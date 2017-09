La Semaine: Omgång 6 – Falcao i rekordform och dubbla självmål räddade PSG

Nio mål på de sex första matcherna är rekord i Ligue 1. Falcao är kanske i sitt livs form och dansar vidare med Monaco. Colombianen dunkade in två mål och stod för en assist närenkelt avfärdade nykomlingenmed 3-0.tog välbehövliga poäng motinför de tre kommande omgångarna mot PSG, Monaco och Nice. En högerfotad Roberto Carlos såg ut att gästspela i Girottos kropp när Ranierisvann motoch klättrade i tabellen.tog sig upp på tredje plats efter 1-0-segern, men det var upprört ilägret efter matchen. Avgörandet kom på en generöst dömd straff i en match som vi främst kommer ihåg för Ruffiers storspel i ASSE-målet.En uppgiven Bielsa gick på ännu en mina medFrågan är hur länge argentinaren vill, eller får, vara kvar? Svenske keepern Johnsson höll nollan utan att förta sig ioch så dunkade veteranen Didot in avgörandet i den 93:e minuten på matchens sista bollträff. Tjusigt!åkte tillför att bryta den dåliga trenden. Clinton Njie fixade lite leenden på dom tillresta Marseille-fansen efter både 1-0 och 2-0 inom loppet av fyra minuter. Marseille ser ut att vara tillbaka på vinnarspåret igen. Amiens var inte helt ofarliga dom hade två riktigt vassa lägen på fasta sitationer i första halvlek som Pele lyckades styra bort från nätet.Den andra av fyra matcher som spelades under söndagen varmot. I minut 55 gjorde Nolan Roux 0-1 till gästande Metz. Ett resultat som stod sig tiden ut. Matchen tog fart i andra halvlek, men bollen hade andra planer än att studsa i mål. Bortasegern gav jumbon Metz lagets första poäng i årets Ligue 1.Balotelli promenerade omkring ointresserad stora delar av matchen mellanoch. Sedan skrev han in sig i målprotokollet för tredje gången den här säsongen. Och vilket mål det var! 0-1 var kanske inte var helt rättvist om man kollar på statistiken 60-40 till Rennes i bollinnehav och 11-3 i skott.Det kanske är en klen tröst för, men man lär ha gett Ligue 1 lite idéer om hur man kan (försöka) stoppa. Och hur hade matchen slutat om lysande debutanten Ndombele hade fått in sitt ribbskott från över 30 meter?Men PSG jobbade ner Lyon och gjorde 1-0 via ett självmål av Marcelo. Lopes räddade en PSG-straff. Spiken i kistan kom istället via ett nytt självmål när Mbappé missade ett friläge men returen studsade på Morel och in i mål. Full pott för PSG. Efterspelet kom att handla mycket om två situationer kring Cavani/Neymar. Först tog Dani Alves bollen från Cavani för att låta kompisen Neymar slå en frispark. Sedan försökte samme Neymar, den här gången utan lycka, ta straffen som uruguayanen sedan missade. Problem i omklädningsrummet?Spelade hela matchen och var ett ständigt hot i första halvlek. Bäst i Toulouse, som ändå hemmaföll mot Bordeaux. (Betyg i L'Equipe: 6/10)Ola hade svårare att komma till sin rätt tillsammans med Delort på topp. Fick en fin chans i slutet av första halvlek men nickade utanför. Utbytt med drygt tio minuter kvar. (Betyg i L'Equipe: 4/10)Höll nollan och agerade stabilt mot Bielsas Lille som hade svårt att ställa in siktet. Johnsson hade en ganska lugn kväll, men kammade ändå hem fina 6/10 i L'Equipe.