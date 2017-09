Förlustnollan är intakt men Zenit imponerade inte

Zenit är fortsatt obesegrat i ligaspelet men trots 74% bollinnehav borta mot Dinamo Moskva var det hemmalaget som var närmast segern. Zenit visade återigen att man har problem mot mer defensiva lag och bristen på kreativitet lyste tydligt igenom.





För Zenits del kan man glädjas åt att man fortfarande är obesegrade och i fortsatt serieledning, men spelmässigt har det inte sett speciellt bra ut på hela säsongen och nio matcher in i ligaspelet är det aningen oroväckande att man har så pass stora problem mot defensiva motståndare. Bristen på en riktigt bra offensiv mittfältare lyser igenom och besluten att göra sig av med både Danny och Giuliano under sommaren ter sig alltmer märkliga. Men Mancini har gjort det tydligt att han vill ha tre hårt arbetande mittfältare centralt i planen och mot mer offensiva lag behöver det inte vara fel, men han lämnar i princip allt offensivt i händerna på de tre spelarna längst fram och när varken Kokorin, Driussi eller nyförvärvet Rigoni (som var direkt dålig) inte har någon bra dag så kommer det bli oerhört svårt att vinna matcher.

Med två raka poängtapp i ligaspelet har avståndet i toppen krympt och Krasnodar har med sina två raka segrar lagt sig endast tre poäng bakom Zenit, tvåa är fortfarande Lokomotiv som även de kryssade i helgen.



Laguppställning:

Andrej Lunev



Igor Smolnikov

Branislav Ivanovic

Emmanuel Mammana

Domenico Criscito



Daler Kuzjajev

Leandro Paredes (Dmitri Poloz 86)

Alexander Jerokhin



Emiliano Rigoni (Artem Dzjuba 55)

Sebastian Driussi (Oleg Sjatov 77)

Aleksandr Kokorin I vanliga fall hade 0-0 borta mot Dinamo, med ett massivt bollinnehav setts som en bra prestation. Men Dinamo Moskva är inte vad man en gång varit, som nykomling i serien ställde man upp i ett extremt lågt försvarsspel och gav på förhand upp alla ambitioner om att vinna matchen. För hemmalaget handlade det om att hålla 0-0 och sen hoppas på en fast situation eller ett försvarsmisstag från Zenit s sida. Men trots ett massivt bollinnehav så lyckades Zenit inte skapa speciellt mycket och det är rätt talande när de farligaste målchanserna kom efter fasta situationer. Dinamo hade inte mycket de heller men de hade matchens två klart bästa chanser. Sebastian Holmén nickade över från nära håll och Kiril Pantjenko träffade målställningen i slutet på den första halvleken och sett till de få målchanserna som skapades hade det inte varit helt orättvist ifall Dinamo tagit alla tre poängen.För Zenits del kan man glädjas åt att man fortfarande är obesegrade och i fortsatt serieledning, men spelmässigt har det inte sett speciellt bra ut på hela säsongen och nio matcher in i ligaspelet är det aningen oroväckande att man har så pass stora problem mot defensiva motståndare. Bristen på en riktigt bra offensiv mittfältare lyser igenom och besluten att göra sig av med både Danny och Giuliano under sommaren ter sig alltmer märkliga. Men Mancini har gjort det tydligt att han vill ha tre hårt arbetande mittfältare centralt i planen och mot mer offensiva lag behöver det inte vara fel, men han lämnar i princip allt offensivt i händerna på de tre spelarna längst fram och när varken Kokorin, Driussi eller nyförvärvet Rigoni (som var direkt dålig) inte har någon bra dag så kommer det bli oerhört svårt att vinna matcher.Med två raka poängtapp i ligaspelet har avståndet i toppen krympt och Krasnodar har med sina två raka segrar lagt sig endast tre poäng bakom Zenit, tvåa är fortfarande Lokomotiv som även de kryssade i helgen.Andrej LunevIgor SmolnikovBranislav IvanovicEmmanuel MammanaDomenico CriscitoDaler KuzjajevLeandro Paredes (Dmitri Poloz 86)Alexander JerokhinEmiliano Rigoni (Artem Dzjuba 55)Sebastian Driussi (Oleg Sjatov 77)Aleksandr Kokorin

0 KOMMENTARER 88 VISNINGAR 0 KOMMENTARER88 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-09-12 14:05:33

ANNONS:

Fler artiklar om FC Zenit

FC Zenit

2017-09-12 14:05:33

FC Zenit

2017-09-04 15:11:00

FC Zenit

2017-08-31 16:10:49

FC Zenit

2017-08-28 17:27:46

FC Zenit

2017-08-25 12:10:49

FC Zenit

2017-08-23 14:08:38

FC Zenit

2017-08-20 22:07:31

FC Zenit

2017-08-13 23:03:09

FC Zenit

2017-08-10 15:03:46

FC Zenit

2017-08-08 14:07:02

ANNONS:

Zenit är fortsatt obesegrat i ligaspelet men trots 74% bollinnehav borta mot Dinamo Moskva var det hemmalaget som var närmast segern. Zenit visade återigen att man har problem mot mer defensiva lag och bristen på kreativitet lyste tydligt igenom.Tolv spelare in och lika många ut. Det blev resultatet när Zenits nya sportsliga ledning med Konstantin Sarsanija och Roberto Mancini i spetsen ledde renoveringsarbetet efter Mircea Lucescus år i klubben. Med en kompetent sportslig ledning på plats ser framtiden för Zenit betydligt ljusare ut än vad den gjorde i våras.Zenit gjorde idag klart med Miha Mevlja från Rostov. Mittbacken värvas och ersätter Luis Neto som tidigare under dagen blev helt klar för Fenerbahce.Zenit förblir obesegrat efter åtta omgångar. Det blev 0-0 hemma mot Rostov på söndagskvällen i en match som långa stunder var extremt avslagen. Att Zenit kom från 120 minuter mot Utrecht på torsdagskvällen blev väldigt uppenbart.Två mål av Aleksandr Kokorin räckte för att ta Zenit vidare i Europa League. Det krävdes dock förlängning och ett helt slutkört Utrecht för att Zenit skulle få in segermålet och ta sig till gruppspelet.Emiliano Rigoni blir Zenits femte argentinska värvning under sommaren. Yttern värvas från Independiente där han den gångna säsongen gjorde 11 mål på 30 matcher.Zenit skakade av sig förlusten borta mot Utrecht i veckan genom att besegra Amkar med 1-0. Det var ingen speciellt vacker seger men borta mot Amkar är det sällan enkelt och kommer man därifrån med tre poäng får det alltid ses som fullt godkänt.Leandro Paredes fick göra sitt första mål i Zenits tröja när man tog en behaglig 4-0 seger hemma mot Akhmat Groznyj. Segern var aldrig i fara efter Paredes inledande mål som följdes upp av ett rött kort på bortalaget.Zenits första poängförlust i ligan kom på onsdagskvällen borta mot Ural. Efter en jämn första halvlek som Ural ledde med 1-0 tog Zenit över efter pausen och borde sett till målchanserna ha vunnit.Zenit presenterade idag sin fjärde argentinska värvning under sommaren. Matías Kranevitter köps loss från Atlético Madrid och väntas bli spelklar till kommande helg.