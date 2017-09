Inför bortaderbyt mot Hammarby

Efter en veckas landslagsuppehåll väntar nu Hammarby på bortaplan.





I övrigt rapporteras det att AIK har tränat på bra under uppehållet.



AIK har varit bra på bortaplan under året. På konstgräs har AIK exempelvis fem segrar och en oavgjord match hittills.



Hammarby har värvat mycket under sommaren. Sander Svendsen och Muamer Tankovic utgör det nya anfallsparet och Jeppe Andersen är ny på mittfältet. Johan Wiland har plockats in mellan stolparna och Mads Fenger är tänkt att ersätta



Resultaten har dock varit blandade för de grönvita. En 3-0-seger mot Örebro följdes upp av en svag insats mot AFC i senaste matchen.



Vårens match mellan lagen slutade 2-1 till Hammarby. AIK skapade flest målchanser, men gästerna var effektiva när tillfällena gavs. Senaste mötet på Tele2 Arena slutade dock med en härlig 3-0-seger till AIK.



Matchen startar 15:00 och döms av

2017-09-09 23:54:02

