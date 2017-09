Inför Derby - Birmingham

Efter regn kommer solsken. Om säsongens trend håller i sig kommer Derby County göra en heroisk insats på Pride Park när Birmingham City kommer på besök på lördag eftermiddag.

Jag har haft förmånen i ett antal år att få skriva inför Derby Countys matcher. Det jag kommer att reflektera om idag känns som något jag gjort förut, vid många tillfällen. Under dessa år har det bytts manager ett otal gånger, men oavsett manager har det varit som en röd tråd inom vissa områden. Jag tänker då på försvarsspelet, oförmågan att ta tillvara på chanser framåt, få en kontinuitet i ett vinnande spel samt ett lag som tillsammans sliter för varandra. Nu kan det låta som jag svartmålar vårt vit-svarta lag, men så är det inte. Vi har under dessa år haft perioder som varit helt fantastiska med nollor bakåt, gott målskytte och med en räcka matcher som vi varit obesegrade. Trenden som är nu är tyvärr av den mindre goda arten och vi supportrar famlar mellan hopp och förtvivlan.Efter storvinsten mot Hull City tror jag att The Rams fick alldeles för många positiva dunkar i ryggen. Hull höll väl knappast League Two-status i den matchen. Jag tror mer att resultatet berodde Hulls prestation än Derbys. Det var flera enkla mål och om hemmaspelarna varit riktigt på topp hade de gjort många fler mål än de fem det slutligen blev. Det känns som dagens modell av Derby County är lite av ett upp-och-ner-lag. Ett lag som saknar förmågan att ta med sig en bra prestation till nästa match. Det hjälper inte att vi i en Gary Rowett har en manager som skriker och ber om kontinuitet, spelarna tycks inte ha den förmågan. Som supporter långt ifrån den dagliga verksamheten är det svårt att peka på orsaken. Kan det vara självförtroendet eller är spelarna mätta efter en längre karriär? Saknas stolthet för klubbmärket? Vi supportrar har ropat efter att få in erfarenhet och rutin som kan pusha de yngre spelarna. Nu har vi fått detta i form av bland annat David Nugent, Curtis Davies och Tom Huddlestone. De har ålder och erfarenhet, men är det rätt spelare? Det lär framtiden utvisa. Oavsett det så har Gary Rowett och hans närmaste mannar ett gigantiskt arbete framför sig.Vår manager har haft den tesen att inte ändra på ett vinnande lag och det kan i vissa lägen vara något positivt, främst för de spelare som råkat komma in i startelvan pga skada eller sjukdom på en normalt given spelare. Det receptet har dock inte fungerat efter vinster mot Preston och Bolton i förlustmatchen mot Sheffield United, ej heller efter Hullvinsten där samma gäng lågpresterade mot Bristol City. Jag tror att Rowett måste bestämma sig vilken startelva som är den bästa och spela den. Spelare som Chris Baird måste få veta att han är en hjälpgumma och bara för att han gör en bra match innebär det inte att han håller en kry Andre Wisdom på bänken. Wisdom är i mina ögon den spelare som inledningsvis varit Derbys bäste.Rowett gjorde elva ändringar i startelvan till cupmatchen mot Barnsley för att det lär finns en rädsla för att spelare blir slitna och inte klarar av två matcher i veckan under en period på fyra till fem veckor. Vid en jämförelse mot ”förr i tiden” då lag under jul-, nyårs- och påskhelger kunde spela med samma lag tre matcher på fyra till fem dagar på planer som oftast var av lera istället för nyklippt gräs skiljer det sig en del. Nu är det främst det höga tempot och det tekniska kunnandet som är skillnad mot ”förr”, men även veckolönen. Min fråga är om det är för mycket daltande och curlande med dagens spelare.Jag förväntar mig att Rowett till matchen mot Birmingham markerar tydligt till spelare att han inte accepterar deras oförmåga på planen. Efter matchen i lördags ser jag enbart en given spelare och det är vår keeper