog sats och kyligt placerade bollen till höger om Schwolow.1-1 stod sig sedan tiden ut och Hertha bröt därmed förlustsviten och fick med sig en nödvändig poäng med sig hem till Berlin.Målskyttar:1-0 Haberer (52’)1-1 Kalou (81’)