Helgens målskyttar – Åldern är bara en siffra för Hamdi Salihi

–Wiener Neustadt har hittills gjort 16 mål, hälften av dessa är signerade av Hamdi Salihi. 33-åringen gjorde nu senast i fredags två mål för sitt gäng när de besegrade Liefering med 2-0 i Österrikes andraliga. Med sina åtta mål på nio matcher ligger Hamdi Salihi etta i skytteligan. Åldern är bara en siffra säger man ju.Taulant Xhakas Basel fick via ett straffmål med sig en 1-0-ledning men Benjamin Kololli kunde efter pausvila snyggt dundra in ett kvitteringsmål. Lausanne gjorde ytterligare ett mål och vann matchen med 2-1. Kosovo s landslagsspelare noterar nu sitt andra mål för säsongen. Förövrigt bänkade Lausanne Andi Zeqiri medan 18-årige Mersim Asllani fick göra Super League-debut.Kosovos Bersant Celina började på bänken och fick se hemmalaget Queens Park Rangers göra två snabba mål i engelska Championship . QPR var på väg mot en 2-0-vinst men Celina som blev inbytt med kvarten kvar fick dock göra ett tröstmål under slutminuterna. Hans första mål i det nya laget, på hans födelsedag dessutom! Kroatien blev inhopparen Eros Grezda matchhjälte tack vare ett sent mål mot Hysen Memollas Hajduk Split. Den albanske landslagsspelarens mål resulterade i att Osijek vann matchen med 2-1. Hans första mål den här säsongen, nio omgångar in.Liridon Silka gav Värnamo en ledning precis efter pausvilan men hemmalaget Varberg kontrade med två snabba mål och vann med 2-1. Silka har nu gjort två mål i Superettan den här säsongen. Silka fanns med från start medan Gentrit Citaku gjorde honom sällskap i slutminuterna.Domzale körde över Triglav med hela 6-1 under lördagen och Domzales sjätte mål stod inhopparen Rubin Hebaj för. Han började på bänken och klev in direkt efter 5-1-målet. Tio minuter senare rullade han in 6-1. 19-åringen noterar sitt andra mål för säsongen i Slovenigens högstaliga.Arber Zeneli, som numera representerar Kosovo, var på målhumör då han bara behövde fyra minuter att ge sitt lag en ledning mot gästande PSV . Zeneli spelade hela matchen och Heerenveen vann det nederländska mötet med 2-0. Detta är hans första mål för säsongen.Målmaskinen Bajram Ajeti fortsätter att dundra in mål för Gefle. Under helgen hjälpte han Gefle vända ett 0-2-underläge till en 3-2-vinst tack vare två sena mål som han rullade in förbi Mergim Krasniqi. Dock blev han utvisad i slutet i samband med målfirandet (två gula kort) och är avstängd mot serieledarna Dalkurd. Ajeti noterar nu sex mål på fem matcher och Gefle befinner sig nu ovanför Superettans kvalstreck tack vare nyförvärvet. Förutom Mergim Krasniqi i mål startade Norrby med Alen Krasnici medan Shkelqim Krasniqi och Leonard Pllana fick hoppa in senare i matchen.I grannlandet Finland stod Faton Seferi 1-0-målet redan efter åtta minuter men hemmalaget kollapsade och släppte in tre mål mot TPS. Tung förlust för GrIFK som förblir tabelljumbo i andraligan. Lille bror Valmir Seferi fanns också medan från start medan Altin Ademaj bänkades. Storebror Seferi har nu gjort fyra mål på sex matcher.Albanmötet mellan Sandefjord och Viking slutade med en 3-2-vinst för hemmalaget Sandefjord tack vare matchhjälten Flamur Kastrati. Efter en timmes spel stod det 2-2 när domaren pekade på straffpunkten. Kastrati klev fram och såg till att göra det avgörande 3-2-målet mot den tidigare landslagskamraten Zymer Bytyqis Viking. Mål nummer åtta för Kastrati i Norge Sions nyförvärv Pajtim Kasami stod för både mål och assist i sin debutmatch. Han inledde med en tidig assist och stod sedan själv för 1-2-målet men hemmalaget vände och vann med 3-2. Hans första mål i den nya klubben där lagkamraterna Burim Kukeli och Ermir Lenjani också fanns med från start. Grasshopper kontrade med Nedim Bajrami från start som sedan ersattes av Alban Pnishi i slutet.Även inhopparen Shkelqim Demhasaj fick mål och assist noterat under söndagsfotbollen i Schweiz. Thun ledde med två mål när Demhasaj assisterade till Luzerns första mål och drog till med kvitteringsmålet i den 84 matchminuten. Matchen slutade 2-2 och Demhasaj har nu gjorde sitt andra mål i Super Leageu. Hekuran Kryeziu fanns också med på bänken och gjorde ett inhopp efter pausvilan. Noterbart är att en av de assisterande domarna under matchen var Bekim Zogaj.Det tog Saranda Hashani bara några sekunder att ge sitt lag en 1-0-ledning i 2. Bundesliga . Matchminut 23 fyllde hon i med ytterligare mål och då stod det 3-0 på resultattavlan mot SV Henstedt-Ulzburg. Dock fick den albanske landslagskvinnan utgå efter en halvtimmes spel på grund av en skada och det är oklart hur länge hon blir borta. Cloppenburg lyckades däremot köra över motståndarna med 6-0. Tråkigt för Hashanis del då säsongen precis har börjat men hon kan glädjas över sina två första säsongsmål.Även Shpresa Aradini blev likt Saranda Hashani tvåmålsskytt i 2.Bundesliga. Hon fanns med från start och hjälpte Gütersloh att krossa BW Howen Neuendort med 5-0. Aradini gjorde mål nummer tre och fem, hennes två första för säsongen.