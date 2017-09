2017-09-15 20:45

Toulouse - Bordeaux

0-1



Ibland räcker det med Malcom

Bordeaux vann borta mot Toulouse för första gången på åtta år.



Garonnederbyt i Toulouse har länge slutat illa för les Girondins. De fem senaste bortamatcherna har Bordeaux fått avsluta matcherna med en man utvisad och inte sedan ligatiteln 2009 hade man lyckats vinna.



Det började inget vidare under fredagskvällen heller. Även om FCGB hade bollen mest hela tiden så skapade man i stort sett ingenting.



Istället var det TFC med sitt raka och direkta anfallsspel som var närmast att ta ledningen. Efter inledande tio minuter är hemmalaget gjorde skäl för epitetet ”brunkargäng” (Somalia drog dobbarna över Sankharés smalben, Durmaz försökte knocka Jovanovic och alla försökte vräka Malcom över ända) så var det Toulouse som skapade chanserna.



Jean fastnade på Costil efter, Delort tvingade samma Costil till en kvalificerad räddning och Toivonen nickade strax utanför med sekunder kvar av första halvlek.



***



Snabba kontringar och hög press kostar på. Efter vilan fick TFC till ett skott från håll av Imbula. I övrigt orkade hemmalaget inte genomföra sin plan.



Bordeaux tog över spelet, men var i ärlighetens namn inte på något vidare kreativt humör. Nye anfallaren de Préville fick en fin chans men valde avslut istället för att passa Malcom och Lafont kunde rädda.



Strax efter blev det ändå planens enda offensiva klasspelare som fick avgöra. Kamano försökte gå igenom i straffområdet, men stoppades. Istället slog han bollen snett inåt bakåt och Malcom drog direkt till med sin patenterade vänster. 0-1 satt otagbart i nättaket bakom Lafont och det räckte så.



Batterierna var urladdade hos Toulouse och Bordeaux första bortaseger i Garonnederbyt på åtta år var ett faktum.



***



Vi gläds extra åt att nye Costil i målet äntligen fick stå för ett par, tre avgörande räddningar. Det var på tiden. Och så förstås att Malcom stannade även denna säsong. Med den 20-årige brassen på planen är les Girondins en trovärdig utmanare om Europaplatserna – och han lär vara värd mer än de 50 miljoner euro klubben tackade nej till häromveckan under nästa sommars transferfönster. Även Toulalan förtjänar beröm för sitt spel i backlinjen.



I Toulouse väljer vi att lyfta fram alltid duktige mittbacken Jullien och svenske Durmaz som går från klarhet till klarhet under hösten.



Bordeaux klättrar upp på en tredje plats, med samma poäng som tvåan Monaco, inför helgens övriga matcher. Man är ännu obesegrade med tre segrar och tre oavgjorda resultat. Detta efter endast två hemmamatcher och fyra stycken på bortaplan.



***



Toulouse – Bordeaux 0-1 (0-0)

0-1 Malcom (69)



Bordeaux: Costil – Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Pellenard – Sankharé, Otávio, Lerager – Malcom (Vada, 84), de Préville (Mendy, 79), Kamano (Cafu, 70).

JOHN CEDERBLAD

2017-09-15 23:23:00

Bordeaux vann borta mot Toulouse för första gången på åtta år.