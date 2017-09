Tyskland söker EM2024

Idag skickade DFBs president Grindel ut meddelandet att Tyskland söker EM i fotboll 2024. Det är ett tag sedan det ägde rum i Tyskland- nämligen 1988 - och nu kände man att det var dags igen. Tyskland med sin oftast goda organisation och med succxén från VM2006 i ryggen skickar in förslaget att ha 10 stycken olika platser att spela på och då det var 14 stycken städer som skickade in förslag, så är man djupt besvikna i Hannover , Bremen, Mönchengladbach och Nürnberg.Istället föreslår man att följande städer och arenor skall få matcher i EM2024:Berlin (Olympiastadion), Dortmund (Signal Iduna Park), Düsseldorf (Esprit Arena), Frankfurt am Main (Commerzbank-Arena), Gelsenkirchen (Veltins-Arena), Hamburg (Volksparkstadion), Köln (RheinEnergieStadion), Leipzig (Red Bull Arena), München (Allianz Arena) och Stuttgart (Mercedes-Benz Arena).Med tanke på den rörlighet som finns med sponsorer så har säkert hälften av arenorna bytt namn 2024, men städerna kan ju glädja sig.