Scott Carson. Med en annan målvakt hade vi haft ett riktigt förnedrande slutresultat. Såvida inte skada, sjukdom eller avstängning är ett hinder för Andre Wisdom att spela resterande matcher förutsätter jag att han cementerat högerbacksplatsen som sin egen. Om våra mittbackar kan man ha många synpunkter. Rickard Keogh med kaptensbindeln lär knappast sättas på bänken. I Curtis Davies har vi i offensiven ett riktigt farligt vapen, vilket han visade mot Hull. Försvarsmässigt okej på att använda huvudet men han behöver finna bättre timing för att vinna fler nickdueller. Ett av målen i lördags får han ta på sig. Snabbhet och passningsskicklighet är tyvärr inget vi identifierar Davies med. De alternativ som finns i form av Jason Shackell och Alex Pearce lär inte stärkt sina aktier i matchen mot Barnsley. Fortsätter det att läcka in mål mellan våra mittbackar skulle Andre Wisdom och Tom Huddlestone vara möjliga alternativ. Om vi mot Birmingham satsar på att anfall är bästa försvar upplever jag att Marcus Olsson som given på vänsterbacksplatsen. Försvarsmässigt har jag större förväntningar på vår svenske spelare. Ett klart exempel på detta var i lördags då Olsson och Tom Lawrence tillsammans inte kunde förhindra inlägget som blev upprinnelsen till det första hemmamålet.Det jublades när Tom Huddlestone valde att återkomma efter en lång sejour i Premier League . Jag måste hålla med om att det finns säkert ingen i The Championship som sätter så perfekta långbollar på medspelarnas fötter, en oerhörd tillgång i laget. Av en spelare i hans mittfältsposition krävs det dock fler förmågor. Huddlestone har oerhört svårt att vända och snabbt ta sig till en försvarsposition när motståndarna vänder spelet. Jag lyssnade lite på BBC i lördags efter matchen och en supporter som ringde in gjorde en klar bildmässig beskrivning. Han beskrev Huddlestones förmåga att vända på sig som att göra en u-sväng med en Skoda från 1975. Elakt? JA definitivt, men tycker han hade en poäng där. Så snart George Thorne är klar för 90 minuter tror jag att han har den mittfältspositionen istället för Huddlestone. För att ha fler alternativ har Rowett i veckan skrivit ett korttidskontrakt med Joe Ledley som senast representerade Crystal Palace. En riktig tuffing på mitten. Kan han vara rätt spelare att få in när vi är kort om mittfältare eller borde Rowett våga satsa på ungtupparna? Ledley lär inte spelat en ligamatch sedan februari, så det lär i så fall ta ett bra tag innan han kan vara en tillgång. I anfallet skulle jag vilja se att Chris Martin får möjligheten fram till nästa landslagsuppehåll. Tar han inte chansen har jag inga problem med att centerpositionen delas mellan David Nugent och Sam Winnall. Jag skulle även vilja ha in en spelare från start som sliter för laget och skapar chanser, Johnny Russell. En som fått stort förtroende i inledning av säsongen är Andreas Weimann. Jag vet att många uppskattar hans löpande under matcherna och det kan jag hålla med om att han lyckas med. Däremot har jag svårt för hans oförmåga att slå inlägg och att dribbla med bollen. I och med att detta är två fundamentala förmågor känns det för min del att han inte skall vara med i en startelva.Ägare till Birmingham City har precis som ägare i vårt Derby County haft dåligt med tålamod när det gäller posten som manager. Darren Wassalls tidigare överrock Harry Redknapp fick silkessnöret förra helgen. Laget kommer därför att ledas av två gamla Derbyspelare. Lee Carsley har tagit hjälp av Paul Williams. Om detta blir en tändvätska för The Blues lär vi få veta.Möjlig laguppställningScott CarsonAndre Wisdom/Rickard Keogh/Curtis Davies/Marcus OlssonTom Huddlestone/Bradley JohnsonJohnny Russell/Matej Vydra/Tom LawranceChris MartinBänkplats tillJonathan Mitchell/David Nugent/Andreas Weimann/Chris Baird/George Thorne/Alex Pearce/Sam Winnall